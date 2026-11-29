Es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. Lejos de la cancha de fútbol y de aquel personaje al que durante años se lo identificó como “El Loco”, Pablo Migliore encontró en el reality de Telefe un nuevo escenario para mostrarse tal como es. Su destreza en la cocina sorprendió a más de uno, pero también lo hizo su costado más íntimo: detrás del exarquero de personalidad fuerte hay un hombre atravesado por una historia de vida difícil, en la que el fútbol funcionó como refugio y una oportunidad para salir adelante.

Su extensa trayectoria lo llevó a formar parte de clubes como Huracán, Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo. Este último en el que se convirtió en uno de los referentes del equipo y llevó la cinta de capitán. Su temperamento, su presencia física y su carácter dentro del campo de juego contribuyeron a forjar el apodo que lo acompañó durante toda su carrera. “Yo me hacía cargo, ponía la cara, ponía el pecho. Yo me hacía cargo de los barras cuando venían a apretar a los jugadores”, recuerda con orgullo en este mano a mano con LA NACION.

Hoy, el actual DT de la Reserva de Almirante Brown cambió las canchas por las hornallas y se enfrenta al constante desafío de aprender, experimentar y dejarse sorprender por un mundo que hasta hace poco le resultaba ajeno. “Cuando cocinás con amor estás tranquilo de que diste todo. Parece un simple plato de comida, pero vos transmitís ahí, transmitís energías buenas o energías malas. Si estás triste, si estás apagado”, reflexiona sobre esta experiencia que le permitió descubrir nuevas facetas de sí mismo.

—Estás en un gran presente… ¿Cómo lo definirías?

—La verdad, tranquilo. De golpe tu exposición pasa a otro nivel pero, yo sigo siendo la misma persona, sigo haciendo las mismas cosas. Lo mío no cambió.

—¿Cómo te estás llevando con la cocina?

—Es raro porque tengo dos sensaciones totalmente diferentes. Por un lado, estoy totalmente concentrado y compenetrado en querer mejorar y en abrir un poco el espectro de las combinaciones. Por ejemplo, mezclar avellanas con ajo y hacer un puré. Entonces, trato de estudiar, pero cuando se prende el reloj es una hora real y ahí no hay tutía. O sea, tenés que hacer lo mejor que se pueda. No agarraste las cosas en el mercado y tenés que improvisar. Por ahí pasa el jurado y te volantea para el otro lado y te cambia todo. Por otro lado, estoy todos los días vestido de gris o de negro (en referencia al delantal). Algo quiere decir eso también. Yo soy muy autocrítico y transparente. Si estoy mal, te das cuenta. Si estoy bien, también. Y eso me ha traído muchas dificultades. No sé si es un privilegio o un defecto. Pero bueno, estoy acostumbrado a ese tipo de presión. Yo tengo miedo cuando me dan libertad porque la choco solo. Ahora cuando me dicen: “Tenés que hacer un plato de la región de…” o me dan la receta, listo. Soy muy aplicado, tengo mucha disciplina en ese sentido. Me está faltando ponerle mi impronta al plato.

—Con Hernán, de Mala Fama, hacen una gran dupla, ¿se conocían?

—Tenemos una amistad que ronda los 20 años. Nos conocemos hace un montón. Él viene a cantar siempre a mis cumpleaños. Yo he ido a la casa de él con mi familia. Nos conocimos en un boliche, después nos vimos en algún recital de él y empezamos a hablar. Nos cruzamos los teléfonos y yo lo llamaba para mi cumpleaños y él para que vaya a comer asado. O sea, pegamos buena onda. Tenemos mucha química y cuando se dio esto, dijimos: “Lo vamos a disfrutar lo más que se pueda”. La verdad no teníamos tanta expectativa de sobrevivir (risas).

—A vos, en realidad, te llaman para Gran Hermano y decís que no…

—Yo no quería estar en esa exposición de Gran Hermano. No quería tener que medirme si algo no me gusta. Entonces, trato de no meterme en ese tipo de lugares. Y la verdad que MasterChef para mí es un éxito. Toda la gente quiere estar. Te tratan como en tu casa desde que llegas hasta que te vas. Y cuando te vas, te preguntan “cómo estás”, “si necesitas algo”; todo el tiempo así.

—¿Cuando te llamaron no lo dudaste?

—Cuando me llamaron no les creí (risas). Me mandan un mensaje y yo no contestaba. El tema del tiempo era lo que más podía llegar a impedir que esté porque yo trabajo en la reserva de Almirante Brown y tenía que pedir permiso porque yo entreno a la mañana. De golpe era dejar mi vida de lado para abocarme al programa sin saber qué era lo que me esperaba porque no es mi mundo. A mí si me viene a buscar Boca, yo sé a dónde voy y qué es lo que voy a hacer, pero acá no. La única vez que había tenido esa exposición fue cuando estuve con Guido en Bienvenidos a bordo, pero era algo que estaba ligado al deporte y que no tenía una exposición que podía llegar a dar que hablar. Me divertí un montón.

—El mundo del fútbol te puso “El loco” Migliore… ¿Sentís que es una mochila que no te la sacas más?

—Por ahí te prejuzgan. Yo soy muy transparente y para mí el que debe nunca tiene razón. Yo durante mucho tiempo fui el que levantaba la bandera de gremialismo para defender a mis compañeros y el capitán de muchos clubes y eso me ha llevado a tomar decisiones como, por ejemplo, sentarme con un dirigente y decirle: “Si no le pagas a los pibes, no vamos a entrenar”. Yo me hacía cargo, ponía la cara, el pecho. Yo me hacía cargo de los barras cuando venían a apretar a los jugadores.

—¿Hay mucho de eso o es ficción?

—Hay, pero no es un apriete tipo: “Te pongo una pistola en la cabeza”. Vienen varios de una forma intimidatoria a decirte algo. Por ahí jugas un clásico y te dicen: “El domingo queremos ganar como sea” o “No cambien la camiseta por nada del mundo con nadie”. De hecho, si hacen un gol muchos se sacan la camiseta para festejar y te dicen: “No tiren la camiseta al piso por nada del mundo porque nosotros tenemos hinchas que han venido a la cancha y nunca más volvieron a su casa o porque están cumpliendo una condena, o porque están muertos o lo que sea. Entonces no tiren jamás la camiseta de nuestro club al piso”. Pero en lo particular no recibí amenazas. Sí, le pasó a compañeros y salí yo a defender la situación.

Pablo Migliore durante su época en Boca Juniors

—¿Te gusta lo que está haciendo Riquelme en Boca? ¿Te gusta Paredes?

—Me encanta el rumbo que le dio el técnico Arruabarrena pero él no vino solo; lo trajo Román. Y Paredes está totalmente alineado con el proyecto, con la idea de juego. Está más que comprometido porque a veces termina jugando hasta lesionado. El otro día terminó un partido y se desvaneció. Sabemos que viene arrastrando una carga muscular, un desgarro que no le permite patear ni los corners. Pero me gusta mucho cómo se alinearon las cosas y ojalá que esta tranquilidad duré porque lo más difícil en el club es encontrar tranquilidad, no campeonatos.

—El otro día en MasterChef apareció, a través de tu plato, esa persona que era muy chiquito y que tuvo que dejar de estudiar para dedicarse al fútbol… ¿Cómo fue para vos?

—Mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años y yo hasta los 9 no la volví a ver a mi mamá. Yo me crié con mi viejo y con mi hermano. Mi viejo trabajaba en el Mercado Central, se iba a las 4 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. O sea, yo me crié con mi hermano en realidad. El tiene 4 años más que yo entonces mis amigos, por ende, tenían 4 años más que yo. Yo no tenía amigos de mi edad. Un pibe de ocho años va a un cumpleaños, a mí me llevaban a una matiné con los de 12 y cosas así porque si no me tenía que quedar solo en casa. Yo tomé la decisión de dejar de estudiar. Un loco, pero toda la vida supe que iba a ser futbolista. Y eso que era muchísimo más difícil que ahora. Los pibes de ahora, a través de un teléfono, ven a Cristiano Ronaldo y tienen un horizonte. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Nunca había visto a un futbolista, no sabía lo que era, a dónde iba ese mundo. Pero adentro de una cancha de fútbol yo me sentía muy cómodo, era yo. Podía competir, nadie me ponía un pero. Al contrario, todos me felicitaban porque yo tenía una altura considerable entonces lo usaba para sacarme un tipo de encima, para atajar o para lo que sea que me tocara hacer.

—¿Y tu viejo apoyaba?

—Mi viejo siempre fue del fútbol. El me mandaba al colegio y yo no iba, estaba en la calle. Yo me despertaba a las 7, estudiaba y volvía al mediodía. Le hacía la comida a mi hermano, que trabajaba en una carbonería. Comíamos, limpiábamos toda la casa, lavábamos y colgábamos la ropa y 13.15 me iba a Morón. Me ponía otra vez el guardapolvo del colegio (porque pagabas cinco centavos) y me iba a entrenar a La Candela, a Boca. Yo tenía diez años ahí. Ahí me sentía totalmente diferente. Era Migliore.

Pablo Migliore fue capitán del club San Lorenzo de Almagro Archivo

—¿En esos momentos pensabas: “ojalá esté la vieja”?

—Yo extrañaba muchísimo a mi mamá, pero yo no tenía recuerdo de tantas cosas porque era muy chiquito cuando se fue, tenía de 3 para 4. Fue una historia de mi vida que uno de chiquito no lo entiende, pero de grande sí. Uno de grande se puede separar, pueden pasar mil cosas y tiene que entender que hay cosas que pasaron y que cada uno hizo lo mejor que pudo. Tanto mi mamá como mi papá hicieron lo mejor que pudieron en ese entonces. Yo lo entendí así.

—Unos años más tarde te reencontraste con tu mamá, ¿Pudiste disfrutarla?

—La disfruto. Mi papá no está, lo perdí hace diez años. Pero mi mamá sí. Tengo tres hermanas de parte de ella. Recuperamos el vínculo al instante (se quiebra). Yo físicamente soy muy parecido a mi papá. El era muy grandote, pero de mi mamá tengo el carácter. Cuando algo no está bien o pasa algo, ni yo la freno a ella ni ella me frena a mí (risas).

—Entonces ninguno de los dos tuvo que trabajar el perdón con el tiempo...

—Nada. Nosotros siempre fuimos una familia de superar situaciones. No es que vengo de un cuento que terminó mal y hay que ver cómo volvemos. Por ahí mi viejo no tenía trabajo y en mi casa se cortaba la luz y el gas y tengo recuerdos de estar con velas y de mi viejo haciendo fuego en el patio para calentar una olla para que no bañemos.

—A todo lo que fuiste pasando le encontrás el lado positivo, como cuando estuviste en la cárcel 40 días…

—Hasta ahí venía bien, pensaba de otra forma. Después de eso perdés la vergüenza y empezás a tomar valor ante otro tipo de situaciones, ante otro tipo de circunstancias, le das valor a las cosas de la vida. En ese momento estaba mi viejo y yo pensaba: “Si mi hijo me hace el 10% de lo que yo le hice a él, me muero”. La única vergüenza que me daba era por él. Pero le expliqué todo. El único que me iba a ver era mi papá porque yo no quería que vaya nadie. Yo no quería que me vea mal entonces en cada visita estaba con ropa nueva. Tenía de compañeros a los chicos de Callejeros y ellos me decían que cuando la familia te viene a ver, te tiene que ver allá arriba porque después se van de ahí y quedan con una imagen tuya. Ellos le llamaban “el kit de visita”. Yo no tenía y entonces me armaron una matera con termo, con esto, lo otro y la noche anterior todos cocinábamos tortas, preparábamos el mantel. Parece una boludez, pero no es un detalle.

Migliore fue detenido preventivamente en 2013 por presunto encubrimiento agravado de un barrabrava, que estaba acusado de homicidio Telam

—¿Trabajas mucho para verte bien?

—Nada, cero. Hace como un mes que no voy al gimnasio porque cuando salgo de la grabación vuelvo a mi casa. Tengo dos hijos, tengo una mujer, tengo el club, tengo un montón de cosas. ¿Sabés qué hago? Entreno en mi casa antes de bañarme. Hago abdominales, un poco de flexión de brazos y nada más. Lo mío es genético porque mi papá era muy físico; yo tengo el físico de él. A mí me gusta comer y tomarme una copa de vino. Cuando estoy con amigos, sí o sí tenemos que tomar un vino.

—¿Cómo está la relación con Nati (su mujer) después de 18 años?

—Bien, ella las vivió todas.

—¿Y qué dice ahora que sos un sex symbol? Las chicas de MasterChef dicen que todas te quieren tocar…

—(Risas). ¡Es mentira! Edith (Hermida) lo hace ahí y Luciana (Geuna) se sube al personaje de Edith, pero es súper respetuosa.

—¿Miran el programa juntos?

—Obvio, eso ni se discute. Cenamos temprano (tipo 8.30, 9) entonces cuando terminamos limpiamos la mesa rápido, acomodamos todo, y nos vamos a la cama a ver el programa. A mí me pasa (que le pasa a todos mis compañeros) que en el canal nos sacan fotos para subir a las redes y para que el día del programa podamos reaccionar o comentar en tiempo real. Entonces, tengo que estar atento y por ahí mi mujer me dice: “¿Con quién hablas a esta hora?”. Y le tengo que estar explicando (risas).

—¿Tuviste que explicarle también el video con Marta Fort?

—Nooo, cero.

—Pero hiciste un comunicado…

—Hice el comunicado porque es lo que ve la gente del otro lado, pero no fue un descargo de enojo. Igual para mí no es un juego, es mi vida. Yo no hago un personaje. A mí me gusta mirarme al espejo y saber que ese loco que está ahí, soy yo. Yo sé quién soy y no tengo por qué aparentar. Mirá si voy a ir a bailar y voy a estar con Marta. Diez segundos antes estábamos tirándole stickers de Hernán a la gente. Pero no les conviene mostrar eso. La que estaba odiada era mi vieja. Pero no es por mí, es por Nati. No le toques a Nati porque hace un desastre. A mí que me pateen en el piso, no le importa (risas).

—¿Vos lo querías al novio de Marta?

—No lo conozco, no sé quién es, pero yo la vi mal a ella. La vi mal una mañana y yo trataba de sacarle una sonrisa, pero no había chance. Estaba negada. Eso fue cuando recién explotó todo.

—¿Cómo sigue tu vida además de MasterChef?

—Sigo trabajando en el club, que está creciendo un montón. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los chicos de Don Bosco. Tenemos pensado hacer un gran proyecto, así que ya se van a enterar.