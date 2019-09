Pablo Rago: su lado femenino y la historia de amor que empezó por Instagram

El actor habló de todo en Cortá por Lozano

Pablo Rago se dejó el bigote porque está filmando una película con Natalia Oreiro. Y esta semana estrena Bruja, que protagoniza de la mano de Leticia Brédice y Érica Rivas.

Invitado a Cortá por Lozano, programa que conduce Verónica Lozano por Telefe, Rago se emocionó cuando habló de su hijo Vito: "mi hijo es como un Juan Pablo Varsky flaco y alto. Le encanta jugar al fútbol, lo hace muy bien y además sabe. Vamos mucho a la cancha de River", contó Pablo, que dio sus primeros pasos en la actuación a los 4 años. Creció leyendo comics en el kiosco de revistas de su papá, a quien acompañaba a hacer los repartos de diarios y revistas, bien temprano a la mañana.

En un picado sobre su vida, contó que tiene buena relación con María Carámbula, mamá de su hijo. "Nos llevamos bien. Siempre hay algún momento de tironeo. Pero lo importante es Vito y si la mamá está bien, él está bien", asegura el actor que alguna vez contó que limpia su casa escuchando temas de Luis Miguel. Y aunque disfruta de los quehaceres de la casa, cocina poco. "Por suerte mi mamá, Mimi, viene una vez por semana y trae pilas de milanesas para su nieto. Son su hit, de pollo y carne. Después las hago al horno, frito nada".

El actor recordó que el director y productor Jorge Palaz fue quien lo descubrió y le sugirió acortarse el apellido de Ragonese a Rago. "En la escuela también me acortaban el apellido", aclaró.

También hubo tiempo para hablar de amor. "Tengo novia desde hace un montón. Estamos muy bien con Tamara, contentos, tenemos un gatito pero no vivimos juntos. Es empleada en una rotisería de Flores. Y cocina muy bien. Nos conocimos por Instagram. Empezó a hablarme, vi que estaba buenísima, me dio curiosidad y le contesté. Pasaron unos meses antes de vernos por primera vez". Pablo contó que Tamara es mamá de un nene de 6 años y confesó que le gustaría volver a ser papá. "Hace un tiempo estaba apurado porque me estoy viniendo viejo. Pero ahora estoy más tranquilo. Siempre quise ser padre, desde mis 20. Si tengo otro hijo me gustaría que sea una nena. Vito tiene una hermana más grande, Catalina. Ahora la veo menos pero la extraño un montón. Compartí con ella 8 años, entre sus 8 y sus 16".

Durante la entrevista habló del empoderamiento femenino. "Las mujeres están haciendo una lucha muy necesaria, alucinante. Tengo un costado femenino muy desarrollado y me siento parte de la lucha, me gusta hablar con mis compañeras del colectivo de actrices. Ya venía medio deconstruído desde antes. En el medio se vivían cosas que no estaban buenas y he visto situaciones desagradables de chico. Era algo instalado, naturalizado. Y hoy ni siquiera cabe la discusión".

Verónica Lozano le preguntó sobre la actualidad política y Pablo no tuvo reparos en dar su punto de vista: "Estábamos mejor con el gobierno anterior, más tranquilos, contentos, nos sentíamos bien. Lo que sucede hoy es angustiante. Mucha gente que votó a este gobierno está arrepentida. Yo soy un privilegiado y tengo trabajo pero alrededor mío hay un montón prendidos fuego: mi mamá trabaja de lunes a lunes, mis hermanos también. Tenemos un chat de familia y muchas veces hay discusiones. A veces arde el chat de los Ragonese. Mi mamá es quien pone límites y dice: por favor chicos, la presión", concluye entre risas.