Pancho Dotto confirmó su romance con una joven de 25 años y reveló cómo fue el flechazo

A los 68 años, Pancho Dotto volvió a apostar al amor. El empresario y exrepresentante de modelos confirmó lo que ayer trascendió como un rumor: está de novio con Karen Ramírez, una joven de 25 años que conoció en Entre Ríos, donde vive desde hace unos años. “Me atrajo su simpleza y su belleza”, confesó.

La noticia la dieron ayer en Socios del espectáculo: fue Rodrigo Lussich quien dio detalles de la flamante relación del hombre que en los 90 ocupó un rol central en la industria de la moda local. “Estamos en condiciones de afirmar que está de novio con una chica divina, odontóloga”, lanzó el periodista. Por su parte, Adrián Pallares reveló que ella se llama Karen Ramírez y contó que es una mujer “hermosa”.

Hoy, en el mismo programa de eltrece, una cronista del ciclo logró encontrar a la feliz pareja en un restaurante porteño y ellos, al dejar el lugar y a bordo del auto del empresario, no se resistieron a hablar de su relación. “Qué lindo verlos acá”, reaccionó Dotto sorprendido al ver a la movilera del programa. “Acá estoy, con Karen. Nos estamos conociendo ”, afirmó luego. En ese momento, la joven se asomó y saludó.

Sin mediar pregunta, Dotto dio algunos detalles más. “Vivimos en el mismo lugar, allá en Entre Ríos”. “¿Cómo fue que se conocieron?”, quiso saber entonces la periodista. “Nos conocimos en Libertador San Martín”, respondió. Cuando la pregunta fue por la primera cita, el empresario hizo memoria y repasó: “Yo estaba sentado afuera, ella también, y me dijo ´linda noche, ¿no?´”. “Y ahí estamos”, agregó, y cerró la historia.

Dotto explicó que viajaron juntos a Buenos Aires porque él tenía que hacer muchos trámites y ella lo acompañó. Luego, confesó qué fue lo que más le atrajo de su nueva novia. “Su simpleza, su belleza desde ya”, resaltó. Cuando la consulta fue para ella, no dudó: “Su inteligencia. Me parece un hombre muy inteligente ”, dijo sin vueltas. Por último, el empresario dijo que Karen estudia odontología en Entre Ríos.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier le respondieron a Pancho Dotto a finales del año pasado

A finales del año pasado, Dotto fue noticia por un nuevo round en su enfrentamiento con Valeria Mazza y su esposo, Alejandro Gravier. Es que luego del estreno de la biopic de la modelo -al que lo invitaron a participar, pero él prefirió no sumarse-, habló de aquella vieja relación que terminó rota y con sus protagonistas enfrentados. “No la vi todavía -reconoció en ese entonces-. Lo único que me interesa a mí es la participación que yo tuve con ella en la vida. La serie, supuestamente, por lo que yo me enteré, es medio una ficción”, explicó Dotto y agregó: “La tengo que ver para sacar mis propias conclusiones”.

En otro fragmento de la nota que le concedió a Socios del espectáculo, Dotto habló de los motivos por los cuales todo terminó entre ellos. “Ella dice que no entiende cómo yo fui a su casamiento y al nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, puedo contar que ella me pidió llorando que vaya. Yo no iba a ir porque teníamos unas cuentas que arreglar y ella me dijo: ´después de que termine el casamiento yo te prometo que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Sigo esperando”, comentó Dotto y agregó: “Todo caducó. Evidentemente, nuestro distanciamiento fue por plata”.

Postal retro: Pancho Dotto junto a su madre y Valeria Mazza en La Fontana, la casa que alquilaba cerca de Jose Ignacio LA NACION

“Yo creo que hice lo más importante y, más allá de que ella diga que no, fui fundamental en su carrera. Vuelvo a decir lo mismo: ella no hubiese llegado nunca a donde llegó si no hubiese sido por mí”, sentenció el manager de modelos con la mirada en la cámara. “¿Estás dolido, defraudado? ¿Te sentís traicionado?”, buscó cerrar el notero la charla. “Mirá, cuando uno entrega tanto el problema es de uno, que piensa que va a recibir más o menos lo que uno da. Y cuando lo que recibís es todo lo contrario, es raro”, señaló.

