Luego de un ida y vuelta por el estreno de Un sueño dorado, el documental sobre la vida de Valeria Mazza, Pancho Dotto volvió a apuntar contra la modelo y su marido, el empresario Alejandro Gravier. Esta vez, el exrepresentante no solo habló de los motivos del distanciamiento y de su ausencia en la serie de Paramount+ sino que fue un poco más allá.

En esta oportunidad, Dotto habló con un cronista de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de eltrece. El primer tema al que hizo referencia fue la biopic de Mazza, producción a la que lo invitaron a participar pero que de la que él prefirió no participar. “No la vi todavía. Lo único que me interesa a mi es la participación que yo tuve con ella en la vida. La serie, supuestamente, por lo que yo me enteré, es medio una ficción”, explicó Dotto y agregó: “La tengo que ver para sacar mis propias conclusiones”.

“A mi me interesa lo que yo viví con ella. Si ella tiene mala memoria…”, continuó el empresario y recordó una declaración reciente de Valeria Mazza en una entrevista con LA NACION. “Ella dijo, inclusive, que yo dije que la quería como a una hija. Es verdad”. “¿Y la seguís queriendo?”, le preguntó el movilero. “La quiero como una hija”, reafirmó Dotto, pero de inmediato aclaró que no tienen relación.

A diferencia de lo que sostuvo Mazza, Dotto aseguró que la pareja nunca lo invitó a ser parte de la serie. “Qué raro, ¿no? Ni ella ni él. Me llamó la gente de Paramount pero yo dije que no porque no me iba a gustar seguramente la edición. Yo tengo mucho para hablar de Valeria porque vivimos cosas impresionantes e inolvidables”, explicó.

De llantos y deudas

Pancho Dotto junto a su madre y Valeria Mazza, en La Fontana, la casa que alquilaba cerca de Jose Ignacio, en Maldonado, Uruguay, el 7 de enero de 2020 LA NACION

En esa misma nota, Mazza contó que no entiende el trasfondo del enojo de Dotto y para graficar su postura reveló que luego de que la relación comercial terminó, Pancho estuvo presente en dos momentos muy importantes de su vida. A partir de ese hecho, el empresario reveló el motivo del quiebre de la relación.

“Ella dice que no entiende cómo yo fui a su casamiento y al nacimiento de su primer hijo. Sin embargo puedo contar que ella me pidió llorando que vaya. Yo no iba a ir porque teníamos unas cuentas que arreglar y ella me dijo: ´después de que termine el casamiento yo te prometo que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Sigo esperando”, comentó Dotto y agregó:“Todo caducó. Evidentemente nuestro distanciamiento fue por plata”.

“Yo creo que hice lo más importante y, más allá de que ella diga que no, fui fundamental en su carrera. Vuelvo a decir lo mismo: ella no hubiese llegado nunca a donde llegó si no hubiese sido por mí”, sentenció el manager de modelos con la mirada en la cámara. Cuando el notero le recordó que en un momento Mazza habló de “desprotección”, Dotto aseguró que él todo el tiempo estaba en contacto con su madre cuando Valeria viajaba en micro a Paraná y que el departamento en donde se instaló en Buenos Aires lo eligió él.

El enfrentamiento con Alejandro Gravier

Pancho Dotto apuntó contra Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza Archivo

Los dardos contra Gravier comenzaron cuando la pregunta fue por sus declaraciones luego de las críticas que le había hecho a la serie -”Que haya una opinión que no haya gustado, también está bueno”, aseguró hace unos días Gravier consultado por los audios de Dotto-. “Para él siempre todo es positivo. Él vive de eso”, comentó Dotto.

Más adelante, Pancho lo volvió a mencionar cuando recordó los primeros años de la pareja. “Alejandro también aprendió al lado mío. Él me pedía: ´¿puedo ir con vos?´, entonces yo lo llevaba al interior y viajaba conmigo de invitado a los desfiles”, recordó.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza Estudio Luchia Puig

“¿Estás dolido, defraudado? ¿Te sentís traicionado?”, buscó cerrar el notero la charla. “Mirá, cuando uno entrega tanto el problema es de uno, que piensa que va a recibir más o menos lo que uno da. Y cuando lo que recibís es todo lo contrario, es raro”, señaló. “Según Alejandro, son todos contra uno. Yo soy el único que habla mal. Yo no estoy hablando mal, yo describo una realidad distinta a la de ellos. Quizá yo tenga que hacer un tratamiento y todo lo que estoy diciendo es mentira. Capaz que invento cosas, que digo que hay casas que son mías y no lo son, o hay facturas que no existieron. Yo, afortunadamente, tengo todo guardado. Alejando y Valeria han hecho muchas cosas, no solo conmigo. Han abarcado muchos temas inmobiliarios”, concluyó Dotto.

