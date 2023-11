escuchar

La batalla entre Pancho Dotto y la pareja compuesta por Valeria Mazza y Alejandro Gravier está en su momento más álgido. Este jueves, el exrepresentante de modelos disparó con munición gruesa: aseguró que el motivo del distanciamiento fue una deuda que la pareja nunca canceló y dio su propia versión de su historia. “¿Otra vez?”, reaccionó anoche la empresaria cuando le consultaron sobre esas declaraciones. “Miente”, respondió, furiosa.

“¿Cómo recibiste los comentarios de Pancho Dotto?”. Con esa pregunta abordó el movilero de Socios del Espectáculo a Mazza en la previa de la gala de Los personajes del Año de la revista Gente. “¿Otra vez?”, atinó a responder la modelo, y miró fijo al periodista. Luego, hizo un gesto con la mano, sonrió, dijo “Pancho miente”, tiró un beso a la cámara, saludó, dio media vuelta y se fue. Detrás de ella estaba Gravier, quien tomó la posta de la nota.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus cuatro hijos en la gala anual a beneficio del Hospital Austral en el Palacio Duhau junto a su familia LA NACION/Fabian Malavolta

“No vi lo que dijo. ¿Siguió?”, fue la primera reacción del empresario. “Él dijo que hay problemas de números que no se resolvieron en su momento”, le apuntó el cronista. “¿De altura?”, bromeó primero Gravier. “ Nunca hubo problemas de números. Nunca. ¿Viste como dijo Messi? Mentís, mentís ”, coincidió Gravier con su esposa, quien se acercó para intentar llevarse a su marido con ella, pero no lo consiguió.

“Ustedes tienen todas las grabaciones”, siguió y comenzó a enumerar las declaraciones de Dotto con las que no está de acuerdo. “Mentís uno: ´me ningunearon´. Él termina diciendo que no. Mentira dos: dice que no lo convocaron [a participar del documental de Mazza para Paramount+, Un sueño dorado]. Después termina diciendo que lo convocaron. Mentís, mentís. No le demos más vuelta. Es una mentira detrás de otra”, repasó.

Cuando le preguntaron si fueron socios cuando Valeria era top model internacional, Gravier respondió, tajante: “Somos una sociedad conyugal”. “Pero aparte, ¿son una sociedad comercial?”, intervino Rafa Juli, movilero de Intrusos en el espectáculo. “ Hicimos una sociedad y yo lo que hice fue organizar todo para que ella tenga una estructura no solo nacional sino internacional. Y la manejaban las distintas agencias en todo el mundo ”, explicó. “Mi función siempre fue ser el novio que cuidaba a mi novia porque vos calculá que le tiraban de todos lados”, agregó.

Valeria Mazza tildó a Dotto de "mentiroso" Santiago Cichero/AFV

“ En una carrera lo importante es tomar decisiones. Vos tomás decisiones todos los días. En la vida te equivocás, lo importante es el balance. Nosotros creo que en 33 años hemos tomado más decisiones buenas. Entonces, este es el resultado ”, agregó, para completar la idea. “Básicamente, lo que hemos tenido nosotros es coherencia. Y en nuestra mesa la crítica no entra, no es bienvenida”, cerró.

La palabra de Dotto

El jueves, Dotto habló con un cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de eltrece. El primer tema al que hizo referencia fue la biopic de Mazza, producción a la que lo invitaron a participar pero que en la que prefirió no estar. “ No la vi todavía. Lo único que me interesa a mí es la participación que yo tuve con ella en la vida. La serie, supuestamente, por lo que yo me enteré, es medio una ficción ”, explicó Dotto y agregó: “La tengo que ver para sacar mis propias conclusiones”.

Pancho Dotto contó el motivo por el cual se distanció de Valeria Mazza y Alejandro Gravier Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

En otro fragmento de la nota, Dotto habló de los motivos por los cuales se rompió la relación entre ellos. “Ella dice que no entiende cómo yo fui a su casamiento y al nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, puedo contar que ella me pidió llorando que vaya. Yo no iba a ir porque teníamos unas cuentas que arreglar y ella me dijo: ´después de que termine el casamiento yo te prometo que Alejandro va a arreglar todas las cuentas. ¿Cuánto hace que fue el casamiento? Sigo esperando ”, comentó Dotto y agregó: ”Todo caducó. Evidentemente, nuestro distanciamiento fue por plata”.

“ Yo creo que hice lo más importante y, más allá de que ella diga que no, fui fundamental en su carrera. Vuelvo a decir lo mismo: ella no hubiese llegado nunca a donde llegó si no hubiese sido por mí ”, sentenció el manager de modelos con la mirada en la cámara. “¿Estás dolido, defraudado? ¿Te sentís traicionado?”, buscó cerrar el notero la charla. “Mirá, cuando uno entrega tanto el problema es de uno, que piensa que va a recibir más o menos lo que uno da. Y cuando lo que recibís es todo lo contrario, es raro”, señaló.

