escuchar

Desde hace algunas semanas, Sofía Clerici está en el ojo de la tormenta debido al escándalo del Yategate , que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

En las últimas horas, Patricia Sosa se metió en el debate pero para defender a Clerici a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X. “ Pregunta: ¿qué hizo de malo Clerici? Recibe regalos. No es funcionaria. ¡Y qué lindos regalitos! Pero no es funcionaria ”, escribió la cantante.

“ Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero no es funcionaria”, culminó la artista en un posteo que generó muchas repercusiones dentro de la red social.

Pregunta: que hizo de malo Clerici?? Recibe regalos . No es funcionaria. Y que lindos regalitos! Pero no es funcionaria. Si los que le regalan utilizan fondos públicos, son unos malvados. Pero la chica sonríe y acepta esos regalos tan lindos. Pero NO ES FUNCIONARIA — Patricia Sosa (@patriciasosaok) October 24, 2023

“Si sabe o sospecha que son ilegales y no lo denuncia, es cómplice. De última los podría haber rechazado si no estaba tan segura de dónde salía la plata. Opciones tenía de sobra”, le respondió uno de sus seguidores mientras que otro apoyó su comentario: “Totalmente de acuerdo, de última evade impuestos, como miles de argentinos. No entiendo la saña”.

Algunos cuestionaban las declaraciones explicando que la modelo sabía muy bien de dónde venía el dinero con el que se compraba esos bienes de lujo, razón por la cual la consideran cómplice si hubo algún delito; otros aseguraban que al no tener nada declarado, corresponde que intervenga la Justicia. “Lleva vida de millonaria con monotributo categoría A. A mí la AFIP me corre si no presento una DDJJ”, escribió otro usuario. “Aunque sea de forma indirecta está recibiendo beneficios de un dinero robado. No la perjudica capaz legalmente, pero es inmoral a nivel humano que es mucho peor”, cuestionó otra mujer.

El descargo de Clerici

Tras el allanamiento a su propiedad de Nordelta, en donde las autoridades secuestraron alrededor de 600 mil dólares, dos millones de pesos, siete carteras Louis Vuitton, una caja de un reloj Rolex vacía, las cajas de cuatro joyas Cartier, perfumes, pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas y gargantillas, dos celulares iPhone, una MacBook, dos iPad y un iPod con cámara, una notebook de Samsung y relojes, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales.

Y como respuesta a esto, Clerici subió una foto de una boca con la lengua afuera con la palabra “Fuck you” y remarcó que el mensaje es “para todos y todas las que pierden tiempo observando” su vida.

Previamente, la modelo señaló en diálogo con la prensa que no contaba con autorización para hablar. “Mi abogado está con el tema”, subrayó. Y agregó: “Cuando tenga que hablar será más adelante y se van a enterar. No voy a hablar [ahora], respeten”.

Los posteos que desataron el escándalo

La bandeja de mariscos que compartieron Sofía Clerici y Martín Insaurralde en su viaje por Marbella Instagram Sofia Clerici

El escándalo en el que está involucrada se desató hace algunas semanas cuando Clerici publicó fotos y videos en sus redes sociales del viaje por Europa que mantuvo con Insaurralde, las cuales incluían un paseo en un yate por el mar Mediterráneo.

“Es mi vida privada. Los periodistas dicen lo que quieren, no la verdad. Inventan muchas cosas y no tengo que justificar nada porque es mi vida privada”, había expresado ante los micrófonos de Socios del espectáculo, el programa que emite por las mañanas eltrece.

Por recomendación de sus abogados, la modelo presentó un escrito en el juzgado federal de Lomas de Zamora de Ernesto Kreplak, en el que está radicada la causa por la que está imputada. Allí solicitó ser sobreseída y, sin nombrarlo, defendió a Insaurralde: dijo que el barco en el que pasearon juntos por el Mediterráneo se lo prestaron a ella y que los regalos de los que subió fotos en sus redes sociales los había recibido de otros amigos. Además, Clerici sostuvo en su presentación que los objetos de lujo que le regalaron no tienen relación con “los hechos ni las personas denunciadas” en la causa.

LA NACION