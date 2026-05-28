Mara Wilson, a 26 años de Matilda: su nueva profesión y el calvario que vivió por la manipulación de sus fotos

Aunque la imagen cinematográfica de Mara Wilson parece haber quedado congelada en la pequeña niña inteligente y encantadora de Matilda, la exitosa película de los años 90, la actriz encontró la manera de continuar con su carrera sin necesidad de poner el cuerpo: además de dedicarse a la escritura, hoy trabaja como narradora de audiolibros. Con más de 70 producciones grabadas, reveló por qué se siente más cómoda trabajando con su voz y por qué no volvería a Hollywood.

A sus 38 años, Wilson tiene una certeza: lo más importante siempre es contar una buena historia. Por eso, la exestrella infantil que alcanzó la fama con Papá por siempre (1993), brilló como la inolvidable heroína creada por Roald Dahl y se alejó de Hollywood en 2000, hoy disfruta de haberse reinventado en el mundo de la narración.

“Me encanta que puedas ser cualquier cosa, interpretar cualquier personaje”, explicó la actriz en una entrevista con la revista People. “He interpretado criminales, he hecho de monja, he sido Campanita”, enumeró entusiasmada. Además, destacó que uno de los grandes atractivos de narrar audiolibros es la variedad de géneros en los que puede desarrollar su arte: terror, romance, ficción literaria, ficción femenina y todo lo que aparezca.

Aunque creció siendo una “niña de teatro” y sigue amando actuar, Wilson aseguró que su “primer amor siempre fue contar historias” y que por eso se siente tan identificada con el trabajo que hace actualmente. “Todo lo que siempre quise fue contar historias, escribir historias y representar historias, así que tiene sentido que mi trabajo ahora sea justamente contar historias”, sostuvo.

Mara Wilson hoy se dedica a grabar audiolibros (Foto: Instagram/@marawilson)

Si bien muchas veces le preguntan si volvería a la industria y a la gran pantalla, la actriz explicó por qué esa posibilidad no está entre sus planes. “No siempre hay papeles para mujeres de mi edad específica, mi aspecto, mi perfil demográfico y todo eso. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood y no quiero hacer eso”, afirmó.

Los peligros de la IA y su propia pesadilla como víctima de explotación sexual

En enero de este año, Wilson sorprendió con un duro descargo en sus redes sociales al compartir una columna que escribió para The Guardian sobre los peligros de la inteligencia artificial. “Tenemos que hacer más respecto a la IA y el material de abuso sexual infantil. Lo sé porque viví una pesadilla similar”, reveló la actriz junto a las imágenes del artículo que publicó en su cuenta de Instagram.

En el artículo, la exestrella infantil recordó que, aunque durante sus años en Hollywood siempre se sintió protegida dentro de los sets de filmación, la verdadera exposición llegó cuando su imagen quedó en manos del público. “La única forma en la que el mundo del espectáculo me puso en peligro fue poniéndome en el ojo público”, escribió. “Toda la crueldad y explotación que recibí como actriz infantil vino de parte del público”.

La protagonista de Matilda reveló que desde muy pequeña fue víctima de distintos tipos de sexualización y explotación online. Según explicó, con el paso de los años comenzaron a circular imágenes manipuladas y contenido inapropiado creado a partir de fotografías suyas. La irrupción de herramientas de IA capaces de generar imágenes hiperrealistas hizo que sus temores crecieran todavía más.

“Hollywood te tira a la pileta, pero es el público el que te mantiene la cabeza bajo el agua”, reflexionó. Para Wilson, el problema ya excede a las figuras públicas: advirtió que cualquier menor cuya imagen esté expuesta en internet puede convertirse en víctima de este tipo de prácticas.

A pesar de haberse alejado hace años de la industria cinematográfica, la actriz dejó en claro que las consecuencias de haber atravesado la fama infantil siguen presentes en su vida en la actualidad. Por eso decidió utilizar su experiencia personal para reclamar mayores regulaciones y advertir sobre los riesgos que la IA representa para millones de niños y adolescentes.