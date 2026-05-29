Mirtha Legrand habló del Martín Fierro que ganó Wanda Nara y fue categórica: “Eso fue un arreglo”

El jueves por la noche en el desfile de Claudio Cosano, Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué es la gran diva de la televisión argentina. Rodeada de periodistas, la Chiqui respondió con gracia a cada una de las consultas, y no dejó tema sin tratar: calificó de “arreglo” el Martín Fierro a la mejor conducción para Wanda Nara, celebró la idea de un gran festejo televisivo para sus 100 años y confirmó que este año no hará temporada en Mar del Plata. “Parezco joven, pero yo soy grande”, disparó.

La diva asistió anoche al atelier de Cosano, donde el diseñador presentó su nueva colección “Permanencia”, y allí desplegó toda su picardía frente a las cámaras cuando le preguntaron por la polémica alrededor de los últimos premios Martín Fierro a la televisión y el galardón que recibió Wanda Nara.

Mirtha fue la gran figura de los Martín Fierro de la TV y se llevó una estatuilla LA NACION

Todo comenzó cuando un periodista le comentó que la habían quitado de la terna de mejor conducción femenina para ubicarla en otra categoría y así facilitar el triunfo de Wanda Nara. Lejos de esquivar el tema, Mirtha respondió con total sinceridad: “Nunca lo entendí”. Luego aclaró que le llamó la atención compartir categoría con Carolina Amoroso y Soledad Larghi, dos periodistas de noticiero. “No es mi estilo. No sé qué explicación me dieron, pero lo gané”, resaltó entre risas.

Sin perder el humor, la diva de eltrece contó que en su momento Luis Ventura, presidente de Aptra, le dio una explicación que logró convencerla. “Yo quería ganar y gané”, remató. Sin embargo, no se mostró tan confiada en relación a la categoría en la que ganó Wanda Nara. “Eso fue un arreglo, algún día sabremos qué pasó ahí”, deslizó y sorprendió con su afirmación a todos los cronistas presentes.

“¿No lo merecía?”, intentó ahondar uno de los movileros, mientras otros le consultaban por la palabra “arreglo”. La conductora, siempre frontal, explicó: “Ella misma se sorprendió. Dijo que tenía el discurso preparado para otro premio”. Y cuando le consultaron quién debería haber ganado la categoría, no dudó ni un segundo: “Mirtha Legrand”.

“Tengo tantos Martín Fierro, pero tantos”, comentó con una sonrisa luego de la humorada, aunque enseguida reivindicó su trayectoria y su vigencia en televisión. “Trabajé todo el año, no dejé de trabajar ni una semana”, subrayó orgullosa, y dejó en claro que aún considera que merece ser reconocida por Aptra.

Una gran fiesta para los 100 de Mirtha Legrand

El sábado pasado, sentado en la mesa de Mirtha, Adrián Suar sorprendió a la conductora al anunciarle al aire que el canal ya prepara una gran celebración televisiva para sus 100 años. Todo comenzó cuando la diva reflexionó sobre el enorme cariño que recibe actualmente del público cada vez que va al teatro. “¿Será que me estoy por morir, che?”, comentó con suspicacia.

Lejos de dejar pasar el comentario, Suar la frenó de inmediato y le hizo una promesa en vivo: “El año que viene vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños”. Luego redobló la apuesta y aseguró que el evento será histórico: “Otra que los Martín Fierro. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión... ni en el mundo”.

Luego del desfile de Cosano, Mirtha Legrand volvió a hablar del tema y definió la propuesta del gerente de programación de eltrece como “buenísima”. También reaccionó con sorpresa cuando le comentaron que en redes sociales muchos usuarios pedían una “cadena nacional” para celebrar su cumpleaños número 100. “No sabía, recién me entero. Sí, es lindo, lindo. Es muy halagüeño”, respondió, divertida por la repercusión.

Mirtha Legrand en su cumpleaños número 99. Para el año que viene se espera una gran fiesta

Aunque evitó adelantar demasiados detalles, la conductora dio a entender que la celebración tendría lugar en las instalaciones de eltrece. “Me parece que en el canal lo van a hacer”, señaló. Luego, aclaró: “No me dijo Adrián, pero la idea es buena, es lindo”. Según trascendió después de la entrevista, eltrece ya trabaja en una mega fiesta para febrero de 2027, con una alfombra roja y una convocatoria de figuras históricas de la televisión.

Durante la charla, la Chiqui también habló de su salud luego de haber tenido que ausentarse durante tres semanas de sus programas por un fuerte resfrío. “Estoy muy bien. Tomé mucho frío. Fui al teatro y me venía un chiflete así de frío helado y dije: ‘Esto me va a enfermar’. Y me enfermó”, repasó. Además, minimizó los rumores que surgieron en ese momento sobre un posible retiro: “Eso se inventa. Yo también invento”, lanzó entre risas.

Sobre el final de la charla, Legrand confirmó que este año no va a hacer la temporada desde Mar del Plata. “Iré al Costa Galana a descansar un poco, pero a trabajar no creo. No hemos hablado de eso. Yo soy grande. Parezco joven, pero yo soy grande”, se despidió, divertida.