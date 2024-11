Paul Mescal: amores, coqueteos y conquistas de un Gladiador

Tiene 28 años, es irlandés y todo el mundo habla de él. Convertido en el “Gladiador” de la próxima generación, Paul Mescal es dueño de una sensibilidad que contrasta con el estereotipo de sex symbol de camadas anteriores. Sabe lo que quiere, lo que no, y no duda en poner límites cuando la fama intenta meterse en ese mundo íntimo que tanto protege.

A pesar de su corta trayectoria, el actor -que se hizo conocido por interpretar a Connell Waldron en Normal People- ya se ganó un lugar en la industria por sus personajes emocionalmente complejos . Es que, además de su exitosa interpretación en la adaptación homónima de Sally Rooney, el artista demostró su talento y versatilidad en el film La hija oscura, en Aftersun (papel que le valió una nominación al Oscar) y Todos somos extraños, entre otros trabajos.

Paul Mescal protagoniza Gladiador 2, junto con Pedro Pascal y Denzel Washington

Mescal volvió la semana pasada a la pantalla grande para dejar huella con un nuevo reto: el género de acción con Gladiador 2, tanque que protagoniza junto con Pedro Pascal y Denzel Washington. “Después de ver la serie Normal People no pude dejar de pensar en Paul Mescal”, aseguró el director Ridley Scott, quien no dudó en convocarlo para la secuela.

Así como en pantalla entrega todo de sí, cuando las cámaras se apagan, este irlandés es uno más . Cuando en 2020 se transformó en el hombre más perseguido de Londres, Paul supo lidiar con esa exposición y marcar sus límites. “Si voy a hacer series como Normal People, está claro que van a despertar cierto interés por parte de la gente. De eso, un ochenta por ciento es agradable; el veinte por ciento restante es agobiante”, confesó en una entrevista con Harper’s Bazaar en 2023.

Esta incomodidad que le genera hablar sobre su vida privada hizo que, a mediados de 2021, cierre sus redes sociales. “Tengo un perfil privado. Si la gente lo encuentra, estupendo. Así es como usaba las redes sociales antes de odiarlas. Sin la presión de tener un millón y pico de seguidores, solo fotos de mis amigos, que saco con mi móvil”, advertía tras su decisión.

Paul Mescal es uno de los rompecorazones de la nueva generación de actores A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group

Y si bien parece tener un master en esto de resguardar su intimidad, algunas de sus relaciones amorosas no pudieron escapar del ojo mediático debido al peso de los nombres de sus conquistas. “Siento que he llegado a un equilibrio a la hora de mantener privada una relación pública. Y eso está muy bien, porque significa que no tienes que estar ocultando tus movimientos a todo el mundo. Tampoco voy a profundizar nunca con nadie sobre lo que significa esa relación para mí o sobre cómo funcionamos juntos”, expresó el galán, que tuvo un romance con Phoebe Bridgers, fue vinculado con Angelina Jolie y Natalie Portman y actualmente está viviendo un affaire con la cantante Gracie Abrams.

Phoebe Bridgers: un coqueteo que comenzó en redes

Si bien Paul Mescal no habla de su vida privada, uno de sus romances más comentados fue el que tuvo con Phoebe Bridgers desde mediados de 2022. Mientras que él se hacía popular por su rol en Normal People, ella estaba lanzando su segundo disco, Punisher. Todo comenzó en Twitter cuando la cantante le hizo saber que la serie la había dejado “triste y cachonda” y él reaccionó con un “estoy oficialmente muerto”.

Este ida y vuelta no pasó desapercibido para los seguidores de ambos y las especulaciones se pusieron en marcha. De hecho, tiempo después el actor contó que un amigo le regaló una foto enmarcada con el dichoso intercambio de tuits. La primera aparición juntos fue un año después, en la alfombra roja de LACMA Art+Film Gala oficial. “Ambos están enamorados. Su membresía en el sitio de citas de celebridades Raya es una cortina de humo para encubrir que están juntos”, le decía por aquel entonces una fuente cercana a The Sun.

Phoebe Bridgers y Paul Mescal en una de sus primeras apariciones públicas

Y era cierto. La confirmación llegó unos meses después, en diciembre de 2021, cuando Bridgers posteó la primera foto juntos. Vestidos de negro y con el mar de fondo, la cantante de 28 años sonríe a cámara mientras el galán le da un beso en la frente; una imagen que coleccionó una catarata de likes y comentarios a favor de este amor.

Phoebe Bridgers y Paul Mescal blanquearon su amor con una tierna postal en Instagram

“Si lo hubiéramos contado desde un principio, la relación podría haberse visto afectada porque la gente lo habría sabido y habría hablado de ello... Pero ahora sabemos que, si siguiéramos actuando de esa manera, manteniéndolo todo en secreto, nuestras vidas serían peores. Una mier...”, dijo Mescal en ese momento, justificando tantos meses de silencio.

Durante los dos años que duró su relación, Paul se las ingenió para lograr un equilibrio entre su trabajo y cruzar el océano para visitar a su novia en Los Ángeles. “Hemos viajado por los Estados Unidos en un autobús, con nuestra perrita. Conseguí pasar más tiempo con Phoebe, con mi familia y con mis amigos cuando las restricciones por el Covid se relajaron. Fue, sinceramente, una época increíble”, reveló, quien al principio de la relación tuvo que adecuarse a las restricciones de la pandemia.

También acompañó a Bridges de gira un par de veces, y se encargaba de sacar fotos y subirlas a su Instagram secreto. De hecho, muchos recuerdan cuando se subió al escenario del festival Coachella y cantó “I Know The End” con ella. “Quedé absolutamente petrificado por la cantidad de público que había. Creo que nunca me había puesto tan nervioso”, confesó por aquel entonces Mescal, que suele tocar el piano e interpretar covers junto con su hermana, Nell Mescal.

A pesar de que el actor definía a la cantante como “un pilar” en su vida, los rumores de crisis comenzaron a sonar muy fuerte hacia fines de 2022. Y si bien ninguno de los dos salió a confirmar ni desmentir nada, lo cierto es que un nuevo tema, donde la artista hablaba de “estar sola”, fue suficiente para dar cuenta que ya no estaban juntos. “Es lo personal lo que duele. Y eso, precisamente, no es asunto de nadie más. Ninguna persona debería opinar, porque hacerlo es inmoral y cruel. Sinceramente, me enoja... Es ese derecho a la información que la gente se cree que tiene lo que me saca de quicio”, se quejó el actor cuando la ruptura llegó a las principales revistas del corazón.

¿Admiración o romance?

Si bien desde que es una figura pública el actor fue vinculado con muchas mujeres del medio, hubo dos nombres que llamaron la atención por su gran peso en Hollywood. La primera fue Angelina Jolie, quien en enero de 2023 asistió al Teatro Almeida de Londres para ver a Mescal en A Streetcar Named Desire, el clásico de Tennessee Williams dirigido por Rebecca Frecknall.

Hasta ahí todo normal. Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que sucedió post función, cuando Jolie esperó al actor en la cafetería del teatro para felicitarlo por su desempeño sobre el escenario. Café de por medio y entre mesas vacías, los colegas charlaron amenamente durante un buen rato, aunque no estaban solos. Shiloh, la hija de 16 años que la actriz tuvo con Brad Pitt, también se encontraba en el lugar y se mostró muy interesada en la conversación de los mayores.

Si bien las imágenes retrataban una simple charla entre colegas, este encuentro generó todo tipo de especulaciones ya que Mescal acababa de terminar su relación con Bridgers y Jolie se encontraba en pleno divorcio con Brad Pitt.

Algo parecido sucedió en mayo de este año, cuando Paul fue visto muy cerca de Natalie Portman en un bar de Londres. Según las fotos publicadas por Daily Mail, se los ve muy entretenidos y cómplices mientras compartían un cigarrillo en la puerta del Bar 96 en Islington. Mientras él estaba soltero, ella acababa de divorciarse de su marido Benjamin Milledpied, por lo que todos los portales de noticias se hicieron eco de la noticia fantaseando con un posible affaire entre ambos.

Natalie Portman y Paul Mescal cenaron en el Bar 69 en Islington, Londres y salieron a fumar a la vereda Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

Si bien nunca trabajaron juntos, Portman y Mescal se conocieron el año pasado cuando compartieron el especial de entrevistas Variety Actors on Actors. En ese encuentro, el irlandés se confesó un gran admirador de la estrella norteamericano, definiéndola como una actriz “brillante”. “Si mi yo de la escuela de teatro supiera que estaría hablando contigo, ¡me pellizcaría muchas, muchas veces!”, le dijo en esa oportunidad. Por su parte, Natalie felicitó a Paul por sus escenas de sexo con Andrew Scott en Todos somos extraños, a las describió como “muy calientes, pero también muy tiernas”.

Los actores se mostraron muy cómplices y desataron un sinfín de especulaciones Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

Ante el revuelo que generaron las imágenes, la protagonista de El cisne negro rompió el silencio. “Estoy muy asombrada por su talento”, dijo en una entrevista con The Guardian cuando se le preguntó qué tipo de vínculo la unía al irlandés.

Su nueva conquista

A pesar de que muchos fantaseaban con este romance, la relación entre Natalie Portman y Paul Mescal no pasó de la categoría de rumor. Es que, a las pocas semanas, el actor fue visto cenando en un restaurante de Londres con la cantante Gracie Abrams. “Se han estado viendo, aunque todavía se encuentran en una etapa temprana de su relación”, le confirmó en junio pasado una fuente a People.

Días después, unas nuevas imágenes viralizadas por Daily Mail confirmaban lo que ya era un secreto a voces. La joven pareja fue capturada paseando por la ciudad muy acaramelada. De hecho, en una de las tomas se la ve a Gracie mordiendo un dedo de la mano de Paul mientras él hace una mueca entre el dolor y la risa, demostrando cierta cotidianeidad entre ambos.

Paul Mescal y Gracie Abrams cenando en el Soho y asistiendo al cine en Leicester Square Splash News/The Grosby Group

Ahora bien, ¿quién es esta chica que logró conquistar el corazón del actor cool? Abrams tiene 24 años y es una cantante norteamericana. Actualmente se encuentra en un punto alto de su carrera, ya que fue telonera de Taylor Swift en The Eras Tour y también de Olivia Rodrigo, quien recientemente estuvo de gira por el mundo.

Ella tiene 24 años y fue telonera de Taylor Swift durante algunas fechas de The Eras Tour Splash News/The Grosby Group

Su segundo álbum de estudio, The Secret Of Us, incluye una colaboración con Taylor Swift y su éxito “I Love You, I’m Sorry”. Antes de fin de año, la cantante iniciará su propia gira, en la que entre otras grandes ciudades se presentará en Madrid. Ahora, habrá que ver si el flamante Gladiador la acompaña, y si se anima a subir al escenario, como hizo en su momento con Phoebe.

