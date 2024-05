¿Nace un nuevo amor? Natalie Portman, muy cerca de Paul Mescal

Charlas relajadas, gestos cómplices y mucha buena onda... ¿hay nuevo amor para Natalie Portman ? Todo parece indicar que la célebre actriz dio por terminada su historia con Benjamin Millepied, una relación que no terminó del todo bien, ya que incluyó un capítulo de infidelidades. Pero una vez cerrado el tema del divorcio, Portman parece lista a dar vuelta la página. El martes pasado se la vio muy divertida junto al actor Paul Mescal en un bar de Londres.

Los rumores de separación entre Portman, de 42 años, y el bailarín y coreógrafo francés Millepied, de 46, comenzaron a sonar principios de agosto de 2023, cuando se vio a la intérprete sin su anillo de casada en el día de su aniversario -alianza que, según People, no llevaba en público desde septiembre.

Natalie Portman... ¿lista para volver a enamorarse? VALERIE MACON - AFP

La revista US Weekly fue el primero en dar la información, citando a fuentes cercanas a la pareja: “Tras conocerse las noticias de su infidelidad, han estado intentando trabajar en su matrimonio, pero en este momento no es posible”. La relación extramatrimonial la dio a conocer el medio francés Voici, donde se publicó que Millepied había tenido una aventura con una activista contra el cambio climático de 25 años.

Luego, se supo que Portman había presentado la demanda de divorcio en julio y que se hizo oficial en febrero de este año en Francia, donde la ya expareja vivía con sus hijos. “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado con ella y la ayudaron a superar lo peor”, señaló un amigo común a People. “ Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso , pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, explicó la misma fuente.

Natalie Portman y Benjamin Millepied se separaron luego de que trascendieran las infidelidades de él

Portman y Millepied se casaron en Big Sur, California, el 4 de agosto de 2012, en una ceremonia íntima con alrededor de 60 invitados, oficiada por el rito judío. Entonces, llevaban saliendo casi tres años, desde que se conocieron en el rodaje del film El cisne negro, de Darren Aronofsky. En la película, ella interpretaba a una oscura bailarina, y él fue quien la ayudó a preparar sus pasos de ballet. Por ese papel, Portman recibió un enorme reconocimiento y varios premios, entre ellos el Bafta, el del Sindicato de Actores, el Critics Choice y el Globo de Oro, además del Oscar, que subió a recoger embarazada de su primer hijo. El niño, llamado Aleph, nació pocos meses después, en febrero de 2011. En febrero de 2017, la pareja tuvo a su segunda hija, una niña llamada Amalia.

Vuelta de página

Paul Mescal, ¿el nuevo amor de Natalie Portman? A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group

Luego del fin de su matrimonio, la protagonista de El cisne negro parece estar dispuesta a volver a disfrutar de la vida . O por lo menos eso se puede adivinar al ver las fotos que el diario Daily Mail publicó esta semana. En las postales, Portman y el actor de La hija oscura, de 28 años, fueron inmortalizados disfrutando de un momento a solas.

El encuentro tuvo lugar en el Bar 96 en Islington, Londres, el martes pasado. Los actores, que se conocieron el año pasado cuando compartieron una producción especial para la revista de Estados Unidos Variety, parecían muy entretenidos mientras compartían un cigarrillo en la puerta del local.

Mientras ella optó por un look súper informal -se la vio con un jean recto gastado, una remera blanca y zapatillas-, él eligió para la salida una camiseta blanca, unos pantalones negros de tiro alto y zapatillas urbanas. En cada una de las imágenes llama la atención el gesto cómplice de los artistas, las risas sinceras y la naturalidad del encuentro.

La buena onda entre los actores trascendió durante aquella nota de Variety. En esa oportunidad, Mescal se confesó admirador de la experimentada intérprete y la definió como una actriz “brillante”. “Si mi yo de la escuela de teatro supiera que estaría hablando contigo, ¡me pellizcaría muchas, muchas veces!”, le dijo en esa oportunidad. También elogió su actuación en Secretos de un escándalo, film en el que protagoniza una escena de sexo subida de tono con Charles Melton, de 33 años.

Por su parte, Natalie felicitó a Paul por sus escenas de sexo con Andrew Scott en All of Us Strangers, y las describió como “muy calientes, pero también muy tiernas”.

LA NACION