Los Beatles llegarán al cine en 2028 con cuatro películas a cargo de cuatro reconocidos actores

Es una de las aventuras cinematográficas más sorprendentes en mucho tiempo. Pero quizás una banda tan legendaria como The Beatles merecían ser única también en el cine. Porque los de Liverpool no se conformarán con tener una película para contar su historia, sino que el director Sam Mendes dividirá su relato en cuatro largometrajes, una para cada miembro. La tetralogía se estrenará completa en abril de 2028, como un maratón en salas, y contará con algunos de los actores británicos que más pasión levantan en redes , reunidos en un escenario por primera vez el último lunes.

The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, dirigida por Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



Después de Gladiador II, Paul Mescal, niño bonito del cine independiente gracias a Aftersun y Normal People, será Paul McCartney. Tras ser la Antorcha Humana de Los cuatro fantásticos (y en pleno rodaje de Avengers: Doomsday), Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison. Barry Keoghan, el irlandés nominado al Oscar por Los espíritus de la isla, dará vida a Ringo Starr. Y Harris Dickinson, recientemente visto en Babygirl, tendrá el papel más interesante: el de John Lennon. Su primera presentación en sociedad ha sido la de toda una banda de rock, durante la exposición de Sony en la convención para las salas cinematográficas de Estados Unidos, la CinemaCon, en Las Vegas. El cuarteto, de entre 28 y 32 años, hizo su entrada principal caminando como en la portada del disco Abbey Road , con reverencia incluida.

Las cuatro películas se llamarán oficialmente The Beatles-A Four Film Cinematic Event (Un evento cinematográfico de cuatro películas) y Sony lo describe así: “Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”. Mendes, responsable de Belleza americana y de 1917, anunció durante el evento que será la primera “experiencia maratoniana en cines”, aunque sin anunciar si se estrenarán el mismo día o una cada semana. “Necesitamos un gran evento cinematográfico para sacar al público de su casa” , anticipó el director ante un auditorio lleno de propietarios de salas que ven como cada año la recaudación no mejora, antes de explicar que no quería rodar una miniserie, pero que la historia era demasiado grande para una película. La saga, que tardará un año en rodarse y se ha comparado con Avatar, tendrá los derechos para usar las canciones de la banda más famosa de la historia.

Sam Mendes, el director de Belleza americana, fue uno de los encargados de hablar del proyecto en la presenrtación que se hizo en Las Vegas Gabe Ginsberg - WireImage

Este evento vuelve a confirmar a las biografías sobre músicos como uno de los subgéneros más boyantes del Hollywood actual. Este 2025 se estrenará una película sobre la vida de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson; a la que seguirá Deliver Me From Nowhere, con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, o Piano Man, sobre la carrera de Billy Joel. Siguen así los pasos de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, James Brown, Amy Winehouse, Whitney Houston, Bob Marley o Elvis. Dada su abundancia en la cartelera, los cantantes son casi los nuevos superhéroes de un cine deseoso de experiencias únicas. Los Beatles se han convertido en toda una marca para Disney, que en los últimos años ha estrenado documentales como Get Back, de Peter Jackson; Beatles ‘64, y ha remasterizado el disco Let it be.