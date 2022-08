Paula Robles volvió a los escenarios y sus hijos, Juanita y Francisco Tinelli, fueron a apoyarla

Paula Robles volvió a pisar un escenario de teatro y como no podía ser de otra manera sus dos hijos, Francisco y Juanita Tinelli, fueron a acompañarla y apoyarla durante el estreno . La bailarina protagoniza el espectáculo La légende secrète de Roméo et Juliette, en donde desplegó todos sus dotes artísticos.

Los dos hijos de Marcelo Tinelli dijeron presente en el Teatro Area, en donde este domingo por la noche vieron en vivo a su madre. Juanita lució un look descontracturado, con pantalón y remera oversized, zapatillas y una campera deportiva.

Francisco y Juanita Tinelli dijeron presente en el estreno de su madre Gerardo Viercovich - LA NACION

Francisco acudió con su nueva novia, Valentina, a quien presentó en sociedad hace unos días atrás. El joven se vistió con un pantalón camuflado en tonos azul y un buzo negro. Además de Juanita y Francisco, al estreno también acudió Peter Lanzani, un reconocido amante del teatro.

Peter Lanzani pasó a saludar a Paula Robles Gerardo Viercovich - LA NACION

Desde su separación de Tinelli, Robles ha mantenido un perfil muy bajo y solo aparece en forma pública cuando acompaña a sus hijos en sus actividades o cuando estrena algún espectáculo nuevo. “Me interesa formarme, para mí es un desafío comunicar. Los medios siempre me buscaron para ver qué pasaba con Marcelo [Tinelli, su pareja entre 1997 y 2008], si iba o no al ´Bailando´, y es natural que así sea. Pero yo siempre respondía: ‘Cuando haga algo propio, los voy a llamar’. Y así fue. No me sale mostrarme masivamente”, explicaba hace un tiempo en una entrevista con LA NACION.

Paula Robles se abrazó con sus hijos al final de la función Gerardo Viercovich - LA NACION

“Haber estado en los medios acompañando a Marcelo fue un gran viaje y un aprendizaje. Acompañando y haciendo la mía”, explicaba en aquel entonces. “Era muy fuerte lo que sucedía exteriormente. Fue todo un desafío no perder ese lugar de mi conexión con lo que quería con respecto a la familia, a él, con lo que me gustaba hacer. Salía y todo era una bomba”, añadía.

En la obra, dirigida por el francés Redha Beneteinfour, Robles se pone la piel de Julieta. “El espectáculo habla sobre la existencia humana y hace una reflexión sobre la vida y la muerte, en donde la decisión personal de vivir lo que representa el ´yo profundo´ se transforma en un combate y en la búsqueda de la felicidad. El firme deseo de vivir el amor que une a Romeo y Julieta los empuja a ir tras el camino de sus propias vidas, sin obligaciones, con el único deseo de ser libres. Deshaciéndose de la influencia de sus familias, de su ciudad, de la sociedad y hasta de su propia leyenda. Los sufrimientos de la vida y la muerte los lleva a buscar una dicha que parece imposible, que les dará la fortaleza que necesitan para jamás renunciar e ir más allá en la independencia conseguida, guiados por un compromiso honesto y un juramento que los fortalecerá en la determinación de no rendirse”, detallaron sobre el espectáculo sus creadores.

Salida de novios. Francisco Tinelli fue acompañado por su nueva novia Gerardo Viercovich - LA NACION

El elenco que acompaña a Robles está compuesto por Geoffrey Ploquin, Pablo Fermani y Nicolás Miranda - sus tres Romeos- y Germán Cabanas, quien realiza acrobacias. Además hay dos músicos en escena: Juan Hernández Buendía (Chelo) y Gastón Poirier (sintetizador).

La obra se puede disfrutar en el Teatro Area y además hará presentaciones el 13 de agosto en el Teatro municipal Unione de Dolores y el sábado 27 de agosto en el Teatro Colón de Mar del Plata.

Francisco Tinelli miró con atención la propuesta artística que tiene a su madre como gran protagonista Gerardo Viercovich - LA NACION

Peter Lanzani posó muy sonriente para los fotógrafos Gerardo Viercovich - LA NACION

Juanita Tinelli y un look muy descontracturado Gerardo Viercovich - LA NACION

Paula Robles, en escena Gerardo Viercovich - LA NACION