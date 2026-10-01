Pete Davidson recordó el momento más complicado de su vida: “Esto es un gran problema”

Pete Davidson llegó a consumir varias drogas lícitas e ilícitas a diario, pero lo que finalmente lo asustó fue darse cuenta de que había llegado a un punto en el que necesitaba las sustancias para sentirse normal.

“A la ketamina la preparaba líquida. Y consumía LSD, hongos alucinógenos, óxido nitroso, fumaba marihuana todo el día y tomaba pastillas a diario”, recordó el comediante, de 32 años, en una entrevista con Variety publicada el miércoles.

El cómico Pete Davidson durante el estreno de Big Time Adolescence en 2020

Allí explicó que la señal de alarma no fue una intoxicación ni un episodio puntual. “Me asusté porque no me sentía drogado. Me sentía drogado cuando no consumía, así que pensé: esto es un gran problema”, explicó.

Davidson ubicó aquel período en el verano de 2023, después del estreno de Bupkis, la serie de Peacock basada en su propia vida y protagonizada por él mismo. También había pasado aproximadamente un año desde su salida de Saturday Night Live, por lo que se encontró sin la estructura laboral que había tenido durante años.

Pero el problema, según explicó, iba mucho más allá de estar sin trabajo. Bupkis lo había obligado a interpretarse a sí mismo y a regresar constantemente a episodios dolorosos de su pasado. Para Davidson, revivir aquellas experiencias frente a una cámara terminó teniendo un costo emocional muy alto.

“Interpretarme a mí mismo y vivir constantemente en mi propia miseria” fue una experiencia traumática, describió. Las drogas aparecieron entonces como una forma de adormecer ese dolor y evitar enfrentarse nuevamente con algunos de los momentos más oscuros de su vida.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski sonríen mientras asisten juntos al juego Grizzlies vs Knicks en el Madison Square Garden, en 2022 Backgrid/The Grosby Group

El círculo se volvió cada vez más difícil de romper. Aunque ya había pasado por rehabilitación en otras oportunidades, esta vez su consumo había alcanzado un nivel que terminó preocupando seriamente a su familia.

Fue su madre, Amy, quien protagonizó el momento que finalmente lo llevó a pedir ayuda. Durante una videollamada, ella le habló de su mayor temor. “Me dijo que su mayor miedo era despertarse un día y ver en las noticias que me había pasado algo malo”, recordó Davidson.

Aquellas palabras terminaron de convencerlo. “Llegó un punto en el que ya no podía permitirme que esa fuera su realidad”, contó.

Davidson ingresó entonces en un centro de rehabilitación. También decidió alejarse de Bupkis, pese a que la serie había sido renovada para una segunda temporada. La decisión tuvo que ver con algo que el actor había empezado a reconocer sobre su propia exposición pública: estaba contribuyendo a alimentar aquello que más le molestaba.

“Yo era parte del problema de lo que más odiaba: la intromisión en mi vida personal. Simplemente lo alimentaba y seguía perpetuando la narrativa”, admitió.

Pete Davidson y Elsie Hewitt en la playa de Palm Beach, en 2025 Backgrid/The Grosby Group

Esta vez, además, Davidson encaró la recuperación de una manera diferente. Había intentado dejar las drogas anteriormente, pero entendió que no podía hacerlo solamente por presión de su familia, por su trabajo o por las consecuencias que estaba teniendo su conducta.

“Cuando cumplí 30 años y estaba en esa situación, fue un momento realmente bajo. Mi carrera no iba a ninguna parte y pensé: ‘Esto es una mierda. No puedo más’”, recordó. “Y no puede ser por nadie ni por un trabajo. Tenés que desearlo de verdad, y cuando terminás, terminás”, agregó.

Años después de aquel período, Davidson asegura que ya no consume drogas. Según explicó, lleva entre dos y tres años sin consumir sustancias “muy fuertes” y más de un año sin fumar marihuana. La única excepción que menciona es el alcohol: calcula que toma unas cuatro cervezas al año.

Davidson ya había contado en otras oportunidades que dejar de fumar marihuana le resultaba particularmente difícil. Esta vez explicó que hubo un cambio fundamental en su vida que hizo que el proceso resultara más sencillo: se convirtió en padre.

Pete Davidson en 2021 Sean Zanni - Patrick McMullan

Su hija Scottie nació en diciembre de 2025, fruto de su relación con Elsie Hewitt. La pareja había comenzado a salir en marzo de ese año y se separó en mayo de 2026.

“Y ahora es fácil porque tengo un hijo”, contó Davidson. Y agregó: “Cada vez que me asalta la idea de consumir, miro la foto del fondo de pantalla de mi teléfono y pienso: ‘No’”.

La paternidad también modificó su manera de tomar decisiones. A principios de septiembre, Davidson había hablado con Interview sobre el impacto que tuvo la llegada de su hija en su vida y sobre cómo reforzó su decisión de mantenerse sobrio. “Ahora me comporto de manera diferente. Cada decisión es distinta”, aseguró.

El actor explicó que quiere que su hija pueda sentirse orgullosa de su familia cuando crezca y que esa preocupación se convirtió en una motivación concreta para mantenerse presente: “Quiero que mi hija se sienta orgullosa de sus padres. Cuando empiece a ir al colegio y a tener amigos, quiero que se sienta orgullosa de sus orígenes y que se sienta cómoda y segura”.