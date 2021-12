Peter Dinklage habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: “Me sentía indigno”

Se ganó el corazón de millones de televidentes con su composición de Tyrion Lannister en Game of Thrones, pero en la vida real, Peter Dinklage no tuvo tanta suerte a la hora del amor. Al menos, hasta que conoció a su actual esposa, Erica Schmidt, según contó en una reciente entrevista.

A propósito de su nueva película Cyrano, que tiene a Schmidt como guionista, el actor de 52 años brindó una entrevista a The New York Times en la que sorprendió dando detalles de su vida privada. Es que, desde que a pesar de haberse convertido en una estrella, Dinklage decidió mantener un muy bajo perfil.

“Siempre me enamoraba de alguien que no me correspondía, porque supongo que mantener la distancia volvía el asunto más romántico” , confesó el actor de 52 años. Y continuó: “Me enamoraba de personas que sabía que no se iban a enamorar de mí, y no me interesaban las que sí mostraban interés. Así funcionaba mi cerebro, porque me autosaboteaba todo el tiempo cuando era joven” .

El actor, que se casó con la guionista en 2005, añadió: “Pero cuando te hacés un poco mayor, te das cuenta de que nada de eso tiene sentido. De todos modos, es algo que está bien a los 20, porque todos tenemos derecho a ser un desastre a esa edad” .

Peter Dinklage junto a su esposa, la guionista Erica Schmidt Grosby Group

Dinklage agregó que solía sentirse “indigno” en las relaciones, y tiempo después se dio cuenta cuál era el germen de ese sentimiento. “Fui criado como católico irlandés, así que me siento totalmente indigno de todo”, bromeó. Y asoció su propia historia con la del último film que lo tiene como protagonista: “Eso es de lo que esta película trata: de esa sensación de ser indigno por la que todos transitamos alguna vez. Cuando conocés a alguien y te enamorás, de repente lo que sentís es tan importante y tan poderoso que, por supuesto, tu opción es: ‘No soy digno de esto. Esto es mucho más grande que yo ‘”.

En Cyrano, una versión musical basada en la obra que su esposa adaptó sobre el clásico de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Dinklage interpreta a un hombre que se siente indigno de ser amado por su apariencia física y, a pesar de estar enamorado de una mujer, ayuda a otro hombre a conquistarla.

Volviendo a su propia historia, el actor reveló cómo fue que pudo desandar esa sensación de no ser digno de amor: “Cuando tenés la suerte de experimentar el amor, simplemente te atrapa. No controlas cómo te sentís, pero sí podés elegir qué es lo que hacés con él”, reflexionó.

En cuando a cómo comenzó su relación con Schmidt, Dinklage describió el primer encuentro como “salido de una película loca y romántica”.