A pesar de las polémicas, la nueva versión de Blancanieves con actores de carne y hueso sigue adelante

Es un hecho que Blancanieves volverá pronto al cine. Cuando algunos pensaron y llegaron incluso a anunciar que la nueva película sobre la primera princesa del mundo Disney estaba definitivamente cancelado, el proyecto sigue adelante, pero todavía no se sabe qué características tendrá.

Hace tiempo que el estudio del ratón Mickey tiene decidido sumar a este personaje a la serie de versiones renovadas, con personajes de carne y hueso, de algunos de sus clásicos animados. Pero la controversia abierta hace unos días por Peter Dinklage, el actor que se hizo famoso gracias a Game of Thrones, llegó hasta a poner en duda la idea entera de concretar esta remake.

Dinklage es un formidable intérprete que jamás pasa inadvertido, sobre todo desde que dio vida al inolvidable Tyrion Lannister en la serie creada por George R. R. Martin. “No puedo mantenerme en el anonimato por culpa de mi tamaño”, dijo a Rolling Stone en 2012. Mide un metro treinta y cinco de altura, pero eso no le impidió ganarse un lugar cada vez más importante en Hollywood.

Hoy se lo menciona como uno de los posibles candidatos al Oscar como mejor actor protagónico por su aparición en una nueva versión para la pantalla grande de Cyrano de Bergerac, el clásico de Edmund Rostand, dirigida por Joe Wright. El estreno de Cyrano en los cines de la Argentina está anunciado para el próximo 14 de abril.

Peter Dinklage (aquí, en una escena de Cyrano) abrió una gran polémica sobre la nueva versión de Blancanieves

¿Inclusión y diversidad en el cuento infantil?

Desde un lugar cada vez más escuchado, Dinklage protagonizó una de las polémicas más fuertes de los últimos tiempos, al objetar desde la raíz la idea de Disney de actualizar la historia de Blancanieves y los siete enanos (1937), título con el que se estrenó en la Argentina el primer largometraje de dibujos animados del estudio. El propio Walt Disney recibió en esa oportunidad un Oscar especial por haber inaugurado una nueva era en el mundo del cine con esta película.

Ni el film original ni las variaciones que tuvo en las décadas siguientes (como Blancanieves y el cazador y Espejito espejito, ambas estrenadas en 2012) recibieron cuestionamientos tan efusivos como los que hizo Dinklage hace muy poco. “Den un paso para atrás y vean lo que están haciendo. No tiene sentido. En parte son progresistas, pero sin embargo vuelven a hacer esta maldita historia que atrasa sobre siete enanitos que viven juntos en una caverna. ¿Qué diablos están haciendo?”, se enfureció el actor en declaraciones a un popular podcast.

Dinklage se había mostrado perplejo por la contradicción en la que, según su punto de vista, caía Disney en relación con este proyecto. Por un lado, anunciaba con espíritu de diversidad que una actriz de origen latino (Rachel Zegler, neoyorquina de raíces colombianas, reciente y aclamada protagonista de la remake de Amor sin barreras dirigida por Steven Spielberg) sería la nueva Blancanieves. Pero por el otro, esta actriz “distinta” repetiría el mismo cuento lleno de prejuicios y discriminaciones.

"Seré una princesa Disney latina", dijo Rachel Zegler, elegida para interpretar a Blancanieves en la versión con personajes de carne y hueso que prepara Disney

“¿Acaso no hice lo suficiente desde mi trinchera? Supongo que será porque no hablo lo suficientemente fuerte. Desde ya va todo mi amor y mi respeto por la actriz y por toda la gente que confía estar haciendo lo correcto, pero a la vez no puedo dejar de preguntarme: ¿En qué están pensando?”.

Pocas horas después de hacerse públicas estas críticas, Disney salió a responder. El estudio dijo que no está dispuesto a perpetuar antiguos prejuicios y con ese propósito trabajan en la pre-producción de la película en permanente consulta con personas con cuadros de acondroplasia, esa anomalía congénita que en las conversaciones cotidianas se conoce como enanismo. La idea de Disney es ofrecer en la nueva versión un “enfoque distinto” de la clásica historia de Blancanieves y sus amigos.

“Para evitar caer en los estereotipos de la película de animación original estamos adoptando un enfoque distinto con estos personajes y hemos hecho consultas con los miembros del colectivo de personas que padecen enanismo. Esperamos dar más detalles a medida que el proyecto se acerque al momento de inicio de la producción, después de un largo período de desarrollo”, indicó el escueto comunicado de Disney difundido por la prensa de Hollywood.

Una imagen de la película original estrenada en 1937, que inauguró toda una época para Disney Disney

¿Cómo será ese “enfoque distinto” del que habla Disney? Nadie quiere arriesgar una respuesta en este momento, pero algunos trascendidos firmes indican que el estudio estaría pensando en convertir a los enanos de la película original (conocidos en las versiones dobladas al español como Doc, Tímido, Dormilón, Estornudo, Feliz, Gruñón y Tontín) en algún tipo de “criaturas mágicas” de características todavía no determinadas.

De hecho, algunos portales y publicaciones de Hollywood afirman que Disney ya empezó la búsqueda de voces dispuestas a aportar diferentes características a esas todavía imprecisas criaturas, con el propósito de realzar los valores de diversidad que no aparecían en una versión original desarrollada en otro contexto histórico. Las especulaciones se extienden también al tipo de efectos visuales que deberían poseer esas “criaturas mágicas” para destacarse y mostrar que la nueva versión busca diferenciarse de las anteriores.

Una Blancanieves latina

Otra polémica fuerte se desató en las últimas horas, cuando Zegler habló de algunas reacciones negativas (en las que no faltaron críticas y acusaciones de tono racista) respecto de su elección para interpretar un personaje que tiene origen europeo y que en el cuento original de los hermanos Grimm “tiene una piel blanca como la nieve”.

En una conversación con su colega Andrew Garfield, promovida por Variety, Zegler admitió que Blancanieves es un gran problema en los países de habla hispana. “Nunca, ni en un millón de años, hubiera pensado que pudiese surgir una oportunidad así para mí. Normalmente no se ve a Blancanieves como alguien de origen latino. Es un gran ícono, ya sea por el clásico de Disney, por las diferentes ilustraciones que se tienen de ella y por el cuento de los hermanos Grimm. Pero no ves particularmente a las personas que se parecen a mí interpretando papeles como este. Seré una princesa Disney latina”, señaló.

Gal Gadot, de Mujer Maravilla a la Reina Malvada del clásico relato infantil

Zegler es una de las tres figuras ya confirmadas para la película, que lleva al menos tres años de larga gestación en los estudios Disney y dirigirá Marc Webb (500 días con ella, El sorprendente Hombre Araña). Los otros dos protagonistas son Gal Gadot, que interpretará a la Reina Malvada, y Andrew Burnap. Las canciones originales de la nueva versión de Blancanieves serán escritas por Benji Pasek y Justin Paul (La La Land). Hasta ahora los planes de estreno apuntan a 2023.