Furioso: Peter Dinklage estalló por la nueva versión de Blancanieves y los siete enanitos

Desde hace varios años, Disney avanza con las versiones live action de sus largometrajes animados más emblemáticos. De esa manera, a una lista en la que ya se encuentran piezas como El rey león, El libro de la selva, La dama y el vagabundo o La bella y la bestia, pronto se sumarán nuevos proyectos como Lilo & Stitch, La sirenita y Blancanieves y los siete enanitos. Y justamente este último, fue el que causó un profundo malestar en Peter Dinklage, el actor que ganó enorme fama por Game of Thrones.

La actriz de ascendencia colombiana fue elegida como Blancanieves. Cuando Disney anuncio esto, hubo numerosos tuits racistas en contra de esa elección. The Grosby Group

En el marco de una entrevista en el podcast de Marc Maron, Dinklage dio su opinión con respecto al clásico relato y su inminente adaptación, y expresó: “Debo decir que hay mucha hipocresía dando vuelta. Me sorprendió un poco que se mostraran tan orgullosos de elegir para Blancanieves a una actriz de ascendencia latina (en referencia a Rachel Zegler, intérprete nacida en Nueva Jersey, de raíces colombianas, y que recientemente protagonizó Amor sin barreras). Pero a pesar de contar con esa actriz, igualmente estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Den un paso para atrás, y vean lo que están haciendo. No tiene sentido. En parte sos progresivo, pero sin embargo volvés a hacer esta maldita historia que atrasa, sobre siete enanitos que viven juntos en una caverna. ¿Qué diablos están haciendo?”.

En el último tramo de la nota en la que se refirió a ese proyecto, Dinklage concluyó: “¿Acaso no hice suficiente desde mi trinchera? Supongo que no hablo lo suficientemente fuerte. Desde ya todo mi amor y respeto por la actriz y por toda la gente que confía en estar haciendo lo correcto, pero no puedo dejar de sentir esto de “¿en qué están pensado?”.

Desde Disney, aún no hubo ningún tipo de respuesta a ese comentario. El film entrará en producción este año, y aún no hay fecha de estreno contemplada. Los detalles sobre la historia y la representación de los siete compañeros de la protagonista, aún es un misterio. En más de una oportunidad, distintas voces acusaron al clásico film animado de hacer un retrato ofensivo de los siete enanos, que debería ser profundamente revisado en miras de contar nuevamente esa historia.