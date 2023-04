Donaciones, arreglos hogareños y cupones de descuento: siete famosos que llevan una vida sencilla a pesar de ser millonarios

escuchar

Hollywood es sinónimo de glamour y lujo. Sin embargo, no todas las estrellas se sienten cómodas gastando fortuna en su día a día y mostrándole a sus hijos una realidad que tienen pocos. En contraposición a familias como los Kardashian, los Beckham y los Hilton, están los famosos que prefieren vivir una vida más austera y sencilla, ahorrando siempre que pueden y conectándose con otras cosas más terrenales. En esta nota, te contamos de siete figuras que buscan un estilo de vida más “normal”.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence prefiere mantener un estilo de vida modesto Apple TV+

A pesar de haber encabezado el ranking de las actrices mejor pagas durante dos años, en 2015 y 2016 con ingresos anuales de entre 46 y 52 millones de dólares, Jennifer Lawrence no ostenta de su fortuna.

Nacida en una familia de clase media, el ahorro fue parte de su educación. “ Mis padres me enseñaron a respetar el dinero y a ahorrar, sin importar cuanto tengas en el banco ”, dijo en alguna oportunidad. De hecho, antes de mudarse a la mansión de 8 millones de dólares que compró en Beverly Hills, vivía en un departamento alquilado de tan solo tres dormitorios.

Keanu Reeves

Keanu Reeves asegura que no necesita tanto dinero en su vida

Keanu Reeves ha ganado millones de dólares gracias a sus películas, más de lo que podría llegar a gastar en toda su vida. Sin embargo, cada vez que puede remarca que el dinero no es su prioridad. “ Podría vivir con lo que he ganado durante los próximos siglos ”, aseguró la estrella.

Consciente de su fortuna, cuando terminó de rodar Matrix tomó 80 de los 114 millones que había ganado y los distribuyó entre los trabajadores de efectos especiales y maquillaje, haciendo feliz a más de uno.

Kristen Bell

Kristen Bell busca ahorrar cada vez que puede AFP

El hábito del ahorro es algo que Kristen Bell tiene desde siempre. A pesar de que en los últimos años la actriz cosechó una importante cantidad de dólares, esto no la hace menos precavida a la hora de gastar. Su casamiento con Dax Shepard, por ejemplo, le costó solo 142 dólares y en sus compras diarias, dice aprovechar los cupones de descuento que le llegan y que, incluso, suele robar los cupones de algún vecino que sabe que no los utiliza.

“Uso muchos cupones. Compro casi exclusivamente con cupones”, dijo hace un tiempo durante una entrevista, y añadió: “Puede que a veces los haya robado, o no, de los buzones de mis vecinos. No es algo que haga a la noche en la oscuridad, pero si paso con mis perros y los veo asomarse del buzón, puede que más de una vez los haya agarrado, o no...”, confesó sobre su hábito.

Elijah Wood

Elijah Wood tampoco ostenta de su fortuna

Su papel de Frodo en El señor de los anillos lo volvió millonario; sin embargo, Elijah Wood no le da importancia a su abultada cuenta bancaria. Según dijo en varias oportunidades, valora más la humildad que el dinero y prefiere no gastar en cosas extravagantes , al punto que el artículo del hogar más caro que tiene es un equipo de música.

Hace poco, cuando se conoció la cifra que costó la serie inspirada en la saga que protagonizó, habló de la locura que significa para él pensar en más de mil millones de dólares. “ Es una locura para mí. No pasó antes porque los herederos de Tolkien no sabían lo que tenían entre manos como lo saben ahora. Ahora saben lo que tienen y que eso es lucrativo ”, comentó.

Julia Fox

Julia Fox Daniel Arnold/The New York Times

A simple vista, el estilo de vida de Julia Fox podría verse como ostentoso y glamouroso, sin embargo, la actriz reveló hace poco que puertas para adentro prefiere llevar una vida más sencilla. En un video que publico en TikTok, Fox hizo un tour de su modesto departamento de Nueva York, en donde vive con su hijo. A pesar de que algunos la criticaron por vivir en un lugar tan pequeño, ella dijo que prefiere que su hijo crezca más conectado con la realidad de la mayoría de los estadounidenses.

“Aunque probablemente podría permitirme un departamento más grande, y digo probablemente porque al fin y al cabo vivo en Nueva York, se trata de que Valentino tenga una sensación de normalidad”, afirmó. “ No quiero que crezca y se convierta en un bobo ¿entendés? Quiero que esté en contacto con el puto mundo real, porque yo crecí en el mundo real, aunque no lo crean. Quiero que mi hijo tenga lo mismo ”, dijo la estrella.

Peter Dinklage

Peter Dinklage ahorra plata en los trabajos hogareños, haciéndolos él mismo AP

Su papel en Games of Thrones lo llevó a la fama mundial, sin embargo, Peter Dinklage tiene un estilo de vida bastante alejado del glamour de Hollywood. El actor vive en New Paltz, Nueva York, con su familia, y trata de que sus hijos crezcan en un ambiente más normal.

En la casa del actor, es él mismo el que se encarga de arreglar todo lo que se rompe e incluso, cuando hay que mantener el jardín, es quien corta el césped y poda las plantas . Hace poco, en una entrevista para Rolling Stone, Dinklage contó que se había comprado una motosierra para poder hacer trabajos en el patio.

Robert Pattinson

Robert Pattinson prefiere tener una vida más normal

Si bien llegó a ser uno de los actores mejor pagos del mundo, Robert Pattinson no cultivó el amor por el lujo. “ Este sigue siendo mi estilo de ropa ”, dijo alguna vez cuando le preguntaron por qué se vestía de la manera en que lo hace, con un look sencillo y sin lucir prendas de grandes marcas. Además, gran parte de su fortuna busca siempre compartirla con el resto, donando en obras de caridad.

“ Soy una persona genuinamente insegura, por lo que no es difícil para mí ser humilde. Me sentiría muy estúpido si me dejara llenar la cabeza de pavadas, especialmente ahora cuando todo lo que hago con mi vida es documentado. Sinceramente no entiendo a los actores con gran ego, porque en realidad todos somos idiotas vanidosos ”, expresó hace un tiempo cuando le consultaron como mantenía los pies sobre la tierra.

LA NACION