Phil Collins recordó el momento en que estuvo a punto de morir: “La gente venía a despedirse”

Phil Collins habló de uno de los momentos más críticos de su vida. En una reciente entrevista, el músico recordó que, en 2024, estuvo a punto de morir debido a su adicción al alcohol. Una adicción que no sólo le trajo complicaciones de salud sino también conflictos familiares con sus hijos y exmujeres. Ya repuesto, el compositor de éxitos como “Another Day In Paradise” abrió su corazón y recordó cómo esa internación de casi siete meses significó un quiebre en su vida.

“Cuando bebía, el tiempo se me escapaba de las manos”, recordó el cantautor en diálogo con la edición británica de The Times este fin de semana. “Tomaba vino al despertarme. Eso era lo que quería para desayunar, una copa de vino. Pero no bebía por la noche, ¿sabes? Así que, para ser honesto, no era consciente de tener un problema", confesó Collins, que ya había pasado por varias clínicas de rehabilitación, en algunas de ellas internado en contra de su voluntad.

Una de las más recordadas fue en 2024 cuando el líder de Genesis ingresó en un hospital suizo por complicaciones derivadas de sus adicciones. Si bien en un principio fue dado de alta, al poco tiempo tuvo que volver para ser internado en terapia intensiva. Según su relato, estuvo prácticamente inconsciente durante esta segunda estadía en el hospital. “Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando”, reveló sobre aquel dramático momento.

Su situación era tan crítica que su manager, convencido de que su salud no mejoraría, llamó a sus cinco hijos para que se despidieran de él. “Había que tomar algunas decisiones como: ‘¿Deberíamos mantener a Phil con soporte vital?’ (…) La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, admitió quien desde entonces dejó atrás sus adicciones.

Durante la gira de despedida de Genesis, en marzo de 2022, Phil Collins tuvo que cantar sentado en una silla X (@PhilCollinsFeed)

“Tuve muchísima suerte de salir ileso de aquello. No hay ni necesidad de decirlo, pero no he vuelto a beber desde entonces”, aseguró agradecido por esta nueva oportunidad que le dio la vida.

Su alcoholismo le trajo más de un problema. Además de sus secuelas en su páncreas y sus riñones, afectó la relación con sus hijos y su carrera. “Te perdono por no haber estado cuando te he necesitado y por no ser el padre que esperaba. Te perdono por los errores que has cometido y, aunque parezca que es muy tarde, aún no lo es”, escribió su hija Lily Collins, fruto de su relación con Jill Tavelman, en su libro Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me de 2017.

A pesar de las declaraciones de la actriz, Lily y Phil Collins mantienen una relación muy cercana Instagram (@lilyjcollins)

Sin embargo, a raíz de su última internación, la actriz de Emily in Paris dejó el pasado atrás para brindarle todo su apoyo. “Lily estaba sentada a mi lado llorando y me decía: ‘Nunca pensé que viviría estos momentos’. Lo pasamos de maravilla. No puedo expresar con palabras lo fantástico que fue”, recordó el cantante sobre la Navidad de 2024, uno de los peores años de su vida.

Respecto a las declaraciones de la actriz en sus memorias, el cantante expresó: “Me quedé bastante sorprendido y un poco triste. Pero ahora me ha explicado por qué y se retracta de todo. Desearía no haberlo hecho nunca. Ahora tengo una relación maravillosa con Lily. Así que, casi siempre, todo tiene un final feliz”. Collins tiene otros cuatro hijos, además de Lily: Simon y Joely (nacidos de su primer matrimonio con Andrea Bertorelli), y Nicholas y Matthew (fruto de su tercer matrimonio con Orianne Cevey).

Lily Collins compartió una foto con su papá por su cumpleaños número 75 Captura Instagram (@lilyjcollins)

En este nuevo “renacer”, el artista también se reconcilió con su segunda esposa y madre de Lily, Jil Tavelman, con quien estuvo casado hasta que la actriz cumplió cinco años. Su ruptura fue muy mediática, ya que el rockstar la dejó por Orianne, su tercera mujer. No sólo la traición fue noticia por aquel entonces, sino la forma en que Phil decidió cortar su relación: a través de un fax que envió a su casa de Sussex.

“Estoy tan enfermo y cansado de tu actitud, Jill. No volveré el jueves. No espero que te parezca bien nada de lo que ha pasado, por supuesto que no. Eres tú quien se debe sentir ofendida de que deba elegir estar con otra persona. Tú eres la que tiene el maldito problema. Estoy enamorado de Orianne y deseo estar con ella. Amo a mi hija y volaré para verla cuando tenga un día libre durante la semana. Esto al menos nos mantiene a todos lo más felices posible, dada la situación”, escribió en aquella despedida.

Al parecer, el tiempo ha limado asperezas entre ellos, ya que Tavelman lo está ayudando con una subasta benéfica de objetos personales y de su archivo musical, que tendrá lugar en Los Ángeles el 19 de noviembre.

Este nuevo presente, alejado del alcohol y reconciliado con sus afectos, lo ha ayudado a recuperarse. Tras asegurar que se siente “más sano ahora que en mucho tiempo”, el músico no descarta volver a grabar y actuar. “Sí, lo pensaría. Constantemente me digo a mí mismo: ‘Será mejor que vuelva a mi estudio de grabación’”, confesó en otra entrevista con BBC Breakfast.