El cantante Plácido Domingo renunció este miércoles a su cargo como director general de la Ópera de Los Ángeles y canceló todas sus presentaciones, las últimas en quedar en pie tras las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra.

Domingo, de 78 años, ayudó a fundar la compañía, por lo cual muchos leen su partida como una forma de cerrar absolutamente todos sus compromisos laborales. "Tengo a la Ópera de Los Ángeles en un lugar muy especial de mi corazón, y cuento a mi trabajo para crear y construirla entre mis legados más importantes", manifestó el artista español en un comunicado enviado al New York Times. "Sin embargo, las recientes acusaciones que se han hecho sobre mí en la prensa crearon una atmósfera en la cual mi capacidad para atender a esta compañía que amo tanto se ha visto comprometida", añadió.

"Aunque continuaré con mi trabajo para limpiar mi nombre, decidí que era mejor para la Ópera de L.A. que renuncie como director general y que me retire de las actuaciones que estaban pautadas para el futuro", concluyó.

Su renuncia fue anunciada tan solo unos días después d e la cancelación de su actuación en el Metropolitan Opera House de Nueva York (MET Opera), donde tenía previsto presentar el Macbeth de Verdi . "Creo que mi aparición hubiese distraído a mis compañeros", expresó entonces.

En un comunicado enviado a Europa Press, Domingo aseguró que estaba feliz de que a sus 78 años hubiese podido cantar "en el maravilloso papel principal en el ensayo general de Macbeth, que considero mi última actuación en el escenario del MET", ámbito donde debutó a sus 27 años.

Por otro lado, desde el Metropolitan Opera House confirmaron que la decisión del cantante tendrá "efectos inmediatos". "El MET y Domingo han acordado que era necesario que se apartara. El MET no hará más comentarios", señalaron sobre la partida del tenor.

Las acusaciones

El 13 de agosto, nueve mujeres contaron a The Associated Press que el artista les prometía empleos y en ocasiones tomaba represalias contra ellas si rechazaban sus avances. De todas ellas, dos aceptaron ser identificadas: Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington; y recientemente Angela Turner Wilson, una cantante que contó que fue acosada a sus 28 años. Las demás solicitaron anonimato, alegando que o bien siguen trabajando en el sector y temen a las consecuencias, o bien no quieren ser humilladas públicamente.

Las mujeres que hicieron las acusaciones dijeron haberse sentido animadas a hablar por el movimiento #MeToo.