Los casos positivos de coronavirus en la televisión argentina obligan a los programas a reinventarse día a día, y esta semana le tocó el turno a Fantino a la tarde. Después de que se confirmara que una productora tiene coronavirus, Alejandro Fantino y todo su equipo debieron prepararse para salir al aire desde sus hogares. Al inicio del ciclo, el conductor explicó cómo es el protocolo de América TV y qué deberán hacer en los próximos días.

"Buenas tardes a todos, bienvenidos. Se estarán sorprendiendo por cómo estamos saliendo al aire, pero no es una sorpresa sino algo esperado", expresó antes de enumerar todo lo que se veía a sus espaldas. "Estoy en mi casa, en la pequeña oficina que tengo acá. Ahí está mi lora, acomodándose las plumas al costado.... como América tiene una pantalla atrás en donde se ve Puerto Madero con pájaros volando, yo puse a la lora para tener un pájaro en vivo. También me protegen un Trooper de Star Wars y Iron Man, que es uno de mis personajes de cómic preferidos".

Después de esta breve introducción, el conductor explicó lo que sucedió en el canal, para llevarle tranquilidad a su público. "Hace un tiempo les dije que era muy factible que la televisión argentina caminara de esta manera, haciendo teletrabajo y programas desde la casa. Eso realmente pasó, hoy nos toca estar en casa porque se activó el protocolo por una compañera, Débora, a la cual le hicieron el hisopado y dio positivo de coronavirus. Ella trabaja en la productora, Jotax, en la parte de producción", contó.

"América tiene todo muy controlado y muy bien armado, por eso si bien no tenemos contacto estrecho con Deby, que está más bien ligada al control y además trabaja siempre con mucho cuidado usando protectores, esto es lo que nos toca seguir: por 14 días debemos hacer nuestro programa desde casa", reveló Fantino. "Lo fundamental y lo importante es que ella esté bien, que por suerte lo está, y que no nos lastimemos entre nosotros. Que estemos tranquilos y podamos trabajar. Un programa de televisión va y viene, hacerlo acá o en el estudio es lo mismo, lo único que cambia es que no estamos todos juntos, en familia".

Mientras en la pantalla se podía ver al resto de los panelistas, cada uno desde su hogar, el conductor afirmó que se siente bien. "Yo estoy sin síntomas, en casa, cuidándome y cuidando a mis compañeros de laburo. Esto va a ser así por dos semanas, creo. Así es la televisión, así es el trabajo en Argentina hoy, y esto va y viene. Yo creo que hasta que no haya una vacuna se va a seguir trabajando así".

Antes de seguir con la rutina pautada para el día, Fantino quiso dejar en claro dos cuestiones. "Creo que no cambia la forma de hacer televisión desde mi casa. De la misma manera que me visto para estar en el estudio, lo hago acá. No tengo una malla puesta abajo, ni un pantalón corto, estoy con jean, zapatos y un saco. Quiero hacer el mejor programa posible. Trabajamos de la misma manera".

"Lo único que podría llegar a cambiar es que tal vez hagamos un poquito de radio televisada. Todos nosotros somos gente de radio, nos criamos ahí y también está bueno. Capaz mañana nos divirtamos un rato y hagamos radio Fantino", reflexionó mientras sus compañeros afirmaban en señal de aprobación. "Acá estamos con muchas ganas de laburar, queremos acompañarlos, tirarles buena onda, y por sobre todas las cosas quiero que ustedes nos recuerden en esta época de coronavirus como un grupito de gente que se aprecia y que quiere hacerles pasar un buen rato a la tarde. Si eso lo logramos, estamos hechos".