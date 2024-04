El día que Miriam Lanzoni le puso “los puntos” a Santiago del Moro y el segundo capítulo menos conocido

Escuchar

En el universo de los programas de espectáculos, Infama fue una especie de excepción a la regla. Nacido originalmente como un ciclo que pretendía perseguir a los famosos con camaritas y celulares, como el formato americano de TMZ, el estilo fue mutando de la mano de Santiago del Moro. Desde mediáticos a grandes figuras del mundo de la farándula vernácula, trató de encontrar su lugar en un canal que siempre tuvo muchos envíos similares.

Si por algo se caracterizó Infama es por la corta duración de los temas, salvo que lo ameritara el minuto a minuto del rating. Como una especie de zapping televisivo dentro del mismo programa, Del Moro junto a Marina Calabró y Marcela Feudale paseaban por todos los escándalos del día en su justa medida, para no aburrir al televidente. El conductor venía de llevar adelante segmentos en el canal de cable Much Music y en lugar de parecer sapo de otro pozo, enseguida logró encontrar el tono para un ciclo que muchas veces rozaba discusiones bizarras. En 2008, la sociedad era otra y todo tipo de polémicas sin límites eran bienvenidas en la pantalla chica.

Por Infama pasaron todo tipo de mediáticos que nutrían las tardes de América de escándalos, debates y peleas varias. Pero un día, la polémica estalló dentro del propio programa cuando una invitada dijo basta. Todo comenzó cuando Miriam Lanzoni visitó el piso para promocionar su obra de teatro. Durante el programa trataron una de las polémicas alrededor de Diego Maradona, que los llevó a marcar un pico de 9 puntos y, con el calor del minuto a minuto del rating subiendo, como suele suceder en la tele, todos los otros temas pasaron a mejor vida. Un rato antes de que termine la emisión de ese día, Del Moro le dedicó el último segmento a conversar con la actriz.

Lanzoni no se tomó a bien estar esperando durante mucho tiempo para disponer de un espacio más que corto para hablar de su trabajo y se lo hizo saber al conductor. “Nos vamos de gira, arrancamos por Entre Ríos, vine a decir esto. Hace una hora y veinte que estoy acá pintadísima. Me parece una falta de respeto. Aprovecho para decirlo para no irme puteando... Hace una hora y media que estoy acá, es feriado. Si no rinde, me parece lógico que me digan ‘andate’ y seguimos con otra cosa”.

Frente a esta incómoda situación, Del Moro trató de pilotear la situación como pudo. Acostumbrado a llevar adelante polémicas ajenas, esta vez el escándalo lo tenía involucrado. “Sos amiga de la casa”, le dio a entender el conductor, haciendo referencia a que Lanzoni era pareja de Alejandro Fantino por aquel entonces, conductor de Animales sueltos en las noches de América. Pero aquello fue peor y el enojo de la actriz escaló. “Me cago en el ‘soy amiga’. Yo sé cómo se maneja, es preferible que me digan: ‘flaca, andá a tu casa y sacate la pintura, quedate cómoda en un feriado’, que es mi único día de descanso. No me parece bueno, ni que sea respetuoso. Después se enojan ustedes cuando la gente no quiere venir acá”, le contestó.

Por aquel entonces, la batalla por el rating era más suculenta que ahora por los números que se manejaban y nadie se atrevía a contradecir al dios del minuto a minuto. Tratando de ensayar unas disculpas improvisadas, Santiago argumentó: “No pensé que estabas enojada, lo podrías haber dicho en el corte. Lo podrías haber expresado en otro lugar, esto es un mamarracho públicamente. Moria Casán y Enrique Pinti me esperaron... es la primera vez que me hacen esto en un programa... Hace cinco minutos que estamos hablando de esta pavada. No voy a discutir con vos porque sos la mujer de un amigo y te respeto”.

Lejos de bajar un cambio y luego de pasar el aviso de dónde se iba a presentar Miriam con la obra Algunas mujeres a las que le cagué la vida, la actriz justificó su enojo: “A mí me c... un huevo, no tengo ganas de irme a mi casa con esta m...”. Del Moro le agradeció la presencia y le preguntó si quería pasar el “chivo” de la obra, a lo que la actriz respondió con un tajante “no, gracias”.

Lo que se convirtió en uno de los momentos más escandalosos en la historia de Infama tuvo una segunda parte poco conocida por el público. Años después, en LAM, Ángel de Brito dio detalles del enojo que tuvo Fantino con Del Moro por cómo había tratado a quien en aquel entonces era su pareja. “Ese cuento terminó mal acá. Un día se encontraron los dos en el baño del canal, Alejandro medio que lo quiso acogotar a Santiago. Fue horrible, desde ahí que se odian”, confirmó el conductor.

Lo cierto es que esta pelea no se supo hasta el año pasado, pero los más memoriosos recordarán un tuit que subió Alejandro Fantino por aquel entonces, que decía: “Amigo @juancruzavila ¡llegó el momento de buscar quien nos quiera maestro! Los enemigos están adentro parece. Prepare la tropa”, en referencia a que Intratables, ciclo que conducía Del Moro, mandaba los dos cortes minutos antes del comienzo de Animales sueltos y el piso de rating que le dejaba para arrancar era irremontable. Folklore de los canales con internas silenciosas que son más comunes de lo que el público cree.

LA NACION