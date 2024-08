¿Por un amor o en busca de un mensaje? La verdadera razón de la visita de Marina Calabró a una medium

Escuchar

Otra vez, Marina Calabró volvió al centro de la escena. Luego de las mediáticas idas y vueltas en su relación amorosa con su colega Rolando Barbano y tras abandonar su silla en el programa radial Lanata sin filtro, ahora la periodista es noticia por un viaje a Santa Fe, donde se habría encontrado con una medium. ¿El motivo? Si bien en un principio se dijo que el objetivo de la reunión espiritual fue hacerle un “amarre” al especialista en policiales, Marcela Tauro dio otra versión de la historia.

Fue Sebastián “Pampito” Perelló Aciar quien, a principios de agosto, habló de la gestión que hizo Calabró en Santa Fe. “¿Marina Calabró le hizo un ‘amarre’ a Rolando Barbano?”, se preguntó en un video que publicó Ciudad Magazine. El también panelista de Intrusos en el Espectáculo, ciclo que conduce Florencia de la V en América TV, dio más detalles, aunque lo hizo en potencial. “Aparentemente, Marina Calabró habría ido a ver una bruja para hacerle el famoso ´amarre´ a Rolando Barbano”, deslizó. “ Una bruja de Santa Fe a la que Marina Calabró le pidió desesperada ´por favor, tráemelo de vuelta a Rolando Barbano y yo a cambio te compro el celular que vos quieras ”, agregó.

Para finalizar con el chimento, Pampito agregó que “supuesta bruja” recibió finalmente el celular prometido, señal de que la pareja había vuelto a estar junta. “Esto es creer o reventar. Yo no creo en estas cosas, pero parece que Marina sí”, cerró. Ese mismo día, en LAM, Fernanda Iglesias desmintió esa información: la “angelita” contó que había hablado con la protagonista de la historia y que le aseguró que no cree en esas cosas y que estaba decepcionada por la actitud de Pampito. Además, explicó que estaba molesta por tener que volver a hablar del tema y que lloró durante la comunicación.

En ese momento, Ángel de Brito reveló que a Marina la bruja se la presentó otra periodista muy conocida, Marcela Tauro, y que efectivamente el encuentro sucedió porque “hay foto de Marina con la bruja”. “Eso no quiere decir que haya acudido por sus servicios”, aclaró, y aseguró que la reunión no fue en Santa Fe, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La versión de Tauro

Marcela Tauro reveló lo que realmente sucedió con la medium y Calabró

Con la versión de un acto de brujería dando vueltas, Marcela Tauro decidió romper el silencio y compartir su versión de los hechos. En Intrusos, donde trabaja, la periodista fue contundente en su descargo. “Es mentira lo que contó Pampito, porque no fue a ver a una bruja”, arrancó, y de inmediato aclaró la situación. “Era una medium, que no es lo mismo, y no fue ella” , siguió la periodista. Luego, explicó el verdadero motivo del encuentro.

“No hubo ‘agua de tanga’, ni un ‘amarre’, ni nada. Nunca se le fue el novio, ¡no es verdad! Lo que pasó es algo más serio. La medium se conecta con los muertos, había una señora que tenía un mensaje del papá para Marina y fue contactada por eso ”, completó.

Otra oportunidad

Marina Calabró y Rolando Barbano

Pocos días antes de conocerse esta información, se supo que Marina y Rolando volvieron a encontrarse. La primicia la dio De Brito en LAM, donde revelaron que ella estacionó su auto en las inmediaciones de la casa del periodista a mediados de julio, luego de su viaje a Miami, en un hecho que no pasó inadvertido para los vecinos del lugar, quienes mostraron su malestar por encontrarse el vehículo obstaculizando una salida de garaje.

En el programa, Pepe Ochoa aportó mayor información respecto a lo sucedido. “Efectivamente, Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves. Alrededor de las nueve y media, diez de la noche, se acerca un auto blanco y lo dejan estacionado en una dirección tapando un garaje. Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio de Núñez, a la vuelta de donde vive otro famoso [Barbano]. Ella dejó su auto y se fue. Una vecina llega y no puede entrar a su casa porque Calabró había tapado la cochera”, detalló.

El encuentro entre la conductora y el periodista de policiales habría tenido lugar en la noche posterior al incidente que Barbano protagonizó al dar positivo en un test de alcoholemia en la madrugada del 21 de julio, después de celebrar el Día del amigo por adelantado.

El comunicador arrojó un índice de 1,5 en la prueba y, al ser consultado por este hecho, explicó a LAM: “Salí con un amigo, brindamos por el Día del amigo. No me di cuenta, fui imprudente. Estaba muy cerca de mi casa. Conduje, hubo un control de alcoholemia, me presté al control y dio positivo”, manifestó.

LA NACION