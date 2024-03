Escuchar

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar 2024, muchas estrellas llevaron en sus atuendos un pequeño pin redondo en color rojo que llamó la atención de los televidentes. Billie Eilish y su hermano Finneas, Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Ramy Youssef y Mahershala Ali fueron algunos de los que se unieron a una causa portando este llamativo accesorio.

El pin en cuestión expresa un grito de protesta, pidiendo un alto al fuego en la actual guerra entre Israel y Hamás dentro de territorio palestino . El mismo tiene dibujada una mano, también en color rojo, con un corazón negro en el centro. Fue creado especialmente para la ocasión, en busca de que las estrellas adhirieran a la iniciativa Artists 4 Ceasefire (Artistas por el alto el fuego), un grupo conformado por más de 400 artistas que quieren el fin inmediato de la guerra que ya lleva cinco meses.

Mark Ruffalo con el pin de "Artists4Ceasefire" DAVID SWANSON - AFP

En un comunicado de prensa, Artists4Ceasefire afirmó: “ El pin simboliza el apoyo colectivo a un alto al fuego inmediato y permanente, a la liberación de todos los rehenes y a la entrega urgente de ayuda humanitaria a los civiles de Gaza ”. Además, en el escrito se destacó que “la compasión debe prevalecer”.

Billie Eilish y su hermano Finneas lucieron orgullosos el broche en sus atuendos. La cantante llevó un traje negro de Chanel con botones con detalles en plateado. Ruffalo fue otro de los que eligió apoyar la causa, al igual que DuVernay, quien llevó el accesorio sobre su vestido de Louis Vuitton. Youssef, actor protagonista de una de las películas más nominadas a los Oscar, Pobres criaturas, también desfiló con el pin en su smoking.

Ramy Youssef, otro de los artistas que llevó la insignia que reclama por la paz Richard Shotwell - Invision

“ Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza. Pedimos paz y justicia duradera para el pueblo de Palestina ”, le dijo Youssef a Variety en una entrevista en la alfombra roja. “Es un mensaje universal: ‘Dejemos de matar niños. No participemos en más guerras”, continuó. “Hay una parte de uno mismo que espera que no haya que llegar a llevar un broche de este estilo. Hay una parte de nosotros que esperaba que ya estuviéramos en un alto al fuego, pero no lo estamos”, añadió.

En la edición de este año de los Grammy, Boygenius y Annie Lennox lucieron las insignias, y Lennox pidió el alto el fuego y la paz en el escenario. Entre las estrellas que han firmado la carta Artists4Ceasefire se encuentran Cate Blanchett, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Bradley Cooper y America Ferrera.

Morgan Spector con su pin rojo en apoyo al alto al fuego en la franja de Gaza MICHAEL TRAN - AFP

A lo largo de la temporada de premios 2024, ya se han visto otros símbolos que representan la misma causa. Por ejemplo, en los Globos de Oro, J. Smith-Cameron, de la serie Succession, lució un lazo amarillo en apoyo de la liberación de los 136 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El conflicto bélico entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre, cuando el grupo islamista radical lanzó un ataque sin precedente contra Israel, que dejó 1.200 muertos y tomó a varios civiles como rehenes. Tras ello, se inició una campaña militar israelí sobre Gaza que ha matado a más de 30 mil personas.

Una protesta se llevó adelante en las inmediaciones del Dolby Theatre este domingo Etienne Laurent - FR172066 AP

Sumado a lo que acontecía en la alfombra roja, las calles que rodean el Dolby Theatre de Los Angeles también se llenaron de gente protestando contra el conflicto bélico. Los manifestantes cortaron Sunset Boulevard, entre Vine Street y La Brea Avenue, y marcharon por la calle con pancartas en las que se leía “No a los premios por genocidio” además de acercarse hasta el lugar en colectivos escolares cubiertos con banderas palestinas.

"Tus estrellas reciben premios mientras niños hambrientos reciben bombas", señalaba uno de los carteles de los participantes en la protesta en Hollywood Etienne Laurent - FR172066 AP

Para dispersar a la gente, la policía tuvo que intervenir y redireccionar a las personas que estaban marchando hacia otro sector del barrio, ya que varios invitados tenían dificultades para llegar a la ceremonia. Ejecutivos de la industria, como Bob Iger, esperaron una hora para ingresar al recinto en el que se llevó adelante la ceremonia debido a esta situación. Algunos invitados, incluso, tuvieron que caminar hasta el teatro y el personal encargado de la organización envió varios carritos de golf para poder trasladar a los asistentes que quedaban varados a mitad de camino.

