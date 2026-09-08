Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: está internado por problemas respiratorios

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación entre sus allegados, ya que tuvo que ser nuevamente internado. Según pudo saber LA NACION, el periodista de 82 años se encuentra en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio.

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el tratamiento que está recibiendo, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad y explicaron que Gelblung fue internado “por un problema respiratorio” que se desprende de su patología de base y aclararon que no se trata de una complicación nueva. Incluso contaron que hasta el día anterior el periodista se encontraba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming”.

La internación se produce en medio de un año especialmente delicado para la salud del conductor, que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones, sin ir más lejos en junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo.

Actualmente, Gelblung permanece bajo atención médica en el mismo Sanatorio Mater Dei en el que ya había sido atendido durante estos últimos episodios de salud.

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