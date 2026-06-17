Chiche Gelblung volvió a ser internado y hay preocupación sobre su salud

El conductor Chiche Gelblung volvió a ser internado este miércoles, tras su regreso a la televisión después de pasar casi 30 días en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei.

La noticia fue confirmada en el programa de Luis Ventura en América, Primicias Ya. El periodista de 82 años viene de sufrir otra internación en el mismo nosocomio luego de sufrir una trombosis en el tobillo, lo cual derivó en graves complicaciones cardiovasculares y llevó a que le colocaran un stent.

Por el momento se desconoce el motivo de la nueva internación.

Samuel "Chiche" Gelblung

El pasado martes, Gelblung había regresado a la televisión en silla de ruedas y había brindado un impactante testimonio sobre los casi treinta días que pasó en terapia intensiva. Fue en su programa, 70-20 Hoy en El Nueve que contó lo vivido desde su ingreso al sanatorio.

“El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’, pero yo no me sentía así. No tengo perdón por ese tipo, porque nadie le puede decir eso a un paciente”, expresó.

Esto empeoró todavía más cuando comenzaron las complicaciones con su extremidad afectada: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla, ya era la pierna”.

Además, dio críticas sobre la actitud de algunos de los profesionales involucrados. “Sentí que querían matarme. El tema no era perder el pie, sino la vida y mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando la puerta del cielo’”, sostuvo.

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