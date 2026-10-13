Preocupación por la salud de Mónica Guido: está internada y atraviesa un delicado cuadro de salud

Mónica Guido, reconocida figura de la televisión argentina durante las décadas de los años 80 y 90, atraviesa un delicado cuadro de salud. La exvedette se encuentra internada desde hace semanas en el Hospital Fernández debido a complicaciones derivadas de distintas enfermedades crónicas que padece desde hace unos 15 años.

Allegados a la actriz de 66 años se comunicaron con Ángel de Brito para contar lo que está atravesando y solicitar ayuda, y el conductor brindó información sobre su situación en el programa LAM (América TV).

Guido padece una enfermedad mixta del tejido conectivo, acompañada por el síndrome de Raynaud y fibromialgia, afecciones que le provocan dolores persistentes y otras limitaciones físicas que dificultan su movilidad. Además, en el último tiempo la intensidad de los síntomas habría requerido una intervención médica para controlar el dolor y otras complicaciones.

“Ella fue un ícono de los 90; muchos la recordarán; trabajó con todos los cómicos: Porcel, Francella… y un día desapareció, se retiró”, detalló el conductor sobre el estado de la artista. Y sumó: “Hace 15 años que está sufriendo una enfermedad que hoy la llevó a estar sedada en el Hospital Fernández; varias veces se trató”.

La actriz de 64 años permanece sedada en el Hospital Fernández instagram.com/monicaguido27

De Brito explicó que la exvedette “está internada desde hace tres semanas” y agregó: “Me escribió una amiga para que la ayudemos; quiere hacer pública esta situación porque necesita ayuda, ya que ella se encuentra bastante sola”.

Según trascendió, durante la internación, los profesionales debieron recurrir a morfina para aliviar las molestias y administrarle antibióticos por vía intravenosa para tratar una serie de infecciones.

En estos momentos, la actriz permanece bajo atención médica y a los problemas derivados de sus enfermedades crónicas se habría sumado también una complicación ósea en la rodilla izquierda que afecta su movilidad. Por ese motivo, Guido llevaba tiempo utilizando una silla de ruedas para sus desplazamientos. Según la información difundida en LAM, la actriz ya había estado en el último tiempo internada tanto en el Hospital Fernández como en el Rivadavia.

Tras sus años de popularidad en la pantalla chica, luego de participar en programas humorísticos y ficciones que alcanzaron una amplia repercusión, Guido se alejó de la exposición mediática. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Las gatitas y ratones de Porcel y Brigada Cola, dos ciclos que marcaron una época de la televisión nacional. También formó parte de producciones como 22, el loco y Buenos vecinos, en las que compartió elenco con reconocidos actores.

Uno de los nombres con los que quedó asociada su carrera fue el de Guillermo Francella. En 2005, Guido participó en Casados con hijos, donde interpretó a un antiguo amor de Pepe Argento. Su trayectoria también estuvo vinculada con figuras como Jorge Porcel, Emilio Disi y Berugo Carámbula, referentes del humor con quienes coincidió en diferentes etapas de su carrera. Además, fue tapa de la revista Playboy.

Con el paso de los años, su presencia en el mundo del espectáculo disminuyó y los problemas de salud comenzaron a ocupar un lugar importante en su vida. En 2014, Guido habló sobre las dificultades físicas que atravesaba luego de sufrir un desgarro en un hombro y, en ese momento, contó que el dolor le impedía realizar tareas domésticas que antes formaban parte de su rutina. En ese mismo período, la actriz también reveló que atravesaba dificultades económicas y explicó que se ganaba la vida mediante la venta de ropa.