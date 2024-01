escuchar

Los días pasan y las celebridades que decidieron pasar las primeras semanas del año en Punta del Este aprovechan cada minuto. Mañanas de playa y caminatas junto al mar; atardeceres en buena compañía y por las noches, cenas en los lugares más exclusivos.

Por primera vez en lo que va de enero, la familia Darín se mostró este viernes en la playa. Ricardo y Florencia Bas llegaron primero a la playa, junto con sus hijos Chino y Clara, que pasó un buen rato jugando con su simpático perro Vicente. Después de buscar reparo del sol, los varones de la familia disfrutaron de unas cervezas bien frías y luego el actor de El secreto de sus ojos y su esposa caminaron junto a la orilla, risueños y a pura charla.

Ricardo Darín junto a su esposa y su hijo, Chino, llegando a la playa con los perros de la familia RS Fotos

El actor de El reino se prestó a oficiar de fotógrafo para un grupo de personas RS Fotos

Clara, la más pequeña de la familia, también fue de la partida RS Fotos

Por un buen rato, Clara jugó con su perro, Vicente RS Fotos

Antes del atardecer, la pareja disfrutó de una caminata a la orilla del mar RS Fotos

Al reparo del sol, el grupo familiar disfrutó de una ronda de cervezas frías RS Fotos

La familia Darín a pleno, disfrutando de una tarde de playa RS Fotos

El jueves fue el cumpleaños de Lucía Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi. Para homenajearla, el actor y conductor sanjuanino compartió en su cuenta de Instagram un extenso y romántico mensaje: “Feliz cumpleaños a ella, el amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo. Muy complejo. Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder comenzó. “Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, bancó y apoyó”, continuó un extenso posteo. “A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no sé qué es. Por mil motivos este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año que pasamos [...]. Feliz cumpleaños María Lucía. Te amo, desde y para siempre. Es con vos o no es [...]”.

Al día siguiente del cumpleaños, el actor invitó a su esposa a almorzar a un restaurante de moda en José Ignacio. Al salir, se mostraron sonrientes, abrazados y muy enamorados.

Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión RS Fotos

El actor invitó a su esposa a almorzar en un exclusivo restaurante de José Ignacio RS Fotos

