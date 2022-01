Punta del Este: de las tardes al sol de Dolores Barreiro y su novio a las caminatas de Andrea Frigerio

Los famosos aprovechan enero para continuar con sus días de relax en Punta del Este y a varias figuras se las pudo ver disfrutando de la playa. La modelo, empresaria y diseñadora Dolores Barreiro no se quiso perder una nueva temporada en la costa uruguaya, y en esta ocasión fue retratada mientras compartía una tarde de mates y de paseos junto al mar con su novio, el polista Santiago Gómez Romero.

Dolores Barreiro y Santiago Gómez Romero Gentileza: GM Press

En una reciente entrevista con LA NACION, Barreiro habló sobre su presente sentimental y reveló que no descarta casarse con su pareja. “Como querer, quiero. ¿Quién no lo querría? Claramente es una utopía porque la vida tiene claroscuros, momentos difíciles. Me han tocado, desde ya, y los transité lo mejor que pude. Siempre mirando hacia adelante, sabiendo que todo pasa y buscando la felicidad. Casarme también me casaría (risas). ¿Por qué no? Creo en el amor, me gusta la vida en pareja y, detalle astrológico, soy canceriana hasta la médula. Y estoy enamorada”, compartía.

Mates, sol y charla para Dolores Barreiro y su novio Gentileza: GM Press

Barreiro confirmaba su relación hace exactamente un mes. La modelo y conductora tiene 46 años y su novio, 32. Si bien la relación no era nueva, recién en diciembre empezaron a mostrarse juntos en diferentes eventos y en las redes sociales. La primera vez que la prensa los captó juntos fue en septiembre de 2021, en un show del DJ Hernán Cattáneo.

Por su parte, Andrea Frigerio sigue disfrutando de Punta del Este. Luego de haber asistido en Las Garzas al primer desfile de moda bajo la dirección de Elina Costantini, en esta oportunidad se la pudo ver paseando sola, pero también compartiendo unos momentos de relax en familia.

Andrea Frigerio, en familia en Punta del Este Ramiro Souto/GM Press

En diálogo con revista ¡HOLA! en octubre pasado, la actriz contaba cómo transitaba el cambio de década y la llegada de los 60. “Pensé que iba a ser más fuerte, lo viví de una manera muy natural. Se impresionaron más mis seres queridos que yo con el número. [Se ríe]. Es un numerazo, no lo voy a negar, pero estoy igual que siempre. Lo que sí me resulta increíble es tomar conciencia del tiempo que pasó desde que nací”, reflexionaba, y se explayaba sobre cómo se lleva con el paso del tiempo.

Andrea Frigerio, feliz de los días de relax con su familia Ramiro Souto/GM Press

“Lo único que tiene de malo es que en un momento ‘suena el teléfono’ y te tenés que ir. Me encanta la vida y, para serte franca, no quiero morir. Después, cumplir años es espectacular: pasa el tiempo y cada vez son más las cosas que aprendés y sabés. El tiempo es sinónimo de sabiduría”, expresaba.

La actriz, en una distendida caminata por la playa Ramiro Souto/GM Press

A quien también se la pudo ver en la costa uruguaya fue a Milagros Brito. La empresaria disfrutó de Playa Mansa, en José Ignacio, junto a su pareja, Agustín Garavaglia, y sus hijos.

Milagros Brito y su familia en José Ignacio Ramiro Souto/GM Press

Momento de paseo para Brito y una de sus hijas Ramiro Souto/GM Press