A 20 años del reality Súper M, qué es de la vida de las participantes del concurso de modelos que revolucionó la TV

En enero de 2002 y en medio de una de las crisis socioeconómicas más severas que vivió el país, se empezó a emitir Súper M 20/02, reality show que resultó de lo más visto aquel verano. El concurso buscaba consagrar a la próxima supermodelo argentina en medio de una televisión plagada de realities: Gran Hermano, Expedición Robinson, Popstars... Todos alcanzaron un importante grado de popularidad en un momento en el que los televidentes buscaban evadir por un rato la realidad.

Como Gran Hermano, este formato televisivo revolucionó la pantalla chica al proponer un lenguaje disruptivo que interpelaba a los televidentes y los invitaba a observar en vivo la intimidad de los integrantes del juego. En todos los casos, los participantes apuntaban a conseguir un premio (dinero, fama, trabajo) de una manera rápida y posible por medio de distintas pruebas.

Muy exitoso desde el mismo día de su estreno, Súper M 20/02 fue para muchas de sus participantes el puntapié para sus carreras profesionales, no solo en la moda, sino también en la conducción, la actuación y el periodismo.

Afiche promocional del programa “Super M”, 2002 pic.twitter.com/dXs7hYyxz2 — FamososArgentina (@arg_beauty) July 8, 2020

Se seleccionaban 6 finalistas y entre ellas a la top model argentina que, como premio, recibía un viaje, un auto y un contrato de un año con la agencia de modelos de Ricardo Piñeiro , uno de los representantes más reconocidos del medio en ese momento. Tuvo dos ediciones (20/02 y 20/03) y entre las participantes del debut estuvieron Jazmín de Grazia, Carina Monteleone, Agustina Córdova, Soledad Fandiño, Carolina Di Nezio, Mavi Iglesias, Cynthia Van Strate, Celina Rachi y María del Cerro . La ganadora de esa primera edición fue Grisel Pérez Ponce , una mendocina a la que llegaron a comparar con Dolores Barreiro pero que luego se alejó de los flashes y adoptó un bajo perfil.

Grisel Pérez Ponce fue la ganadora del primer Súper M pero decidió alejarse de los flashes Collage

Mery del Cerro y la prueba del destino

“Fue algo bisagra en mi vida, tenía 16 años, estaba terminando mi último año de colegio y no sabía qué iba a hacer de mi vida”, recuerda hoy María “Mery” del Cerro. “Súper M fue algo del destino, fui a acompañar a una amiga y Ricardo Piñeiro me señaló y de repente me anoté y empecé a ser parte. Creo que nunca fui consciente de la repercusión del programa. Salía con mis amigas a los boliches, la gente me conocía y yo no entendía nada. Me marcó mucho la vida, fue verdaderamente un antes y un después. Creo que lo que soy hoy es gracias a Súper M”.

Luego de su paso por el reality, Mery comenzó a mostrar sus múltiples facetas: en 2007 debutó como actriz en telenovelas juveniles como Romeo y Julieta y Casi Ángeles, incursionó en la danza en Bailando por un sueño y a fines de 2013 presentó su propia línea de trajes de baño junto a Sweet Victorian, que sigue diseñando hoy en día, ampliada a pijamas y ropa interior. Actualmente se la ve disfrutar de su participación en MasterChef Celebrity.

Mery del Cerro además de trabajar como modelo se desempeña como actriz y diseñadora de moda

Agustina Córdova, lejos de las pasarelas

Tras darse a conocer en el reality, Agustina Córdova trabajó como actriz en varias ficciones nacionales como Los Roldán, Casi Ángeles, Botineras y Quiero vivir a tu lado. Actualmente, Agustina muestra un perfil más relajado y espiritual y fundó un espacio de meditación y yoga llamado Universo Diksha.

El bajo perfil de Carolina di Nezio

Oriunda de Cipolletti, con 20 años Carolina di Nezio era una de las chicas más grandes del concurso. “Todas las Súper M estamos en contacto, nos une un hilo fino de haber participado del reality más taquillero de ese momento que también fue el primero en dar salida laboral real” señala en diálogo con LA NACION. Tras su paso por el programa, trabajó como presentadora en Fox Sports y en la TV Pública. Actualmente sostiene un perfil reservado, trabaja como modelo y está al frente de una marca de cuidado para la piel.

Carolina di Nezio sigue trabajando como modelo para varias marcas internacionales y tiene su línea de productos de cuidado para la piel

Mavi Iglesias, radicada en España

Después de su paso por el reality, Mavi Iglesias siguió modelando y se radicó en España, donde vive desde hace 10 años. “A veces era duro tener tanta exposición. Desde la tele parecía que había una enemistad entre algunas chicas y yo y fue difícil ver que se mostraba una imagen mía que no era real. Yo la pasé muy bien, formé amistades para siempre y las chicas más grandes siempre me aconsejaban . Fue muy lindo”, recuerda para este medio Iglesias, que paralelamente a su carrera de modelo trabaja como redactora, diseñadora y cantante.

Mavi Iglesias participó del reality Súper M 20/02 con 16 años

La trágica muerte de Jazmín de Grazia

Luego del concurso, Jazmín de Grazia comenzó a trabajar como modelo participando de desfiles, campañas gráficas y publicidades. Incursionó como conductora en diversos ciclos televisivos como Princesas y como panelista en Duro de domar. El 5 de febrero de 2012, a sus 27 años, fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

Jazmín de Grazia murió en 2012, a las 27 años

Chechu Bonelli, de modelo a periodista deportiva

Después del éxito de la primera convocatoria, que reunió a 3500 chicas ansiosas por presentarse al casting que se realizó en el Hipódromo de Palermo, la preselección de las concursantes en la segunda edición (que comenzó a grabarse en 2002 y se emitió durante 2003) fue vía correo electrónico. Chechu Bonelli , participante de esa segunda edición, recordó para LA NACION su paso por el reality: “Yo soy del interior, de San Nicolás, y todas las cosas que veía en la tele me parecían inalcanzables. Un día vi la citación en el diario, mandé fotos mías y me llamaron. Estaba repleta de ilusiones y en ese momento fue un sueño hecho realidad. Era un grupo muy lindo aunque a veces no era fácil la convivencia”, admitió la actual periodista deportiva.

Chechu Bonelli participó de la segunda edición de Súper M con 17 años; está en pareja con el futbolista Darío Cvitanich, con quien tiene dos hijas: Lupe y Carmela Collage

Luli Fernández, la más joven

Luli Férnandez tenía 14 años cuando quedó seleccionada para el reality. Su participación fue el trampolín hacia una larga carrera en los medios, ya no solo como modelo sino también como panelista y conductora. “Era la más chiquita y mis compañeras me contenían un montón. Fui eliminada justo en la gala antes de la final, a la semana hice mi fiesta de 15 y vinieron todas las chicas. Lo disfruté mucho. Ojalá vuelva un programa así porque fue una oportunidad única para todas las chicas que queríamos trabajar de esto y no veíamos la posibilidad de meternos en el medio. Me sirvió mucho para arrancar. E ste tipo de programas abren muchas puertas, sobre todo a las chicas del interior ”.

Luli Fernández, de ayer a hoy

Paula Chaves, una carrera en los medios

A los 18 años, Paula Chaves se consagró como ganadora de Súper M 20/03 y de allí en adelante sus proyectos profesionales no pararon de crecer. Intercaló modelaje con actuación y conducción. En el 2010 participó en “Bailando por un sueño”, donde conoció a su pareja, el entonces productor de ShowMatch Pedro Alfonso. Actualmente, además de la conducción de Bake Off, el gran pastelero, Chaves alterna su rol de mamá de Filipa, Olivia y Baltazar con trabajos de modelaje y hace poco tiempo sumó una nueva faceta: la de doula. De esta manera, Paula será una de las tantas mujeres que aconsejen y acompañen a las mujeres durante la gestación, el alumbramiento y los cuidados del recién nacido.

Si bien no era un programa que se transmitiera en vivo las 24 horas, como Gran Hermano, las chicas convivían todas juntas en una misma casa con cámaras que seguían sus movimientos. “Estaban todo el tiempo con la cámara prendida por si había alguna pelea o algo. Me acuerdo que no nos dejaban comer chocolate. Una vez fue mi papá fue a visitarme con una bandeja de masas finas y no me dejaron entrarla a la casa porque teníamos nutricionistas, viandas especiales y personal trainer. Hoy con YouTube y las redes sociales podés producir tu propio reality y no necesitás tanto la televisión como en ese momento”, sostiene Bonelli.

Según Mariana Massaccesi, especialista en género, este tipo de realities representaron una época donde se centraba la mirada en el aspecto físico de las mujeres. “ Con los ojos de hoy podemos ver que la idea del cuerpo perfecto 90-60-90 se puso en discusión, porque tiene consecuencias en la confianza de las mujeres y en enfermedades como la bulimia y la anorexia que en esos años estaban muy vigentes”.

3.500 chicas de entre 16 y 23 años hicieron una larga cola en el Hipódromo de Palermo para presentarse en el primer casting del reality show Súper M 2002

Martina Cabrera, diseñadora de indumentaria, especialista en historia de la vestimenta y creadora del espacio digital MartinaCaBlog, sostiene que en ese momento estaba socialmente aceptado que un grupo de mujeres jóvenes se sometieran al escrutinio de un jurado. “Hoy no creo que sea posible que un concurso con características similares pueda funcionar de la misma manera. El concurso Miss Universo eliminó su segmento en trajes de baño, intentando que el foco no esté tanto en el cuerpo. Hasta Victoria’s Secret sufrió grandes pérdidas económicas obligando a la marca a modificar completamente el concepto de sus desfiles.