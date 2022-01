La angustia de Florencia Peña al dejar Flor de equipo: “Soy una artista y necesito ir en busca de otros horizontes”

“Quiero contar algo que ayer conté en las redes y que hubo mucha repercusión a partir de eso”, expresó Florencia Peña este miércoles ni bien comenzó su programa, Flor de equipo. Sin demasiadas vueltas, y ante la mirada atenta de sus compañeros, la conductora explicó los motivos por los cuales decidió abandonar el matutino a fin de mes.

“Yo tomé una decisión de vida que es dejar Flor de equipo con el dolor que me da y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad este año y pico fue este programa y la oportunidad de que tuve de convertirme en una conductora porque lo había hecho antes, pero siento que este fue mi master. Además, tuve los mejores compañeros del mundo”, comenzó con tono serio.

“Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz –agregó Peña–. Venía negociando con Telefe cuál era la mejor manera de salir y entendimos que el verano era el mejor momento. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos. Yo soy muy feliz en este canal y haciendo esto pero siempre fui muy movediza y curiosa y siento que a veces hay momentos en que uno tiene que soltar”, reveló quien dejará el programa a finales de este mes.

Luego de las aclaraciones y explicaciones pertinentes, fue momento de agradecer. “Quiero agradecerles el éxito que hemos hecho porque en algún momento leí que me iba porque nos iba mal. Nosotros ganamos el año pasado, fuimos el programa más visto de la mañana. Vinimos acá con la idea de hacer un programa que nos gustara a todos. Nos hicimos súper amigos, tenemos una relación muy linda. Ayer fue todo un acontecimiento de charlas entre todos. Es importante que sepan que me voy muy feliz”, aclaró para desmentir algunas especulaciones.

Pero Florencia Peña no es la única que abandona el ciclo. “Bueno, vos Poli también, te vas al extranjero”, lanzó sorpresivamente la conductora dándole la palabra al periodista. “Yo pensé que te ibas porque te enteraste que yo me iba y no podés vivir sin mí”, bromeó Marcelo Polino, quien inmediatamente se puso serio para hablar de su futuro laboral: “Firmé un contrato de confidencialidad así que por ahora no puedo contar nada. Yo también me voy súper feliz con el canal por este año maravilloso que hemos compartido. Sos una gran amiga y una gran persona. Te amamos porque sos una compañera impecable y atenta en cámara, fuera de cámara. Has hecho un trabajo divino”, dijo halagando a la cabeza del equipo.

Mientras la conductora lo contemplaba emocionada, Polino continuó: “Lo bueno es rescatar a las buenas personas porque gente talentosa hay mucha, pero buenas personas hay pocas. Yo tengo 27 años de televisión ininterrumpidos y los vi pasar a todos y me sobran los dedos de la mano para contar gente de fierro y vos sos una persona maravillosa y una artista increíble. Cada vez que te veo en el teatro me emociono y cada mañana que vengo me recibís con un abrazo y un beso”, expresó el panelista mientras se acercaba a consolar a una Peña totalmente quebrada.

Ya de la mano, Polino siguió: “La gente tiene que saber que Flor es una persona excelente, la conozco desde que le hice la primera nota a sus 17 años y nunca cambiaste, nunca te la creíste. Y vos has hecho los éxitos más grandes. Sé que te va a ir bien porque sos una buena persona. Sos una súper madre y una súper hija”, remató.

Su discurso fue interrumpido por Noelia Antonelli, quién también se sumó a los agradecimientos: “A mí me alegraste las mañanas de un año muy difícil y eso lo valoro porque hay poca gente buena de corazón que desparrama alegría pase lo que pase. Yo te agradezco, aprendí muchísimo de vos y de tu valentía, tu empuje, tu coraje en eso de ir por lo que uno quiere. Todavía no aprendí el poliamor pero vamos en camino”, bromeó la periodista descomprimiendo la tensión en el estudio.

“Sos todo lo que está bien. Si hacés un musical este año voy a aprender a bailar así voy de extra un ratito, porque es lindo estar cerca tuyo”, agregó Paulo Kablan. Por su parte, Karina Gao (la cocinera del ciclo) también le dedicó unas palabras: “Yo te quiero agradecer muchísimo porque es mi primera experiencia en la tele y vos me trataste como un par. Siempre me inspiraste, nunca me trataste como una novata, habla mucho de tu generosidad. Me enseñaste mucho como mujer. Sos una mujer que empodera; como madre me inspiraste, sos una madraza”, destacó la influencer.

Conmovida y en medio de un mar de llanto, Florencia Peña le agradeció a cada uno de sus compañeros por sus palabras y volvió a explicar su decisión de abandonar la televisión: “A veces hay una creencia de que uno se va de los lugares cuando fracasa y yo soy de las otras, yo me voy de los lugares cuando siento que necesito otras cosas. Yo soy una artista y necesito ir en busca de otros horizontes. Mi familia también me estaba reclamando que me veía muy cansada. Yo ya tengo 47 años, tengo tres hijos que me necesitan, uno muy chiquito al que estaba viendo muy poquito. Necesito encontrar otra manera de vivir”.