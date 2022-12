Punta del Este: Susana Giménez compartió la intimidad de su vida en Uruguay y mandó un mensaje a los argentinos

escuchar

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- El lugar se paraliza a su ingreso. Todos la miran y la miran -así lo cantaría Gloria Trevi- mientras ella bambolea un vestido del diseñador italiano Emilio Pucci. Susana Giménez participó el miércoles por la noche la inauguración del coqueto primer rooftop del balneario uruguayo, acaparó miradas y le robó sonrisas a todos los invitados con su habitual carisma.

En diálogo con LA NACION, la diva de los teléfonos repasó sus aventuras las últimas semanas, que incluyeron viajes hacia Medio Oriente para alentar a la selección argentina. “Pasé primer por Qatar y Dubai antes de volver”, señaló en una improvisada charla en HUMA, el restaurante y bar de The Grand Hotel, ubicado en las alturas. Susana, fiel fanática de la albiceleste, viajó con el contingente que la suele acompañar: su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y su nieta, Lucía Celasco. La dupla acompañaba también a la diva en el evento de la noche esteña. “Tuve un año fabuloso, así que con muchísima alegría por todo lo que vivimos, a pesar de que no estuve en la final”, evaluó.

A mediados de 2020, cuando la pandemia paralizó el mundo, Susana Giménez resolvió afincarse en su casa del Rincón del Indio, La Mary. “Este lugar me hace feliz”, resume la conductora mientras charla con este medio en un evento convocado por Grupo MASS. “ Me hace feliz estar con mis perros, el jardín, la huerta. Parezco Martha Stewart ”, bromea.

En particular, previo a los viajes por el mundo, el año de la diva estuvo marcado por su regreso a las tablas. Con la producción de Gustavo Yankelevich, la actriz volvió a protagonizar Piel de Judas en la sala del hotel Enjoy de Punta del Este, a 7 años de su estreno en calle Corrientes.

Susana Giménez junto a Marcelo Tinelli y Wally Diamante, el director y fundador de Grupo MASS Gentileza The Grand Hotel

“Estoy casi todo el año acá, aunque viajo mucho y también paso por Buenos Aires”, precisa la conductora, que asegura que su historia con Punta del Este comenzó en su juventud. “Los animales que amo convirtieron a esta ciudad en mi casa”, señala.

El especial vínculo de Susana Giménez con los animales y la naturaleza son parte de la clave que derivó en su traslado al Uruguay. “ Amo los animales con toda mi alma. Mis perros son como mis hijos ”, afirma, bajo la atenta mirada de su círculo íntimo. “A Punta del Este vuelvo porque los extraño y tengo miedo de que no me reconozcan o no me den bola”, continúa, en relación a sus perros. “Para mí son mi vida”, sintetiza.

Parte del elenco perruno que se pasea por La Mary son Thelma, una perra raza Weimaraner, y Rita, una perra raza Vizsla. Las dos son de las que más acompaña a Susana en sus andanzas por el Este, y la diva aprovecha oportunidades para compartir con sus seguidores las divertidas escenas con los animales. “Aparte me gusta leer, me gusta hacer la huerta, me gusta todo lo que sea tranquilidad”, describe, y comenta: “En este momento acabo de terminar un libro de John Katzenbach, El hombre equivocado, que me gustó mucho”.

Ahora, contó Susana, seguirá sus días de verano con la lectura de Blanche, un manuscrito del francés Jean-Paul Enthoven. “Es un libro que me regaló su mujer, Patricia Della Giovampaola”, explica la conductora, y define: “Lo escribió de una manera tan divina”.

Por último, al ser consultada por un mensaje para los argentinos, la mujer que hizo de su carrera un emblema internacional no titubeó. “Mi mensaje es siempre de amor, que la gente siempre le vaya bien”, reflexiona en un amoroso tono de voz. “Que traten de ser lo más feliz posible, que es lo que cuenta en la vida que pasa tan rápido”, dice, y cierra: “No quiero meterme en política, solo me gustaría que la gente viviera mejor” .