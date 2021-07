Qué dijo Laurita Fernández sobre los rumores de que El club de las divorciadas tiene las horas contadas

El programa comenzó con algunos contratiempos y todavía está tratando de acomodarse en la grilla de programación de eltrece. Ahora se rumorea que El club de las divorciadas terminará próximamente porque no cumple con las expectativas. Su conductora, Laurita Fernández, dio algunas explicaciones en Intrusos, por América. “Estamos luchándola. La verdad es que no miro el minuto a minuto del rating porque me condiciona para bien y para mal. Es verdad que la tele está difícil”, se sinceró.

“Hablan de cambios en el programa y es verdad que fue mutando y me obligó a ir adaptándome. Y también es verdad que las novelas turcas la rompen. A la gente le gustan y es difícil salir a batallar. Pero estamos tratando de hacer el mejor programa posible. No son ciertos los rumores, El club de las divorciadas no termina aunque el horario que tenemos es difícil, y lo sabíamos desde el día uno. Es una competencia súper fuerte la de la tarde y si alguien se enganchó con una novela es complicado lograr que la dejen. Ojalá que nos quedemos y sino los que vengan se van a encontrar con el mismo problema”, aseguró Laurita.

Laurita Fernández se tomó muy en serio el rol de conductora. “Trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible, me obligo a estar a tono, informarme y lucharla”, se sincera. El club de las divorciadas arrancó con algunos tropiezos. En principio, se atrasó tres semanas. El rumor era que no había gustado el formato, que era antiguo, pero Laurita dio otra explicación: “Por un tema de grilla y programación, el canal decidió posponer el estreno del programa. Aprovechamos todo el tiempo para seguir ensayando y estamos súper contentos con el programa, estamos ansiosos porque ya salga al aire y compartirlo. Es un programa muy diferente a lo que vengo haciendo, que eran juegos, entretenimiento o un concurso. Este es un talk show que trata de historias reales, fuertes, con puntos en común y la idea del programa es ayudar a esa persona, preguntarle cuáles son sus problemas, sus metas, si quiere mejorar y ver cómo puede seguir adelante. Me parece muy novedoso, nunca había visto un programa así y me encanta que se trata de mujeres en 2021”, decía Laurita antes del debut. Pero el ciclo no funcionó y decidieron modificarlo: ahora, como una especie de tinder televisivo, en el programa buscan unir parejas.

Otro de los cambios fue la abrupta salida de la sexóloga Alessandra Rampolla. La explicación oficial es que tenía contrato con la televisión australiana pero los rumores son otros: tenía muy mala relación con Laurita entienden los que conocen la interna del programa. Sin embargo, la conductora desmintió la supuesta guerra de egos con Rampolla. “Sabíamos que se dice eso y nos reíamos un montón. Si les digo que nos llevamos bien, no me van a creer. Pero nos llevamos excelente, la pasé bomba, no hubo ningún encontronazo. Además, no puedo llevarme mal con una persona que me hizo el regalo más lindo de mi vida”, dijo entre risas. Rampolla también desmintió los rumores de mala relación.

Lo cierto es que El club de las divorciadas arrancó hace apenas un mes y medio y aún busca su rumbo. Y que si bien esperaban números de rating más altos, van a seguir buscando encontrar el formato justo al menos unas semanas más.

LA NACION