Laurita Fernández habló sobre su supuesta mala relación con Alessandra Rampolla e hizo una íntima revelación

La sorpresiva salida de Alessandra Rampolla de El club de las divorciadas, de eltrece, todavía trae cola. Se sabe que el contrato de la sexóloga con la producción de eltrece era de un mes y medio, pero su estadía como panelista apenas duró dos semanas. Según los rumores, el apuro de la sexóloga por retirarse se debe a que formará parte de un exitoso reality en Australia, pero sobre todo por la mala relación que habría establecido con la conductora del programa, Laurita Fernández.

Fernández habló este viernes en Intrusos y desmintió la supuesta “guerra de egos” con Rampolla. “Sabíamos que se dice eso y nos reíamos un montón. Si les digo que nos llevamos bien, no me van a creer. Pero nos llevamos excelente, la pasé bomba, no hubo ningún encontronazo. Además, no puedo llevarme mal con una persona que me hizo el regalo más lindo de mi vida”, destacó, sembrando algo de misterio en el cronista del ciclo de América TV.

“Es alguien a quien voy a querer toda la vida. Muy crack. Es una mujer que sabe qué regalar. Es un regalo que me hace muy feliz. ¿De qué tamaño? Del tamaño perfecto ”, dijo entre risas y dejando en claro que ese regalo fue un juguete sexual.

Y continuó: “De verdad, teníamos buena relación y muy lindas charlas en el camarín. Sabíamos que ella se iba en julio. ¿Cómo competimos con un cachet australiano? No se puede. Se iba a ir antes, y lo estiró un poco, pero no podía quedarse más”. Además dijo que está muy conforme con el programa, pese a su rendimiento en la planilla de rating: “ Como en todo formato nuevo, hay una búsqueda. A no desesperar . No se habló de cambio de horario, pero me encantaría porque la novela turca que tenemos enfrente [Fuerza de mujer, por Telefe] es fuerte”.

Aunque menos efusiva, también Rampolla desmintió la supuesta mala relación con Fernández. “Está todo súper bien con Laurita. No estoy enojada con nadie. La pasé muy lindo en el programa”, dijo al ser consultada por Intrusos.

La sexóloga boricua se despidió de El club de las divorciadas el miércoles, y muchos televidentes dieron cuenta en las redes de la tensión que se respiró en esos minutos finales.

Así fue la despedida de Alessandra Rampolla de El club de las divorciadas

LA NACION