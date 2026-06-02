Qué dijo Mario Pergolini acerca de su “pelea” con Rada: “Estamos teniendo un grave problema”

Después de días de especulaciones sobre una supuesta interna, Mario Pergolini rompió el silencio y abordó las versiones que apuntan a un posible malestar con Agustín “Rada” Aristarán por sus ausencias en el programa Otro día perdido a causa de sus funciones teatrales.

En diálogo con Evelyn Botto, el conductor abordó el tema con humor refiriéndose a lo que se dijo en programas de espectáculos sobre su supuesta pelea con el humorista y la repercusión que tomó la historia en algunos ciclos y portales.

“Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, con que, como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema…”, lanzó Pergolini con ironía al comienzo del intercambio con su compañera.

“Sumamente peleados”, agregó Botto, siguiéndole el juego. Lejos de intentar desactivar los rumores, Pergolini prefirió exagerar la situación para mostrar lo absurda que considera la dimensión que tomó el asunto. “¿No lo extrañás nada?”, insistió Botto, también en clave de humor y mostró un falso anuncio laboral que funcionó como parodia de las versiones sobre la supuesta crisis interna: “Se busca mago obsesionado con los chismes para programa de TV diario, excluyente que no tenga compromisos con obras de teatro, y si sabe algo de fútbol, ahora que se viene el Mundial”, decía el montaje.

“No lo escribí yo”, aclaró Pergolini entre risas, y señaló cómo el rumor trascendió el ámbito televisivo. “Me llama mi hermana: ‘Che, ¿te peleaste con Agustín?’ No, ¿cómo me voy a pelear? Además, pelearse con Agustín es imposible”, comentó, remarcando el desconcierto que le generó la situación.

Rada protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate, musical que estrena este jueves en calle Corrientes (Foto: Instagram @soyrada)

Durante el programa mostraron titulares, placas televisivas y recortes de distintos ciclos de espectáculos que se hicieron eco del supuesto conflicto. “Miren la escalada minuto a minuto de algo que no es nada, sino algo que nosotros mostramos porque justamente no es nada”, resumió el conductor.

Las versiones sobre un posible malestar comenzaron días atrás, cuando en programas como Intrusos aseguraron que la relación laboral entre ambos atravesaba un momento delicado. Según trascendió, el origen de la tensión estaría relacionado con las reiteradas ausencias de Rada debido a sus ensayos y compromisos teatrales por Charlie y la fábrica de chocolates, musical en el que interpreta a Willy Wonka.

“Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, con que, como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema", bromeó Pergolini

En ese contexto, Adrián Pallares había apuntado que existía cierto malestar interno por la cantidad de días que el humorista debía ausentarse. Además, remarcó que Pergolini ya había deslizado comentarios al aire sobre la situación. Sin embargo, el propio Rada se encargó luego de aclarar que sus compromisos estaban previstos desde antes de incorporarse al programa. “Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que existiera Otro día perdido. Todos lo sabían”, explicó el actor a Intrusos.

El humorista también aprovechó para agradecer la flexibilidad del equipo frente a sus ausencias: “Le pido mil disculpas y le agradezco todos los días que entro. Le digo gracias a Mario porque me honra que cambie el horario de grabación y que me permita estos días no venir”, sostuvo.

En este contexto apareció al aire de Otro día perdido Pampito, quien tuvo una participación dentro del segmento televisivo que suele conducir Rada en la sección “Los Chismes de Rada”, espacio que anteriormente llevaba el nombre de “Los Chismes de Mario”.

Pergolini destacó, entre bromas, que su ciclo estaba libre de escándalos mediáticos y, en ese momento, la aparición sorpresa de Pampito interrumpió la charla con Botto. “¡Paren! ¿Quién es? Digo, sé quién es, pero ¿por qué está él?”, reaccionó el conductor, fingiendo desconcierto ante la llegada del panelista.

Pampito explicó el motivo de su presencia y alimentó el juego: “Vine a reemplazarlo a Rada... A mí me llamó Pablo Codevilla, me dijo que venga”, comentó en broma, ante lo que Pergolini cerró: “¿Y qué tiene que ver Codevilla? ¿Yo acá no mando? ¿No soy el jefe malo?”, lanzó entre risas: “Hace lo que quieras, contá todos los chismes que quieras, Pampito”, finalizó.