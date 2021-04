¿Qué fue de la vida de Richard Madden después de Guardaespaldas?

Por muchos meses no se mostró públicamente, pero bastó una salida en pareja para que todos los paparazzi apunten inmediatamente sobre él. El actor escocés Richard Madden, de 34 años, decidió dar un romántico paseo por Hampstead Heath, en Londres, el pasado domingo, y lo hizo junto al actor Froy Gutierrez, de 22 años, conocido por su actuación en la serie Teen Wolf. Si bien en junio de 2020 habían circulado rumores de que ambos estaban atravesando la cuarentena juntos en la casa de Madden, y en septiembre unas imágenes alimentaron las versiones, las últimas fotos son la confirmación oficial.

Richard Madden y su flamante pareja, Froy Gutierrez, de paseo por Londres Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

Recordemos que Madden habló públicamente sobre cómo decide aludir a su vida privada: precisamente no haciendo referencia a la misma. El actor que despuntó con su rol de Robb Stark en Game of Thrones es tajante cuando de sus relaciones se trata. “Es algo que prefiero guardarme para mí”, declaró en una ocasión, por lo cual las imágenes junto a sus parejas terminan hablando por sí mismas.

¿Qué sucedió con Brandon Flynn?

Richard Madden y Brandon Flynn, en 2019 The Grosby Group

Otro paseo que despertó el interés de los medios fue el que dieron, en junio de 2019, Madden y Brandon Flynn, una de las figuras del elenco de 13 Reasons Why, quien había sido pareja del cantante Sam Smith. Madden y Flynn fueron vistos juntos en muchas ocasiones ese año, desde una salida en Los Ángeles en abril, hasta una cena en Nueva York en mayo, donde se mostraron muy afectuosos, pero siempre sin brindar declaraciones a la prensa. Las fotos generaron mucho interés en los fandoms tanto de la serie adolescente de Netflix como del drama de HBO. Asimismo, Madden venía de obtener el Globo de Oro por su interpretación en un verdadero fenómeno: Guardaespaldas, la producción británica de Jed Mercurio que terminó de consagrarlo, junto a su rol de John Reid en la biopic de Dexter Fletcher Rocketman, sobre la vida de Elton John.

Richard Madden en una escena de Bodyguard

Su popularidad creció tanto que cuando Madden brindó una entrevista a The New York Times tuvo que volver a señalar sus límites. “Me gusta mantener mi vida personal en el ámbito privado, nunca hablé sobre mis relaciones”, ratificó y reveló cuál era su truco para aburrir a los paparazzi y que desistieran de buscarlo. “Uso la misma ropa dos días seguidos porque si parece que la foto es del mismo día, no pueden usar las fotos, no hay demasiado interés por verme caminando por la calle con un vaso de jugo en la mano”, contó divertido. Sin embargo, cambie de remera o no, lo cierto es que las imágenes de Madden nunca pasan inadvertidas.

De hecho, el actor fue tendencia en Twitter cuando se lo vio hace unos días con Gutierrez, también porque su salida implicaba que su vínculo con Flynn no había prosperado y habría finalizado a finales de 2019. Previamente, Madden había estado en pareja con la actriz Jenna Coleman, vínculo sobre el que tampoco se pronunció.

Dos grandes proyectos en camino

Richard Madden, con su Globo de Oro por Guardaespaldas, se embarca en dos prometedores proyectos AFP

En cuanto a su carrera, Madden alcanzó un pico de popularidad con su acertada transición de Game of Thrones a Guardaespaldas (donde personificó de manera magnética al exsoldado y policía David Budd, un hombre que lidia con estrés postraumático), y luego con su paso al cine con Rocketman y la película bélica nominada al Oscar, 1917. Tras esta irresistible seguidilla, llegó la pandemia y el actor, salvo salidas ocasionales, se resguardó.

Pero todo cambió gracias a dos proyectos. Por un lado, la confirmación de que se unía al gran elenco de la película de Marvel, Eternals, en el rol de Ikaris. El ambicioso largometraje de la nominada al Oscar Chloé Zhao, que tiene fecha de estreno en nuestro país el 4 de noviembre aunque esto podría cambiar por la pandemia. Por otro lado, el rodaje de la serie de Amazon, Citadel, de la cual no trascendieron demasiados detalles, excepto que se trata de un thriller intenso con el coprotagónico de Priyanka Chopra. Por lo tanto, mientras su novio estaba filmando la producción Cruel Summer, Madden decidió que era hora de volver a aquello sobre lo que sí le apasiona explayarse: la actuación.