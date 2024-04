El modelo Paul Sculfor habló de “los oscuros momentos” que vivió cuando fue pareja de Jennifer Aniston y Cameron Diaz

Escuchar

Luego de muchos años de mostrarse reticente a brindar entrevistas sobre su vida privada y sus conexiones con la industria de Hollywood, el modelo Paul Sculfor rompió el silencio sobre una etapa de su vida en la que la sobreexposición lo condujo a un estado de ansiedad que devino en una adicción a las drogas. El hombre oriundo de Essex, a sus 53 años, decidió que era momento de reflexionar acerca de cómo los vínculos de alto perfil que entabló con estrellas como Cameron Diaz y Jennifer Aniston fueron “una tontería” y, al mismo tiempo, parte de la razón por la que luego se alejó del medio para disfrutar de una vida más tranquila y de bajo perfil.

Cuando tenía 21 años, Sculfor fue elegido por una reconocida agencia para ser una de sus caras visibles y le pidieron que deje el Reino Unido porque le veían un enorme potencial para triunfar en Los Ángeles. El modelo aceptó de inmediato la propuesta y, fruto de su inexperiencia, no supo cómo manejar una fama que lo tomó completamente desprevenido .

Paul Sculfor recordó su paso por Hollywood con dureza

Si bien logró posicionarse con autonomía en la industria, el noviazgo de cinco meses que tuvo con Jennifer Aniston y la relación de un año que entabló con Cameron Diaz lo pusieron en el ojo de la tormenta, con la prensa observando todos sus movimientos . Sculfor, quien no estaba habituado a esa clase de vida, intentó tapar su ansiedad con drogas y alcohol y luego se internó de manera voluntaria en un centro de rehabilitación tras un intento de suicidio que le abrió los ojos.

“La atención que recibía por las personas con las que me estaba relacionando ya era casi ridícula”, recordó el modelo en diálogo con Sunday Times Style. “ Fue un momento muy intenso en el que no podía sacar la basura porque se me acercaba un fotógrafo y me ponía la cámara en la cara ”, detalló el británico, quien venía de un “romance efímero” con Aniston cuando en 2008 conoció a Diaz y se enamoró de inmediato.

Aniston, Diaz y una vida de excesos de la que le costó salir

Paul Sculfor vivió romances Cameron Díaz y Jennifer Aniston en la peor epoca de su vida; "no podía disfrutar lo que tenía", confesó

El vínculo con la actriz de El descanso duró un año, e incluso ambos apostaron por una relación duradera cuando se mudaron juntos a la casa de la estrella de Hollywood. Sculfor, quien no había logrado procesar la atención recibida por su noviazgo con Aniston, repitió el ciclo con Diaz. “ Fue demasiado lo que viví en esa época ”, manifestó respecto a la falta de privacidad que empezó a tener un efecto severo en su conducta diaria. Como consecuencia, rompió el vínculo con la protagonista de Loco por Mary.

“Me encanta estar soltero”, declaró en ese momento. “Fue mi decisión no estar más en pareja, me encanta estar solo y no atarme a nadie, no quiero otra cosa para mi vida que no sea disfrutar de las cosas por mi cuenta”, expresó en 2009. En la actualidad, evoca esas vivencias con otra claridad. “Me sentí abrumado por el estilo de vida que de repente empecé a tener”, reveló y sumó: “Viajaba en un jet privado, en yates, tenía una mansión en Beverly Hills, salía con mujeres increíblemente hermosas, era todo fantástico hasta que se tornó oscuro” .

Sculfor junto a Cameron Diaz en un paseo en Nueva York en 2008 SB/The Grosby Group

De acuerdo a su testimonio, un día algo cambió en él cuando advirtió lo superflua que había pasado a ser su cotidianidad. “ Estaba tratando todo el tiempo de hacer conexiones importantes, pero solo tenía amigos para salir y pasar el rato y empecé a vivir momentos oscuros, desarrollé una ansiedad social, me enfermé, y le cerré las puertas a todo el mundo, incluso a mi familia ”, declaró Sculfor, quien aseveró que no logró que sus relaciones con Aniston y Diaz perduraran en el tiempo porque él no se sentía cómodo consigo mismo. “Rechazaba trabajos, nada me interesaba, no me reconocía a mí mismo, pasé de estar feliz y entusiasmado con todo lo que había conseguido a presentar tendencias suicidas, ya no quería ser la persona que era”, compartió.

El británico formó una familia lejos de Hollywood y ahora es jurado de competencias de modelaje

Cuando empezó su noviazgo con Diaz, ya se encontraba batallando contra una adicción a las drogas. “ Se me caía el pelo como consecuencia del consumo desenfrenado ”, mencionó Sculfor, quien ahora brinda charlas motivacionales a jóvenes que lidian con diferentes adicciones. El modelo cambió radicalmente su vida en 2016, cuando formalizó su relación con la nutricionista italiana Federica Amati, con quien tiene dos hijas.

Si bien ya no modela tanto como en otras épocas, cuando era el rostro de las campañas de Louis Vuitton y Versace, Sculfor no quiso perder contacto con ese mundo del que formó parte por décadas. Por lo tanto, no titubeó cuando le ofrecieron ser jurado en la competencia Britain’s Next Top Model, un rol que disfruta porque le permite hablar desde la experiencia y bien lejos de Hollywood, el epicentro de muchos focos de ansiedad que logró superar con ayuda profesional y gracias a su propia fuerza interior.

