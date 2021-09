Qué opina la novia de Fede Bal sobre la posibilidad de que él se reencuentre en pantalla con una expareja

Hace unos días se filtró la noticia de que Federico Bal y Laurita Fernández fueron convocados para trabajar juntos, más precisamente para conducir El juego de la Oca, un reconocido formato de entretenimientos. Esta mañana, el actor -que volvió a darse una segunda oportunidad con Sofía Aldrey- confirmó la información y reflexionó sobre cómo tomó su novia la posibilidad de que se reencuentre en la pantalla con su ex.

“Acá cuidándole el lugar al señor Ángel De Brito. La verdad que no soy tan picante como él pero ocupo mi lugar. Es una fiesta para mi venir acá, me encuentro con amigos, la paso bien”, comentó en Los ángeles de la mañana quien ayer volvió al jurado de “La Academia” aunque esta vez para reemplazar al periodista de espectáculos.

Tras hablar de la ríspida relación que últimamente mantiene con De Brito (“Ángel me habla a través de la cámara, yo le escribo pero no me contesta”), Bal confirmó que recibió una propuesta para trabajar con Laurita Fernández aunque aún no hay nada definido. “Fue una propuesta para El juego de la Oca, un programa de juegos muy lindo pero todavía no tuvimos ninguna reunión”, explicó quien contó que recién la próxima semana se verán cara a cara para escuchar el ofrecimiento.

En cuanto a cómo sería volver a compartir pantalla con su ex, advirtió: “Lau es una gran conductora. Admiro mucho su carrera y su trabajo, es una gran artista, muy completa. Hace mucho tiempo que no nos vemos, esa reunión va a definir si sí o si no. O tal vez es un proyecto para otros. Nosotros no tenemos vínculo, hace tiempo que no nos hablamos, tal vez algún que otro mensaje en alguna situación límite o de apoyo pero no es un vínculo diario”.

“Falta mucho, es solo una charla que tenemos que tener en privado”, agregó Bal mientras reflexionaba sobre cómo tomaría su pareja, Sofía Aldrey, este reencuentro. “Claramente mi pareja entendería cualquier trabajo que yo agarre por más que esté alguna persona que en un momento de mi vida fue muy importante, fue mi pareja. Si ella me quiere a mí, me ama, sabe que este programa puede darme algo lindo. Esa es la cuestión, apoyar a tu pareja”, indicó.

Por último, el actor y productor habló sobre esta segunda oportunidad que se está dando con la joven marplatense. “La pareja es un día a día y las confianzas se van generando. Y si surgen posibles miedos o celos está uno para demostrar que no pasa nada”, concluyó desterrando todo tipo de especulaciones.