Qué pasa con el rating de Gran Hermano cerca de una final confusa y deslucida

Gran Hermano está llegando a su fin. La generación dorada que ingresó el 23 de febrero a la casa nominó por última vez el miércoles pasado y de ahora en más la decisión será del público. Esta edición está marcada por una particularidad, por primera vez en la historia del reality llegarán a la final sólo mujeres. Quedan siete potenciales ganadoras y una se irá mañana, en la gala de eliminación. Pero también algo que caracterizó a esta temporada fueron los permanentes cambios en las reglas del juego que provocaron un fuerte rechazo de parte de la audiencia amante del formato.

Ya pasaron 189 días desde que Andrea del Boca puso el primer pie dentro de la casa y sorprendió a todos. La presencia de la actriz era un adelanto de lo que vendría: un casting mezcla de figuras conocidas, “ticktokers” y personajes de las redes sociales y casi nada de ignotos. Si bien en un comienzo hubo quejas de los televidentes por la cantidad de famosos que ingresaron a la casa, con el correr de los días los conflictos de la convivencia, las historias personales y los enfrentamientos lograron atrapar el interés del público. Fueron 28 los concursantes originales que ingresaron hace más de seis meses pero, como nunca, esta edición está signada por la desaprobación del público a varias estrategias del programa.

Cuando Telefe proyectó este Gran Hermano: Generación Dorada -nombre que le pusieron para celebrar los 25 años del programa-, le dio pie a la producción para meter mano a su antojo, sin respetar el principio básico del reality: el aislamiento. Las filtraciones constantes de información por las sucesivas entradas y salidas de varios participantes lograron contaminar la mística del encierro. Y si bien es lógico que no se respete la Biblia del formato como en 2001, tampoco tiene lógica deformarlo al punto tal que una persona expulsada, reingresó luego al juego como si nada: es el caso de Solange Abraham, la actual “villana” de esta temporada.

Una edición marcada por las polémicas

Si algo marcó a esta generación dorada fue la salida y entrada de una cantidad de participantes por motivos varios: Andrea del Boca salió tres veces, una caída, presión alta y la salud de su madre que la llevó a abandonar el juego. Daniela de Lucía se fue los primeros días por el fallecimiento de su padre pero al poco tiempo volvió. Lo mismo pasó con Divina Gloria que no cumplió ni una semana de encierro por problemas de salud. Yipio Pintos se fue por la operación de su madre y Cinzia Francischello fue eliminada, volvió a entrar y salió por un accidente doméstico. Carmila Massi fue expulsada por un comentario xenófobo y Lola Tomaszeusk por dar información del afuera. Juanicar se fue por una crisis de la mamá. Asimismo, la Maciel abandonó por problemas legales en el afuera. La temporada en total contó con 43 “hermanitos” dado el récord de abandonos y expulsiones.

Los ingresos constantes de figuras conocidas que luego “desaparecen” al mes es algo que también generó bastante fastidio entre los seguidores del programa. Grecia Colmenares, la estrella de las telenovelas que fue parte de la edición italiana del reality, pasó sin pena ni gloria en lo que a juego se refiere. Más allá de su conexión con el público local por Topacio o Más allá del horizonte, nada pasó con la actriz que fue eliminada en una placa “planta”. Luego llegó el turno de Gladys la Bomba Tucumana, que entró en abril para reemplazar a La Maciel. La cantante abandonó el reality de Telefe por decisión propia a finales de mayo y allí ingresó la actriz Alejandra Majluf, que fue eliminada hace dos semanas por el voto del público.

Desde hace tiempo, la producción se convirtió en un jugador más dentro de la casa y esto provocó que pueda hacer y deshacer según su criterio. Un repechaje multitudinario que incluyó varios Golden Tickets con vueltas polémicas, como la de Brian Sarmiento que ya había sido eliminado por el público, las modificaciones de placas de votos positivos a negativos constantemente y la sospecha de cierto favoritismo por algunas de las figuras conocidas, enojaron a los televidentes y empañan la performance de un programa que al día de hoy sigue siendo el más visto de la televisión abierta. Si bien es cierto que los tiempos cambiaron y el público necesita estímulos constantes para prenderse a un determinado horario a ver la emisión en vivo del programa, modificaciones tan bruscas empañaron la mística del juego.

Otro común denominador fue la violencia que se vivió durante todo el reality pero nunca como estos días que se llegó a su punto máximo. Este jueves, Danelik Star y Campanita fueron expulsadas por una situación límite que sobrepasó todo. La jugadora se enfrentó con Danelik, Sol y Pincoya después de que sus compañeras reclamaran por unas fotos que ella les robó porque anteriormente le habían sacados sus maquillajes. Lo que podría haber sido una pelea más, terminó en gritos, empujones y una tensión insostenible. Todo terminó de la peor manera. Y si bien cabe destacar que parte del público repudió el accionar de las jugadoras, el rating fue el más alto de las últimas tres semanas con 11,5 puntos en la primera parte y 9,8 en la segunda. Por segundo día consecutivo GH desplazó al estreno de Popstars y se consagró como lo más visto del día.

El peor rating de las últimas cuatro ediciones

Otra de las cosas que caracterizó a esta generación dorada fue la pronunciada baja de rating que lo llevó a marcar un dígito promedio. La fórmula 360° que ideó Telefe cuando debutó esta nueva etapa de GH, con Santiago del Moro a la cabeza, permitió que los contenidos no se vieran solamente en la pantalla chica: una transmisión 24 horas, un canal de stream con reacciones en vivo, un debate caliente, piezas para la plataforma TikTok y vivos en YouTube lograron que los “hermanitos” sedujeran especialmente a una generación de entre 11 y 16 años que no ve televisión abierta. Pero la proximidad de las ediciones hicieron que el reality fuera perdiendo el interés. Lejos de retener a esos nuevos televidentes, sólo pudo contener a la base histórica.

El mejor promedio fue el día del debut con 17 puntos en la primera parte y 11.8 puntos de rating en la segunda. Ese número claramente no se pudo sostener y aunque últimamente tuvo galas que estuvieron por debajo de los 10 puntos, si se analiza la película completa, GH es el único ciclo, junto a Masterchef Celebrity, que obtendrá un promedio general de dos dígitos , en una televisión donde el 90% de los programas miden por debajo de los cuatro puntos. Y si bien es cierto que cerca del final los números no están acompañando como en otras ediciones, cabe recordar que el encendido viene bajando mes a mes. El encendido acumulado de la televisión abierta cerró el 2025 con un promedio de 14,5 puntos, la cifra más baja de los últimos 22 años.

Quizás llegó el momento de que Kantar Ibope, de una vez por todas, comience a difundir otras métricas porque con el frío número de rating ya no alcanza. Está pendiente conocer datos del famoso visionado posterior que la medidora viene prometiendo hace años y un número clave: el potencial nacional de personas que ven televisión abierta que es mucho más que el magro dato de quienes consumen en el AMBA.

El negocio del reality más allá del rating

“Votá a X al 9009 o escaneá el QR que aparece en pantalla”, fue la frase más repetida en estos seis meses por Santiago del Moro. Y esto tiene un por qué. Si bien los jugadores arman la placa, son los seguidores del programa los que deciden quién se va de la casa con el voto telefónico. El reality ya recibió millones de sms, desde su inicio, y matemática de por medio con un costo de 430 pesos por voto, una de las grandes fuentes de ingresos es ésta. Sin ir más lejos, Del Moro contó que la última placa de eliminación recibieron seis millones. Por otra parte, GH tuvo el segundo publicitario más caro de la televisión, exceptuando el Mundial de fútbol FIFA 2026. En el prime time, segmento más caliente de la TV, si una empresa desea tener un spot promocionando su producto, tiene que pensar que el segundo vale varios millones de pesos. Además, el reality no sólo alimenta a todos los programas de Telefe sino que también nutre al resto de los canales.

Si bien en los últimos días se conoció la noticia que América le habría ofrecido a Santiago del Moro volver a conducir Intratables en 2027, año político, el conductor ya aclaró que su compromiso sigue siendo con GH. Cuando el 14 de septiembre finalice el programa, la casa se acondiciona para la versión uruguaya, luego llegará la chilena y la paraguaya. Todo esto hace pensar que de haber una temporada el año próximo será después de la segunda mitad. Si la producción vuelve a las fuentes, con un casting sólido sin famosos, en donde primen las buenas historias de vida, todavía estarán a tiempo de recuperar al público que le dio a la edición que ganó Marcos Ginocchio números históricos para esta empobrecida televisión. La casa volverá a latir, como siempre, si el supremo lo dispone. Como debe ser.