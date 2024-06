¿Qué pasa con Fátima Florez? Funciones canceladas, versiones cruzadas y un doloroso juicio

Escuchar

Luego de un verano donde fue el centro de la escena, Fátima Florez parece estar viviendo los coletazos de haberse convertido en la exnovia de Javier Milei. Lejos de los flashes y de los compromisos oficiales, la humorista no solo se recluyó en el último tiempo, sino que además canceló los shows que tenía programados en Santa y Tucumán para este fin de semana . ¿Falta de público? ¿Problemas de logística? ¿Qué pasa realmente con ella?

Quienes decidieron abordar el tema fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en su programa Socios del espectáculo. Luego de repasar que la artista vivió un verano de altísima exposición, en el que su nombre apareció en todos los medios, se la vio rodeada de custodia acompañando al Presidente de la Nación y protagonizó una gran temporada en Mar del Plata, los conductores señalaron que ahora cultiva un perfil bajo. Además, indagaron sobre los motivos de la baja de sus espectáculos en el interior, y allí aparecieron las versiones cruzadas.

Fátima Florez suspendió dos shows en el interior el fin de semana

¿Problemas técnicos o falta de público?

Florez debía presentarse en las provincias del norte el 8 y el 9 de junio. Según los trascendidos, dos versiones sobre la cancelación tomaron fuerza: que ella no estaba bien anímicamente, por un lado, y que no había podido vender las entradas necesarias, por el otro. El encargado de tocar el tema en el programa de eltrece fue el periodista Matías Vázquez, quien explicó que el problema fue que los tickets tenían un valor muy alto porque debían “saldar los costos de Fátima Florez y de Marcelo Polino” y que no se llegaron a vender .

Fátima se presentará en el Luna Park y aseguran en su entorno que dio de baja los shows en Salta y Tucumán por un problema de logística

Luego de que Pallares explicara que el contexto está difícil para todas las obras y todos los artistas, Nancy Duré contó que, además, Fátima “había arreglado un fijo y que para cubrirlo necesitaban sí o sí de algunos sponsors que no llegaron a concretarse” y que por ese motivo los dos espectáculos fueron bajados de cartel . Desde Salta, el periodista Martín Macías contó, desde el polideportivo en el que iba a realizarse el show, que si bien se dijo que Florez estaba enferma, “la realidad es que no hubo la cantidad de entradas vendidas que se necesitaba, por eso se levantó el evento”. Luego, confirmó que la imitadora estuvo presente en eventos en Buenos Aires. “Entonces me pregunto, ¿qué tan enferma puede estar?”, reflexionó.

De regreso al piso, Lussich contó que la artista ayer por la noche estuvo presente en una cena a total beneficio de la ONG Capital Humano, destinada a niños y mujeres bajo tratamiento oncológico, y en donde hizo un show. Luego de la gala, Fátima cruzó algunas palabras con la cronista del programa.

“Sí, se reprogramaron los shows de Salta. No te digo la fecha exacta porque la semana que viene hacemos el Luna Park y después se vienen muchas más fechas”, explicó cuando la periodista le preguntó por las cancelaciones. Luego, negó rotundamente que el motivo haya sido la escasa venta de entradas. “No, corazón. Vengo de un evento solidario en donde recibí mucho amor de la gente, y gracias a dios ahora tenemos el Luna que va a estar explotado”, comentó antes de meterse en un auto. Cuando le consultaron si mantenía contacto con Milei, decidió evitar hablar del tema.

Por su parte, Marcelo Polino también habló del tema. “ Todo tiene que ver con una cuestión de logística. Las funciones iban a ser este fin de semana y el lunes se iba a desarmar la escenografía. El camión podía salir recién el martes y acá llegaría el jueves. Nosotros tenemos el show en el Luna Park, que es el evento del año, y necesitamos ensayar . Nos iban a quedar apenas dos días para ver el tema de las rampas y las pantallas, entonces decidimos que lo mejor era reprogramar las funciones”, aclaró también el diálogo con Socios.

Polino, además, explicó que la función del Luna Park está agotada y eso es un buen parámetro para pensar que no se suspendió por un problema de falta de público y defendió a su compañera de tablas. “Ella está muy bien. Ella es una persona muy dedicada a su trabajo. Hablamos todo el tiempo de eso. Yo la veo bien y enfocada”, aclaró.

La palabra de Norberto Marcos

El último en hacer referencia a la cuestión fue Norberto Marcos, el ex de Florez. Luego de decir que “no tiene por qué no creerle” que canceló los shows por un tema técnico y de logística, recordó que Fátima siempre que fue a esas provincias “la descosió”. “No creo que sea por falta de convocatoria”, sostuvo. Luego, cuando le consultaron si la relación con Milei la benefició o la perjudicó, fue contundente: “ Yo siempre mantengo mi posición de que la política no ayuda a los actores. No está bueno que el actor se involucre, por lo menos en su parte profesional, en la política ”.

Luego de poner al aire la nota del productor, Nancy Duré hizo una revelación; contó que Marcos le inició un juicio a Fátima Florez. “ El juicio es por lucro cesante. Norberto lo que dice es: ´Yo un día me quedé sin absolutamente nada. Sin fuente de trabajo. Toda mi inversión estaba hecha en Fátima entonces yo voy por el lucro cesante´ ”, reveló la periodista. “Va contra Fátima y contra la producción por los derechos del espectáculo, por el vestuario, por el sketch y por esta figura que estoy diciendo”, agregó.

