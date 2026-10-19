Tini Stoessel: lo que se sabe del show cancelado en Miami, las explicaciones que faltan y el posteo que alimentó la polémica

Tini Stoessel tenía previsto presentarse este domingo en el Kaseya Center de Miami, como parte de su gira internacional Futttura. Sin embargo, cuando sus seguidores ya se encontraban en las inmediaciones del estadio y el espectáculo estaba por comenzar, la organización anunció su cancelación a último momento. Horas después, la cantante rompió el silencio, denunció graves fallas técnicas y de seguridad y adelantó que se difundirá un nuevo comunicado para explicar en detalle lo ocurrido.

La presentación estaba programada para las 20, hora local, en el recinto ubicado en el centro de Miami, con capacidad para unas 20.000 personas. Se trataba de la única fecha estadounidense de la gira. La noticia se conoció a través de las pantallas exteriores del estadio, donde se informó que el recital había sido cancelado por circunstancias ajenas tanto a la artista como al Kaseya Center.

El espectáculo cancelado estaba programado para tener lugar el domingo pasado en el Kaseya Center

Poco después, Ake Music, la productora responsable del espectáculo, emitió un comunicado oficial en el que atribuyó la decisión al “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, que consideró indispensables para llevar adelante la presentación.

La empresa también desligó de responsabilidad a la cantante y a su equipo. “Esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario”, aseguró. Según explicó, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los plazos previstos.

Comunicado de Aku Music Instagram Ake Music

Durante la madrugada del lunes, Tini compartió un extenso descargo en sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos. Allí explicó que su equipo había trabajado durante los días previos para adaptar la producción de Futttura, pero que al llegar al estadio descubrieron que las condiciones acordadas no estaban garantizadas.

Según relató, el recinto fue entregado con varias horas de retraso y gran parte del montaje estaba incompleto. Además, los sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. A esas dificultades se sumó la imposibilidad de realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las correspondientes a los vuelos escénicos, uno de los recursos utilizados en el espectáculo.

El comunicado de Tini

La artista sostuvo que su equipo intentó solucionar los inconvenientes hasta último momento, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que deberían haber estado disponibles. Sin embargo, aseguró que, pese a las dificultades, se seguía insistiendo en llevar adelante la presentación.

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, expresó, y señaló que no se habían cumplido condiciones fundamentales para garantizar la seguridad de todos los involucrados. También remarcó que ella, los músicos y los bailarines estaban preparados para actuar, pero que las condiciones no permitían hacerlo de manera segura.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el anuncio de que más adelante se difundirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que, por el momento, no fueron enumeradas públicamente. De esta manera, todavía quedan aspectos por esclarecer acerca de las responsabilidades y las circunstancias que llevaron a cancelar el recital.

“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, expresó la cantante en un comunicado

La cantante también dejó entrever que existen otras dificultades vinculadas con la gira sobre las que todavía no quiere hablar. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, manifestó. Y aunque ratificó su intención de continuar con Futttura, dejó en claro que no está dispuesta a aceptar situaciones que puedan afectar al público, a su equipo o a ella misma. “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, afirmó en el tramo final de su descargo.

Por el momento, no se anunció una reprogramación del concierto de Miami. La fecha fue comunicada oficialmente como cancelada y los compradores recibirán el reembolso del valor de sus entradas a través del punto de venta original.

La decisión provocó tristeza, desconcierto y enojo entre los seguidores, especialmente entre quienes habían viajado desde otras ciudades e incluso desde otros países para asistir al espectáculo. En las redes sociales circularon videos de fanáticos llorando tras enterarse de la noticia, mientras otros lamentaban los gastos de transporte y alojamiento que habían realizado. La propia Tini hizo referencia a esa situación en su comunicado y expresó su pesar por quienes habían hecho un esfuerzo para acompañarla.

México, el antecedente de otra cancelación de Futttura

La cancelación de Miami se sumó a otro show suspendido de la gira Futttura: el del 25 de octubre en la Arena CDMX

La cancelación de Miami no fue el primer inconveniente que atravesó la gira internacional de Tini Stoessel. El pasado 6 de octubre, las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con Arena CDMX, anunciaron que el recital previsto para el 25 de octubre en la Ciudad de México quedaba definitivamente cancelado.

A través de un comunicado oficial, atribuyeron la decisión a “cuestiones ajenas a Zignia Live, Arena CDMX y Music Vibe”, sin precisar los motivos de la suspensión ni anunciar una nueva fecha. La única información adicional que brindaron estuvo relacionada con la devolución de las entradas.

La interna familiar y el gesto en el Día de la Madre

El conflicto familiar salió a la luz después de que Tini dejara la representación artística de su padre, Alejandro Stoessel, y pidiera una auditoría para revisar la administración de su patrimonio Archivo

Este nuevo contratiempo profesional llega en medio del conflicto familiar que Stoessel atraviesa desde hace varios meses. La cantante decidió poner fin a la representación artística de su padre, Alejandro Stoessel, quien estuvo al frente de su carrera durante aproximadamente 15 años, y solicitó una auditoría para revisar la administración de sus ingresos y su patrimonio. Según trascendió, el relevamiento habría detectado que parte de sus ganancias eran percibidas por sociedades sobre las que ella no tendría participación ni control, aunque los resultados no fueron difundidos oficialmente.

Las diferencias también habrían alcanzado a su madre, Mariana Muzlera, y a su hermano, Francisco Stoessel. A comienzos de octubre, Ángel de Brito aseguró en LAM (América TV) que ninguno de ellos estaba invitado al casamiento de Tini con Rodrigo De Paul, previsto, según el periodista, para el 19 de diciembre. También contó que la artista le habría pedido a su abuela materna que la acompañara en su entrada a la ceremonia, pero que ella se negó porque estaba del lado de sus padres. Ninguna de estas versiones fue confirmada públicamente por los protagonistas.

En medio de esta situación, una publicación de Muzlera volvió a llamar la atención el pasado domingo 18 de octubre, Día de la Madre. Mientras Tini se encontraba en Miami, Muzlera celebró la fecha en Buenos Aires junto a Francisco y su propia madre. A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de su madre, otra caminando de la mano con su hijo y una tercera en la que aparecía junto a él y su mascota.

Mariana Muzlera celebró el Día de la Madre con su propia madre y con su hijo, Francisco Stoessel

En otra de las imágenes que compartió en sus historias, Mariana posó junto a Francisco y la mascota de la familia; la ausencia de Tini en las publicaciones volvió a alimentar las versiones de distanciamiento familiar

La ausencia de Tini en las imágenes despertó nuevas especulaciones sobre el distanciamiento familiar. Semanas atrás, Muzlera también había generado repercusiones al compartir una frase sobre el karma que algunos usuarios interpretaron como una referencia a la disputa.

Mientras tanto, la cantante continúa con sus proyectos musicales y tiene previsto lanzar Futttura Live, su nuevo álbum en vivo, el jueves 22 de octubre.