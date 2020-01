Quién es Florencia Parise, la modelo más cercana a Karina Jelinek

Florencia Parise y Karina Jelinek podrían tener algo más que una amistad. Crédito: Instagram

"No pasó nada, solo fue una situación hasta graciosa, nadie me pegó ni yo menos, no me gusta la violencia", dijo Karina Jelinek en Nosotros a la mañana. De esa forma, la modelo desmintió los rumores que aseguran que ella y Florencia Parise habrían protagonizado una situación violenta en Tequila, el boliche que frecuentan los famosos en Punta del Este.

¿Quién es Florencia Parise?

Florencia Parise es modelo y tuvo algunas participaciones en el programa Las puertitas del Sr. López, que se emitió por eltrece y condujo Guillermo López. Según se puede ver en su cuenta de Instagram, está en pareja con un hombre llamado Gabriel Liñares.

Aunque oficialmente Karina Jelinek forma parte de la Agencia Chekka Buenos Aires, según se informó en Intrusos, Parise está a cargo de manejar los contratos profesionales de Jelinek.

Por fuera de las especulaciones, lo que tanto Parise como Jelinek pueden confirmar es que tienen una relación muy cercana. En distintas fechas del año pasado, por ejemplo, se mostraron juntas en Europa a través de Instagram, en donde se las pudo ver disfrutando en las playas de Ibiza y en un bar de París.

En noviembre del año pasado, Jelinek le dedicó un posteo a Parise con motivo de su cumpleaños. "¡Feliz cumple Amis! ¡Te quiero mucho! ¡Millones de recuerdos lindos y los feos momentos ni pesan en relación a los buenos que suman toneladas! Decreto por siempre amigas", escribió la modelo.

Si bien el perfil más popular de la modelo es el de Instagram, donde ostenta más de 32 mil seguidores, Parise también utliza Twitter.

En 2016, la modelo anunció en su perfil de Facebook que estaba próxima a viajar con Ailén Bechara, otra figura pública con la que tiene un relación muy cercana.