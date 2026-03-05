Emma Watson confirma su romance con Gonzalo Hevia Baillères: quién es el nuevo novio de la actriz

Emma Watson volvió a apostar al amor, esta vez junto al empresario multimillonario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. La actriz confirmó su romance al ser fotografiada a los besos con su nueva pareja en un aeropuerto.

A sus 35 años, la estrella de Harry Potter se dejó retratar ayer en una escena que la muestra junto a su flamante novio compartiendo un momento de complicidad en una terminal aérea.

Luego del encuentro en el aeropuerto, Watson y Hevia Baillères fueron vistos tomando algo en un bar cercano, cómplices y relajados. Más tarde, compartieron una cena en un restaurante de lujo, donde fueron fotografiados nuevamente por paparazzi que siguieron de cerca los movimientos de la actriz y el empresario.

En el aeropuerto, Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères fueron captados por los paparazzi Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con información publicada por la revista Quién, que tuvo acceso a las fotos de la pareja, el nombre de Gonzalo Hevia Baillères empezó a escucharse con frecuencia desde diciembre pasado vinculado sentimentalmente con Watson.

Las primeras apariciones públicas de ambos habrían ocurrido en Courchevel, el exclusivo centro de esquí ubicado en los Alpes franceses y considerado uno de los destinos favoritos de la élite internacional.

Emma Watson junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères cenando en un exclusivo restaurante Backgrid/The Grosby Group

Poco después, ambos fueron vistos en Punta Mita, una península ubicada al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano. Ese destino suele ser elegido por celebridades y empresarios de alto perfil que buscan alejarse del foco mediático durante sus vacaciones.

Más recientemente, varios testigos aseguraron haber visto a la pareja en distintos restaurantes y espacios exclusivos de la Ciudad de México, encuentros que reforzaron la idea de que no se trata de citas aisladas, sino de una relación que avanza con el paso de los meses.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Watson es conocida mundialmente por su papel como Hermione Granger en la exitosa saga cinematográfica de Harry Potter, que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación. Sin embargo, con el paso de los años logró construir una carrera que trasciende el cine, combinando su trabajo artístico con el activismo social y siempre ha intentado mantener su vida privada lejos del foco público.

Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères Archivo

Hevia Baillères, por su parte, proviene de un círculo alejado del mundo del espectáculo. Según señalan medios de su país y de la prensa internacional, el empresario desarrolló su carrera en el ámbito tecnológico y financiero con foco en proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la logística.

El joven es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de México. La compañía está orientada a impulsar proyectos vinculados con tecnologías consideradas transformadoras dentro del ecosistema global de innovación. Antes de eso, impulsó INSAITE, una empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. También fundó Lok, una compañía de logística que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande de América Latina.

A sus 35 años, la actriz de Harry Potter disfruta de su nuevo romance junto al empresario mexicano Grosby Group

Hevia Baillères pertenece a una de las familias empresariales más influyentes de México. Su apellido está vinculado al Grupo Bal, un conglomerado fundado por el empresario Alberto Baillères con inversiones en minería, seguros, comercio minorista y finanzas.

El empresario cursó parte de su formación en el exclusivo internado suizo Le Rosey y también estudió en el Ransom Everglades School de Miami. Posteriormente, continuó su educación en México, en instituciones como el Colegio Vista Hermosa y el Cumbres. Finalmente, se graduó en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el plano sentimental, entre 2022 y 2024 Hevia Baillères fue vinculado con la cantante y actriz mexicana Belinda. Por su parte, Emma Watson también había sido relacionada en ese período con Brandon Green, hijo del empresario británico de la moda Sir Philip Green, con quien fue vista en 2022.