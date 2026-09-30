Quién es Maxi Ghione, el actor que quedó detenido tras una denuncia por amenazas y privación de la libertad

Maximiliano “Maxi” Ghione es un actor, director y docente argentino de 53 años, con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Participó en ficciones como Buenos vecinos, Montecristo y Casi Ángeles, y formó parte de películas como Cenizas del paraíso.

En las últimas horas, su nombre volvió a ocupar espacio en los medios luego de que fuera detenido en su domicilio de Lehmann, una localidad de la provincia de Santa Fe donde vive desde fines de 2024. La aprehensión se produjo después de una denuncia de Emiliano Ezequiel Terragona por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Durante el allanamiento de su vivienda, los investigadores secuestraron armas de fuego.

El denunciante también aseguró que recibió amenazas para que no contara lo ocurrido. La causa quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela y del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig y se inició a partir de la denuncia de un hombre que, según su propio relato, había sido contratado por Ghione para un encuentro en su domicilio. De acuerdo con la presentación judicial, el denunciante aseguró que permaneció allí durante varias horas contra su voluntad y que fue intimidado con armas de fuego. Esas circunstancias son materia de investigación y todavía no fueron determinadas judicialmente.

Durante el allanamiento en la vivienda del artista, los investigadores secuestraron armas de fuego —las cuales su abogado defensor asegura que están debidamente registradas y que Ghione es legítimo usuario—. El actor fue trasladado a la ciudad de Rafaela y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Por el momento, Ghione permanece detenido a disposición de la Justicia. La audiencia imputativa todavía no se realizó y no existe una resolución que determine su responsabilidad sobre los hechos denunciados.

Su trayectoria

Ghione construyó su carrera principalmente en la televisión argentina. Uno de sus papeles más recordados fue el de Ramón en Montecristo. También participó de Los únicos y Casi Ángeles, entre otras producciones.

El actor Maxi Ghione Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

En cine, integró el elenco de Cenizas del paraíso y de otras películas. Además de su trabajo como actor, desarrolló una carrera como director y docente de actuación.

A fines de 2024 decidió alejarse de Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad de unos pocos miles de habitantes cercana a Rafaela. Allí inició una nueva etapa de su vida y estuvo vinculado a un emprendimiento gastronómico, además de continuar con actividades relacionadas con la actuación y la formación artística.

El último posteo en sus redes

Horas antes de su detención, el actor publicó en Instagram un mensaje dirigido a su hijo, acompañado por varias fotografías de ambos. “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama”, escribió.

El último mensaje del actor Maxi Ghione antes de ser detenido en Santa Fe. @maxighione

“Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites. Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”, expresó. Y continuó: “No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír”. “Te pido solamente una cosa: confía en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”, concluyó.