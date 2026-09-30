Detuvieron al actor Maxi Ghione en Santa Fe: grave denuncia por privación de la libertad y amenazas

Maxi Ghione, conocido por su participación en telenovelas como Casi Ángeles, Montecristo y Los Roldán, quedó detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe por privación ilegítima de la libertad a una persona, tenencia indebida de armas de fuego y amenazas calificadas. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), el intérprete recibió una denuncia por parte de Emiliano Ezequiel Terragona, un taxiboy al que habría contratado.

La denuncia fue radicada el 20 de septiembre ante el Centro de Denuncias 911 y quedó a cargo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, cuya investigación está en manos del fiscal Juan Manuel Puig. Este martes se realizó el allanamiento en la propiedad del actor, donde se encontraron al menos cuatro armas de fuego.

Maxi Ghione se encuentra detenido en la provincia de Santa Fe (Foto: Instagram @maxighione)

En LAM dieron a conocer la palabra del denunciante, quien detalló en su presentación cómo fue el tenso encuentro: “Concretamos el encuentro por el que solo me pagó una hora. Posteriormente, consumimos drogas y él se empezó a perseguir; él estaba muy paranoico. En un momento, sacó dos armas de fuego. Me dijo: ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme. No me dejaba salir. Estaba privado de mi libertad. No me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que pude irme”.

Una vez llegado a su domicilio particular, Emiliano Terragona habría decidido comunicarse con Ghione y reclamarle el dinero faltante de las cuatro horas extras que tuvo que quedarse en su vivienda; pero el actor se negó rotundamente a hacer efectivo el pago y lo amenazó si llegaba a contar algo de lo sucedido.

“Realizo la denuncia a los fines de obtener alguna distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos los conocen y saben cómo es y tiene muchos contactos”, relató el hombre en su denuncia, aún con temor.

Ángel de Brito reveló qué dice la Justicia sobre la detención de Maxi Ghione

Maxi Ghione había confirmado en distintas entrevistas que la razón por la que había decidido escapar de la ciudad e instalarse en la localidad de tres mil habitantes de Lehman, Santa Fe, estaba relacionada con sus graves problemas de Epoc. Fue precisamente allí y durante el allanamiento que realizó la policía provincial en su domicilio que se encontraron ocho armas de fuego.

La palabra del abogado de Maxi Ghione tras conocerse la denuncia

La defensa del actor quedó en manos del Dr. Juan Manuel Lovaiza, quien en horas de la tarde se comunicó con el medio local Rafaela Noticias, aclaró que todavía no puede brindar demasiados detalles de la causa y que todavía no se realizó la audiencia imputativa. A su vez, contó que pudo entrevistarse con Ghione y que se encuentran trabajando en conocer cuáles son las evidencias en su contra.

El letrado aseguró que Maxi está preocupado y que no se esperaba para nada este desenlace. También señaló, tras escucharlo, que “hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que contó el defendido”.

Con respecto a los siguientes pasos de la defensa, explicó que el actor podría quedar detenido durante las próximas horas, extendiéndose hasta por 96 horas mientras la Fiscalía reúne las pruebas de la causa y se defina la situación procesal. “Todavía no puedo contar con las evidencias con las que cuenta el fiscal. De lo que pude charlar con mi defendido, no advierto lo que pueda disponer una prisión preventiva ni que se hayan cometido los delitos que prima facie están siendo publicados”, confió Lovaiza.