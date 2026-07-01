Quién es Moses Martin, el hijo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin que debutó como modelo y busca hacerse un nombre propio en la música

Aunque creció bajo los flashes de Hollywood, Moses Martin siempre prefirió mantenerse lejos de la exposición mediática. Sin embargo, el hijo menor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin parece haber cambiado de parecer: a sus 20 años debutó como modelo para Burberry, una de las casas de moda más prestigiosas del mundo.

En las imágenes de la nueva campaña de la firma británica, el joven aparece junto a los modelos Edie Campbell, Nora Attal y Sang Woo Kim, luciendo algunas de las piezas más emblemáticas de la colección, entre ellas la clásica mochila a cuadros de la marca, chombas y camisas de inspiración campestre.

Al parecer, Moses está siguiendo los pasos de su hermana mayor Apple, quien desde hace tiempo trabaja con importantes firmas de moda y revistas internacionales. Ha posado para Vogue y ha trabajado con marcas como GapStudio, Self-Portrait y Chloé. También ha sido la cara de Goop, la marca de su madre.

Sin embargo, el modelaje no es el único terreno en el que Moses está dejando su huella. Actualmente, este adolescente estudia en la Universidad de Brown, la prestigiosa institución de Rhode Island por la que también pasaron varias figuras del espectáculo y la política estadounidense. Allí combina su formación académica con otra de sus grandes pasiones: la música.

Es que desde hace algunos años es el vocalista y guitarrista de la banda de rock alternativo People I’ve Met, un trío que formó junto a sus amigos Orlando Wiltshire y Andrew Suster y que ya consiguió un contrato con Interscope Records, el sello discográfico que representa a artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar.

Moses sigue los pasos de su padre, Chris Martin, el líder de Coldplay Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Lejos del sonido pop que convirtió a su padre en una estrella mundial con Coldplay, este grupo se identifica con una propuesta más cercana al indie y al rock alternativo. A comienzos de este año lanzaron el sencillo “Promise” y el propio Moses lo celebró en sus redes sociales: “Estoy muy orgulloso de esta canción. Eternamente agradecido con la banda y con todos los que ayudaron a hacerla tan especial”, escribió. Poco después, llegó “For Hire”, tema que, casualmente, fue elegido como banda sonora de la campaña de moda que acaba de protagonizar.

La pasión por la música parece ser una herencia familiar. Su madre reveló hace algunos años que su hijo se había convertido en un verdadero fanático de los sintetizadores y de la música de los años 80. “Admiro la profundidad con la que te involucrás en las cosas que te interesan, convirtiéndote en un experto en sintetizadores de los 80 y en la nueva ola francesa”, expresó Paltrow en un emotivo mensaje por su cumpleaños número 18, al tiempo que destacó que en él existe “un magnífico mundo de ideas y armonías”.

Su madre Gwyneth Paltrow ha hablado del orgullo que siente por su hijo Moses en varias oportunidades Splash News/The Grosby Group

Su propio nombre también está ligado a la música. Nació el 8 de abril de 2006 y fue bautizado en honor a Moses, la canción que Chris Martin compuso para Gwyneth Paltrow durante su relación y que se convirtió en una de las favoritas de los seguidores de Coldplay.

Hace unos meses, Gwyneth Paltrow reconoció que la partida de sus hijos a la universidad la afectó profundamente y confesó que convertirse en una “madre con el nido vacío” fue una experiencia difícil de procesar. “Me costó mucho superarlo cuando se fueron”, dijo refiriéndose a sus dos hijos en el programa Talk Easy with Sam Fragaso, en enero de este año.

La actriz junto a sus hijos Apple y Moses; fruto de su relación con Chris Martin (Fuente: Instagram/@gwynethpaltrow)

“Cuando eres padre o madre, todo gira en torno al niño, ¿verdad? Todo se centra en sus necesidades emocionales: su entrenamiento de fútbol, ​​su cena... Es algo constante e intenso. Y cuando se van, es como si se produjera una gran reorientación”, reflexionó quién reconoce haber entrado en pánico ante esa situación. “Sentía que no sabía dónde quería vivir, quién era, qué quería hacer”, confesó quien, tras separarse del padre de sus hijos, en 2015, se casó con el guionista Brad Falchuk, en 2018. Sin embargo, también dejó en claro el orgullo que siente al verlos encontrar su propio camino.

Y ese parece ser precisamente el momento que atraviesa Moses Martin: el de dejar de ser simplemente “el hijo de” para empezar a construir su identidad, una que combina la herencia artística de sus padres con una voz y un estilo que buscan abrirse paso por mérito propio.