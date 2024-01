escuchar

La actriz mexicana Renata Notni es Lolita Márquez, el principal personaje femenino de la nueva serie Zorro -ya disponible en Amazon Prime Video-, inspirada en el clásico personaje que encarnó Guy Williams en la recordada serie y que, muchos años después, el actor español Antonio Banderas protagonizó para la pantalla grande.

Notni, de 29 años, explicó que la nueva serie se apoya más en la película que lideró Banderas a finales de los 90, y que su personaje toma inspiración de la Elena de la Vega que interpretó Catherine Zeta-Jones en dicho largometraje.

En el film de los 90, Elena de la Vega es la hija del avejentado Don Diego (Anthony Hopkins) y se transforma luego en la esposa del heredero de su padre cuando este decide pasarle su legado de Zorro a Alejandro Murrieta (Banderas). Sin embargo, en esta nueva versión, el lugar que ocupa Lolita Márquez en la trama argumental es el de partenaire romántica de Diego de la Vega, en quien está centrada la historia.

Lolita Márquez era la novia del héroe antes de que este se fuera a España, explicó la actriz a Yahoo Vida y Estilo, y a su regreso él espera retomar el romance pero, una vez que ve las injusticias que abundan en su entorno, se alza como el paladín de los pobres. “Ella es su amor, pero también su resistencia y su espejo”, adelantó Notni “Es un personaje y una dinámica muy diferente y muy interesante”, agregó, antes de destacar que Lolita es “la heroína de la historia” y una “heroína de unos nuevos tiempos. “Es lo que las nuevas generaciones están esperando ver”.

“Creo que es la primera versión del Zorro en la que se siente el empoderamiento femenino tan latente”, añadió. “Todos los personajes femeninos son súper importantes para la trama y muy fuertes”.

Entre dos Diego

En la vida real, Notni vive un romance con otro Diego, uno que a su vez fue Luis Miguel. Se trata de Diego Boneta, el actor mexicano que se popularizó por su interpretación del cantante en la serie homónima de Netflix.

Renata Notni y su novio, el actor mexicano Diego Boneta

Los actores hicieron pública su relación en abril de 2021, aunque había rumores de la relación desde antes. A comienzos de enero Notni cumplió 29 años y Boneta le dedicó una publicación en Instagram, en la que escribió: “Feliz cumpleaños, amor mío. Somos el mejor equipo. Te amo”.

En octubre pasado, Notni negó rumores de boda y embarazo con el actor de Luis Miguel, la serie. “¡No, para nada! ¿En qué momento? Estoy sin parar, enfocadísima en el estreno de mi serie Zorro, que ya por fin va a estrenar. Todo el año pasado estuve rodando en España. Estoy muy enfocada en mi trabajo ahora; no hay planes ni un futuro cercano para eso todavía”, comentó en su momento.

El rodaje de Zorro mantuvo a la pareja separada durante siete meses. Notni destacó que Boneta la “debe querer mucho” como para haber soportado una separación tan larga, aunque aclaró que el actor se había hecho de algún tiempo para visitarla en ese lapso.

Pese a los compromisos laborales, consiguieron hacer funcionar la relación a la distancia

Notni es originaria de Cuernavaca, al sur de Ciudad de México, y comenzó su carrera siendo modelo, a los seis años cuando protagonizó una campaña publicitaria de una tienda de ropa. Desde chica sabía, sin embargo, que quería ser actriz. A los 12 años inició su carrera en la telenovela juvenil Código postal (2006), una popular serie de televisión mexicana que marcó un hito en su país. A partir de ese momento, consiguió papeles más protagónicos en otras telenovelas.

Sin embargo, el verdadero éxito tocó a su puerta cuando en 2016 interpretó a Patricia Guerrero Díaz en Sueño de amor, papel que le valió ser la ganadora del premio a la mejor actriz juvenil de México. Aquella participación derivó en que sea contratada para otra megaproducción mexicana: Mi adorable maldición. Su rol logró destacarse a tal punto de ser nominada a actriz favorita en los premios Kid’s Choice Awards de 2017.

En 2019 y 2020 protagonizó junto con Sebastián Rully la serie El dragón, creada y escrita por Arturo Pérez-Reverte, en la que interpretó a Adela Cruz, una chofer de taxi que conquistaba al protagonista. También participó en dos videoclips: “Pendejo”, de Enrique Iglesias y “Eso no va a suceder”, de Ha-Ash.

Fanática de Enrique Iglesias desde chica, Notni aseguró que haber participado de un clip del cantante fue “increíble”. “Enrique es un artista que nos ha inspirado muchísimo a todos los que tenemos que ver con la industria. Ver cómo cuida cada cosa que hace, el empeño y la pasión que pone en su trabajo, fue maravilloso. A mí me ha inspirado siempre, crecí escuchando sus canciones, y cuando me invitaron a ser parte del videoclip no lo dudé ni un segundo. Estoy feliz con el resultado y por haber sido su musa”, dijo. Notni es también amante de la moda y tiene su propia línea de ropa.

