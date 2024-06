Ricardo Darín reveló cuál es el rol de su esposa en su carrera: “Me tiene permanentemente en vilo”

Escuchar

Detrás del éxito de Ricardo Darín no solo están su talento y dedicación, sino también el apoyo constante y la visión crítica de su esposa, Florencia Bas. Así lo aseguró el actor, quien reveló el papel fundamental que su mujer desempeña en su vida profesional y su influencia a la hora de tomar decisiones.

En una entrevista con Nati Jota para el programa Sería increíble, del canal de streaming OLGA, que ayer celebró su primer aniversario, el protagonista de Argentina, 1985 contó que siempre busca la validación de la madre de sus hijos, Chino y Clara Darín, a la hora de encarar un proyecto. “Florencia, mi mujer, ella tiene el pulgar arriba o abajo. Le digo: ‘¿qué tal esto?’, y ella responde: ‘bien y suficiente’, no es muy generosa. Me tiene permanentemente en vilo, pero es fantástica y es necesario”, compartió el actor en relación al peso que la opinión de su mujer tiene en sus elecciones artísticas.

Con una carrera de décadas y éxitos que han dado la vuelta al mundo, Darín admitió confiar plenamente en lo que su esposa tiene para decir en relación con su trabajo. “Confío mucho en su mirada y su visión porque a veces pensás que sos Gardel y no estás siendo así. Es muy bueno encontrar una persona así en la vida”, señaló el actor con humildad.

Aunque suele mantenerse fuera del foco mediático, Florencia Bas ha demostrado ser una pieza clave en las decisiones que afectan a toda la familia Darín, como así lo ha resaltado en algunas entrevistas también su hijo, Chino Darín, quien, además, ha heredado de su padre el amor por la actuación.

Ricardo Darin y Florencia Bas son pareja desde hace más de 30 años Archivo

Sin embargo, el propio Darín asegura que el éxito y la experiencia no impiden que muchas veces se sienta inseguro en relación con sus capacidades. “Todo el tiempo dudo de mí y mis habilidades, si, de eso se trata. Hay algo en eso de la motivación, la incertidumbre, saber si vas a poder o no, si te va a dar la talla, si vas a hacer lo que hace falta que se haga, si va a ser funcional a la historia y básicamente la preocupación más grande, el personaje que te toque”, resaltó en el programa.

Con humor, el artista también respondió a la pregunta sobre si todavía se presenta a algún casting. “Últimamente, no me tocó”, respondió entre risas, y agregó: “El último que hice no lo recuerdo, recuerdo uno en el que me sacaron a patadas... Lo hice en italiano y lo más gracioso es que yo creí que los mataba con eso”.

Su gran proyecto entre manos: El eternauta

Entre sus principales proyectos para este año, Darín protagoniza una serie de Netflix basada en El eternauta, la mítica historieta argentina realizada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. El actor llegó a definir al proyecto como “una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país”.

La obra es considerada como un gran exponente de la historieta argentina de aventuras y el actor destacó la relevancia del proyecto: “La serie estará basada en el cómic, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados”, según manifestó al comienzo de la producción el año pasado en una entrevista.

Esta historia es dirigida por Bruno Stagnaro (Okupas, Un gallo para Esculapio)- y la producción cuenta con la participación del director y guionista Martín Oestherheld, nieto del creador de la historieta.

La adaptación audiovisual contará con seis episodios y será una versión contemporánea del relato original. En la interpretación, Darín encarna a Juan Salvo, el personaje principal, un sobreviviente que, después de una nevada mortal que mata a millones de personas, lucha contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible.

A Darín se suma un elenco de lujo integrado por Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros nombres.

