Ricardo Darín reveló que estuvo separado dos años de Florencia Bas

Fuente: LA NACION

Con 31 años juntos y dos hijos en común, Ricardo Darín y Florencia Bas son considerados una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Por eso, cuando el actor reveló que estuvieron separados por dos años, la noticia sorprendió a todos.

" En el 2001 me acababa de separar de mi mujer, razón por la cual tengo un poco deformada la época. Había entrado en un túnel medio oscuro, que duró un año y medio o dos", contó durante una entrevista con MShow, de Ciudad Magazine, mientras hablaba de la crisis económica de ese año, tema que trata la película que protagoniza y produce La odisea de los giles.

Debido a este hecho, el actor remarcó que no recuerda mucho lo que sucedió en esos años. "Todo lo demás lo tengo un poco deformado, pero por supuesto que lo viví yo, mi familia, mis amigos, todos. A todos nos pasó, directa o indirectamente. Cuando hablamos de esa crisis parece que fue de cuestiones monetarias y, en realidad, ha pasado de todo", explicó.

Después de sacar a la luz la separación, Darín explicó un poco lo que le sucedió a la pareja y por qué decidieron volver. "No fue una decisión sólo mía, a los dos nos pasó lo mismo: nos dimos cuenta de que conocernos y estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida. Yo sufrí muchísimo esa separación, a pesar de que también la pasé muy bien. Y a ella le sucedió lo mismo".

En diciembre de 2018, durante una entrevista con la prensa española, el actor había hablado sobre cómo mantener una relación durante tantos años, dedicándole dulces palabras a su pareja. "Hay que ir alimentando la pareja a diario, y no creo que se trate simplemente de mandar flores. Las cosas premeditadas no funcionan. Para mantener la frescura hay que escuchar al otro, atenderlo y hacérselo notar, y no caer en la rutina", reflexionó. "Y hace falta sinceridad, tener el atrevimiento de pelearse si es necesario, y no caer en eso tan políticamente correcto de tragar y tragar hasta reventar".

"Florencia va cambiando constantemente, está en permanente movimiento. Todos los días me asombra de alguna manera, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado"., expresó enamorado. "Es una luchadora feroz, y no le tiene miedo a nada. Y lo que ella ha hecho por nuestros hijos es impresionante. Yo también he aportado mi grano de arena, pero no se puede comparar".