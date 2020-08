Ricardo Darín se sumó al reclamo de actores: "La situación está en rojo total"

El actor se sumó al reclamo de actores debido a la crisis que está atravesando su rubro

11 de agosto de 2020 • 12:22

En medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, varios actores jóvenes se unieron para crear la Asociación Civil de Trabajadores del Arte. Con Gastón Soffritti como presidente, Peter Lanzani como vice y Lali Espósito y el Chino Darín como vocales y varios nombres que se suman a esta iniciativa (Julieta Nahir Calvo, Cande Vetrano, Manuela Pal, Vico D'Alessandro, entre otros), esta agrupación no busca competir con la Asociación Argentina de Actores ni SAGAI, sino que surge para acercar a las partes en este momento de tanto conflicto.

En este contexto, Ricardo Darin se sumó al reclamo de actores y actrices con un fuerte mensaje. Si bien aclaró que cuando comenzó la cuarentena obligatoria consideraba que su gremio no era esencial, hoy cinco meses después su parecer cambió. "Yo era plenamente consciente de que la desocupación iba a ser alta. Lo dije con todo el dolor en el alma hace cinco meses atrás cuando suponíamos que la cuarentena estaba pautada o programada para un tiempo más acotado, un mes, un mes y medio", comentó en el programa de radio La Conversación.

"En ese momento me pareció que si lo que teníamos que priorizar eran todas aquellas personas que necesariamente se tenían que dedicar a cuidarnos y protegernos, ya sea del sistema de salud o de la seguridad, necesariamente esto me llevaba a pensar que nuestra actividad no podía ser catalogada de esencial, es decir que podía aguantar un poquito más", explicó sobre su opinión meses atrás, la cual se acercaba más a la postura de su hermana Alejandra, presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

Sin embargo, el artista reconoce que el panorama cambió y que el parate es casi absolutoy acompañó el reclamo de más de 2500 actores y actrices que enviaron una solicitada al Gobierno para pedir que se retomen las actividades laborales. "Lamentablemente nuestra actividad probablemente sea de las últimas en entrar en actividad. La situación está en rojo total. Hoy para nosotros es esencial la actividad, estamos hablando de una comunidad, no del colectivo del espectáculo", concluyó preocupado.