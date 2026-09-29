Ricky Diotto pediría la tenencia de su hija con María Fernanda Callejón: los motivos

El conflicto judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón suma un nuevo capítulo. El odontólogo estaría avanzando con una petición ante la Justicia para obtener la tenencia de Giovanna, la hija de 11 años que tiene con la actriz.

Según informó Karina Iavícoli en el programa LAM (América TV), Diotto expuso una serie de cuestionamientos vinculados al rol de la artista como madre de la menor. Durante la emisión del ciclo, la panelista recibió un mensaje con detalles sobre la supuesta acción judicial que estaría preparando el padre de la pequeña.

La periodista señaló que la presentación del padre de la niña estaría lo suficientemente avanzada como para llegar próximamente a los tribunales. “Me llega la información de que está todo muy avanzado para que Ricky Diotto pida la tenencia de su hija por mal desempeño como madre de Fernanda Callejón y por la alienación parental que estaría ejerciendo ella sobre la menor, poniéndola en contra del padre”, detalló. Y remarcó: “Es heavy la decisión que habría tomado”.

El término “alienación parental” suele utilizarse para describir situaciones en las que se cuestiona a un progenitor por influir sobre un hijo para deteriorar su vínculo con el otro. La relación personal entre la artista y su ex viene atravesando distintos episodios judiciales desde su separación. “Es un conflicto judicial al que venimos asistiendo siempre con novedades en este matrimonio que supo ser feliz y supo ser familia mucho tiempo”, mencionó la comunicadora.

Según la información presentada en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el pedido judicial tendría como eje la situación de Giovanna, quien es la única hija de la expareja, con la intención de modificar el esquema actual de cuidado y tenencia de la menor.

Después de escuchar la información, el conductor analizó las dificultades que podría enfrentar un pedido de estas características en lo referente específicamente a un supuesto mal desempeño como madre. “Es casi imposible sacarle la tenencia a una madre: hay dos argumentos o causales en la Justicia para eso: un problema de salud mental o adicciones, prostitución o violencia infantil también”, detalló el conductor.

Durante la conversación, De Brito también recordó algunos antecedentes judiciales en los que se habrían producido modificaciones respecto de la tenencia de un hijo a partir de conflictos familiares vinculados con la relación entre sus padres, como ha sido el caso de Silvia Süller y su hijo Christian Soldán. Además, el conductor compartió su posición personal respecto de este tipo de disputas. “Yo no estoy de acuerdo con esto, como lo dije en el caso de Icardi. Para mí los hijos chiquitos tienen que estar con sus mamás que los crían todos los días. No estoy cuestionando a Diotto, pero bueno”, sostuvo.

La palabra del odontólogo

Diotto se refirió días atrás al conflicto judicial que mantiene con Callejón. En diálogo con el programa Intrusos (América TV), el odontólogo se refirió al manejo de dinero destinado a su hija. “Ahora estábamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que la plata quede ahí hasta que ella tenga 18 años. La plata tendría que estar, es de mi hija y para que solo lo use ella en un futuro. No es para la madre, ni para mí”, remarcó.

Al ser consultado por la actualidad de la situación judicial con Callejón, Diotto aseguró que el conflicto continúa lejos de resolverse: “No está nada tranquilo, yo hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible”.

El odontólogo también hizo referencia a los acuerdos que, según relató, se habían conversado en el ámbito judicial con el objetivo de reducir las tensiones entre ambos. “En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo completamente al revés”, aseguró. Y sumó: “No la quiero tener ni cerca porque hubo una situación que a mí me terminó de saturar. Yo no voy a permitir que me amenace delante de mi hija y eso lo verán mis abogados. Me amenazó directamente. Me dijo una frase: ‘tené mucho cuidado’, por eso no quiero saber más nada. Nunca vamos a lograr la paz”, expuso.